Certains disent que le but d’Eden Hazard contre Liverpool en septembre 2018 était son meilleur. Tout était là en 12 secondes, avec comme ça, une noix de muscade dans l’accumulation, cette insouciance fanfaronne alors qu’il se dirigeait vers le flanc avant d’injecter de la vitesse dans l’attaque, une baisse de l’épaule et une finition tonitruante dans le coin le plus éloigné. .

D’autres préfèrent la fusée atypique du pied gauche contre le Sparta Prague. Le but de Liverpool était venu lors de sa dernière saison à Chelsea avec sa sortie presque inévitable. Le but contre Sparta a été la frappe la plus remarquable de sa première. Une introduction spectaculaire, tout espoir et optimisme.

La plupart se contentent de ces moments mêlés de schadenfreude. Le but tardif qui s’est plié dans le coin supérieur, mettant fin aux espoirs de titre de Tottenham en 2016. Celui contre Arsenal après avoir fait tomber Francis Coquelin au sol. Juste la simple vue de Pablo Zabaleta sur son dos.

















3:45



Regardez certains des plus grands buts de Hazard en Premier League pour Chelsea



Son statut de légende de Stamford Bridge est assuré. Hazard était le génie derrière deux victoires au titre. Il a apporté de la joie et, surtout, il s’est amusé à le faire. Quand il est parti en 2019, la préoccupation était de savoir combien il lui manquerait. Peu de gens pensaient que Hazard pouvait aussi avoir du mal.

Mardi, il espère affronter son ancien club qui attend toujours d’enflammer sa carrière au Real Madrid. Cela fait presque deux ans que son transfert de 100 millions d’euros a été accueilli par 50000 fans en attente dans le Bernabeu. Hazard ne leur a pas encore montré ce qu’il peut vraiment faire. Peut-être qu’il ne le fera jamais.

Image:

Hazard présenté aux supporters du Real Madrid en 2019



Le déménagement à Madrid était envisagé depuis longtemps, mais sa première saison là-bas a été la pire de sa carrière professionnelle. Hazard a donné le ton en augmentant considérablement le surpoids pour la pré-saison, pas pour la première fois de sa carrière. Cette fois, il n’a pas pu faire amende honorable.

Il a rapidement reconnu ses échecs. « Cela a été une saison d’adaptation », a-t-il déclaré. « Je serai jugé sur le deuxième. C’est à moi d’être en forme l’année prochaine. »

Mais cette deuxième saison a été encore pire, des blessures persistantes l’empêchant de prendre de l’élan. Hazard n’était pas en forme avant la fin d’octobre et a de nouveau été blessé avant la fin du mois de novembre. Un autre retour bref et improductif a été interrompu en janvier.

« C’est difficile quand vous jouez 90 minutes depuis 12 ou 13 saisons et du coup vous ne pouvez pas faire ce que vous avez toujours fait », a déclaré Roberto Martinez, son entraîneur de l’équipe nationale avec la Belgique. « C’est une sorte de choc. »

Image:

Hazard a souffert de blessures tout au long de son séjour à Madrid



Karim Benzema, qui a intensifié l’attaque en l’absence de Hazard, a également été favorable. « Eden n’a pas eu de chance depuis son arrivée. Je suis triste pour lui. C’est un joueur de haut niveau qui peut beaucoup nous aider. Il est triste parce qu’il veut prouver qu’il est une star. »

Mais ceci, bien sûr, est le nœud du problème. Hazard aimerait être le plus grand joueur du monde, mais Cristiano Ronaldo, l’ancien favori de Madrid, nécessaire être. C’est un point clé de la différence – un point que Hazard lui-même a la conscience de soi d’apprécier.

« Je me demande souvent ce que je peux faire pour devenir comme Messi et Ronaldo et marquer 50 ou 60 buts en une saison », a-t-il dit un jour. «J’essaye, bien sûr, mais je me rends compte que je ne serai jamais un vrai buteur.

