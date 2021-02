Il a hérité d’un titre historique, le château des étages de 200 chambres et un domaine estimé à 100 millions de livres sterling à la mort de son père en 2019, mais le duc de Roxburghe n’avait pas d’épouse.

Maintenant, je peux révéler que Charlie Roxburghe, 39 ans, un ami de l’armée du prince Harry, a corrigé cela en proposant à Annie Green, 31 ans, la ravissante belle-fille d’un magnat minier sud-africain.

‘Comment pourrais-je dire non?’ Annie a dit à des amis.

Un autre copain me dit: «Ils se marieront dès que cette pandémie sera terminée.

L’ancien capitaine de l’armée Charlie – qui a une fille avec son ex-petite amie, le créateur de mode iranien Morvarid Sahafi – a rencontré Annie l’été dernier.

Elle est diplômée de l’Université d’Édimbourg et suit une formation d’ergothérapeute.

Elle a grandi en Afrique du Sud, où son beau-père, Patrick Quirk, est l’un des plus grands magnats d’Afrique.

Son frère Nick était un chef de file du célèbre Bullingdon Club alors qu’il étudiait à Oxford.

Charlie, éduqué à Eton, et sa duchesse emménageront à Floors (pronononcé Fleurs), tandis que sa belle-mère, Virgina, vivra ailleurs sur le domaine de 52000 acres du Roxburghshire.

Il était auparavant marié à la fille aînée de Lord Beaverbrook, Charlotte Aitken, mais le couple s’est séparé quelques mois plus tard. Elle travaille comme wedding planner.

Le père de Charlie, Guy Innes Ker, est décédé en 2019 après une longue bataille contre le cancer dans la pile ancestrale de la famille, Floors Castle, près de Kelso, dans les Scottish Borders.

Il était diplômé de la Sandhurst Military Academy et de l’Université de Cambridge, héritant du titre de son père à l’âge de 19 ans seulement.

Guy s’est séparé de la mère de Charlie, Lady Jane Grosvenor, sœur du duc de Westminster, en 1990, et a épousé Virginia Wynn-Williams deux ans plus tard.

Le château a une histoire de ruptures tumultueuses avec le grand-père de Charlie, le 9e duc, qui a tenté d’expulser sa femme en 1953 après avoir eu une liaison.

Elle a refusé la permission, s’enfermant dans une suite au château pendant six semaines.

En réponse, le duc a coupé l’électricité et le gaz et a même tenté de couper son approvisionnement en eau pour la faire sortir. Finalement, le différend a été réglé à l’amiable.

2021 marque le 300e anniversaire de Floors Castle, l’équipe chargée de l’entretien du domaine planifiant une série d’événements pour célébrer le monument.

Choo chuffed au redémarrage de Carrie

Carrie Bradshaw, obsédée par les talons hauts, interprétée par Sarah Jessica Parker, a contribué à faire de Jimmy Choo une marque mondiale.Le créateur de chaussures est donc ravi que Sex And The City soit en train de redémarrer. «C’est une bonne chance pour moi», admet Choo, qui espère que les étudiants de sa propre London Fashion Academy pourront créer de nouveaux styles pour la série.

Choo, 72 ans, manque toujours à sa cliente la plus célèbre, la princesse Diana. «Chaque fois qu’elle voyageait dans différentes parties du monde, elle m’appelait et me disait:« Oh, Jimmy, pouvez-vous concevoir une gamme pour moi? Je voyage au Japon, en Inde … mon anniversaire approche, pouvez-vous concevoir quelque chose pour moi? » Nous avions une confiance.

«Alors les gens ont dit:« Oh, je dois aussi demander à Jimmy de concevoir quelque chose pour moi ».

«C’est grâce à la princesse Diana de m’avoir donné cette opportunité.

Pendant ce temps, la drag queen Paul O’Grady a été forcée d’accueillir des visiteurs supplémentaires dans une nouvelle maison d’hôtes proposée pour ses amis dans sa maison de campagne de 3 millions de livres sterling.

Le présentateur de For The Love of Dogs veut démolir un chalet et en construire un nouveau sur le terrain de sa ferme géorgienne dans le Kent.

Il a également demandé l’autorisation de convertir un loft afin de créer une sixième chambre chez lui. Mais une enquête sur les chauves-souris a révélé que les deux bâtiments abritent la soprano pipistrelle et les chauves-souris brunes à longues oreilles – des espèces protégées. Cela signifie qu’il devra demander une licence spéciale auprès de Natural England et installer un grenier à chauves-souris dans sa maison d’hôtes et une boîte à chauves-souris dans un arbre voisin.

Il a déclaré: « C’est comme la famille Addams au crépuscule. Ils viennent tous s’envoler, toutes les chauves-souris.

Anna toujours friel-moins de se déshabiller

La star de Marcella, Anna Friel, est heureuse de continuer à tout montrer pour son art à l’âge de 44 ans

Certaines actrices, comme Keira Knightley, détestent tellement se déshabiller qu’elles ont des clauses de non-nudité inscrites dans leurs contrats.

Mais la star de Marcella, Anna Friel, est heureuse de continuer à tout montrer pour son art à l’âge de 44 ans.

«Je suis intrépide quand il s’agit de nudité, pour une raison quelconque», déclare-t-elle. « Je ne suis pas vraiment intimidé par cela, à moins que je ne mange trop de chips.

« C’est plus difficile en vieillissant, mais nous avons tous des corps et ne devrions pas en avoir honte. »

L’actrice – qui est entrée dans l’histoire avec le feuilleton Brookside en 1994 lorsqu’elle a partagé, avec Nicola Stephenson, le premier baiser lesbien avant la ligne de partage des eaux à la télévision britannique – est heureuse qu’on lui offre toujours des rôles forts.

«Je suis vraiment reconnaissante à cet âge de travailler», dit-elle. «Il y a encore cinq ou six ans, il y avait très peu de rôles pour quelqu’un qui a 44 ans. Vous pourriez le faire jusqu’à la fin de la trentaine, puis vous serez réintroduit dans la soixantaine lorsque vous pouvez jouer une grand-mère. Maintenant, ils disent: «Les gens dans la quarantaine sont vraiment intéressants.» Dieu merci.’

Il a gagné 3 millions de livres sterling l’année dernière, mais l’hôte de Grand Designs, Kevin McCloud, laissera probablement de leur poche les bailleurs de fonds de sa propre entreprise immobilière de 2,3 millions de livres sterling. Il a encouragé les téléspectateurs à injecter jusqu’à 150000 £ chacun dans le programme de logement écologique qu’il a lancé en 2007.

Mais maintenant, les liquidateurs leur ont dit qu’ils ne verraient probablement rien en retour. Dans un document nouvellement déposé, ils déclarent: «Sur la base des estimations actuelles, il n’est pas certain qu’il y aura un dividende aux créanciers non garantis».

Les ex d’Hollywood sont fidèles adieu mon pote (pas toi, Paul)

L’ex-femme de Paul Hollywood, Alex, est privée après la mort de son labrador chocolat bien-aimé, Rufus, qui l’a aidée à traverser la rupture acrimonieuse de son mariage avec la star de Bake Off.

«Quand les temps étaient durs et que mon mariage s’effondrait si mal et si publiquement, il s’asseyait patiemment pendant que je pleurais dans son épaule poilue chaude», dit-elle. ‘Il était mon ami. Loyal, courageux, digne de confiance, sans ruse ni égoïsme, des attributs qui font parfois cruellement défaut aux humains que nous connaissons.