«Ce n’est pas en moi. C’est principalement mental.

« Parfois, je pense encore après un but, » Cela suffit « . Je ne suis pas à la recherche de records comme certains autres joueurs. Si je peux marquer entre 15 et 20 buts chaque saison, je serai très heureux. »

La capacité de Hazard l’a placé dans la tranche supérieure et a laissé entendre la possibilité d’en faire plus. Les questions n’arrêtaient pas de venir, non seulement à lui, mais aussi aux entraîneurs et coéquipiers. Pourrait-il passer au niveau suivant? Cela n’a jamais été vraiment juste. Cela demande du talent, de la chance et pulsion pathologique.

Il n’a aucune obligation morale de montrer le genre de détermination résolue qui distingue Ronaldo même de ses collègues professionnels. Et en plus, ce charme enfantin est désarmant.

Son approche du jeu n’était pas un grand secret. Filipe Luis raconte que Hazard jouait à Mario Kart quelques minutes avant le coup d’envoi. John Obi Mikel dit qu’il est le joueur le plus paresseux avec lequel il ait jamais joué. « Pendant que nous travaillions, il attendait que nous finissions l’entraînement, juste là. »

Image:

Le danger en plein essor pour Chelsea contre Manchester City



Mais lorsque les blessures continuent de le gêner, ce qui paraissait autrefois charmant peut commencer à le grincer. Hazard pourrait pourtant devenir l’acquisition la plus chère de l’histoire du Real Madrid. Sans l’héroïsme du week-end, sa distanciation perçue est plus difficile à satisfaire.

C’est peut-être pour cela qu’il se retrouve sur le chemin de ses vieux héros. « J’ai beaucoup appris de Ronaldinho et Robinho », a-t-il dit un jour. « Le football est un jeu tactique et parfois il faut être sérieux. Mais ils m’ont appris à toujours le faire avec le sourire et à m’amuser. »

Aucun problème avec cela. Mais Ronaldinho avait 30 ans lorsqu’il a marqué son dernier but dans une grande ligue européenne en 2010. Robinho est venu pour le même club – l’AC Milan – quelques années plus tard. Il avait 29 ans.

C’est en partie de la psychologie, mais aussi du pragmatisme. Hazard est un dribbleur dans la trentaine, un ailier qui a trouvé la gloire et la fortune grâce à la vitesse et à la ruse, surpassant ses adversaires d’un départ arrêté. C’est un rôle difficile à maintenir dans ce qui est un jeu de jeune homme.

Les 40 meilleurs dribbleurs de la Premier League cette saison sont tous plus jeunes que Hazard. Ceux qui restent au sommet s’adaptent. Ronaldo s’est tourné vers des attributs physiques que Hazard ne possède pas. Messi est Messi, mais même il s’appuie davantage sur ses capacités de meneur de jeu maintenant.

Image:

Hazard célèbre sa victoire en Ligue Europa avec Chelsea en 2019



La réinvention de Hazard est moins évidente et peu susceptible d’être une préoccupation immédiate. Il espère retrouver sa forme et retrouver le jeu d’antan, avec des objectifs éminemment réalisables. Un tournoi en été. Une Coupe du monde l’année prochaine. Plus de faits saillants à venir.

Mais avec Vinicius Junior, à 20 ans, dix ans plus jeune que Hazard, éclairant le quart de finale de la Ligue des champions contre Liverpool en son absence, la question de l’âge entre en jeu lorsque la forme et la forme physique sont discutées. Il y a quelque temps que le monde n’a pas vu le meilleur de Hazard.

Qu’il soit revu n’est plus garanti lorsque ces fibres à contraction rapide échouent. Il peut y avoir un rôle pour lui, comme l’a montré Franck Ribéry au Bayern Munich. Mais le temps passe vite et les souvenirs s’estompent. Face à Chelsea, Eden Hazard espère un rappel.