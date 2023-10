Eddy Pineiro a lancé un panier gagnant lors du dernier jeu pour la première victoire des Panthers de la saison. Ce n’était pas si simple.

En fait, il a fallu trois coups de pied avant que Pineiro puisse sauter sur le dos du titulaire Johnny Hekker pour une course de célébration planifiée à l’avance.

“Je l’ai déjà vu lorsque des équipes essayaient de jouer avec un esprit de kicker“, a déclaré Hekker, via Steve Reed de l’Associated Press. « Hé, c’est difficile de marquer un but gagnant, encore moins trois. Bravo à lui. Il est mentalement fort et c’est un gars qui travaille très dur. Il a la capacité de mettre chaque coup de pied derrière lui et de se concentrer sur le prochain coup de pied.

À trois secondes de la fin, Pineiro s’est aligné pour un tir de 38 verges. Mais le demi défensif des Texans Tavierre Thomas a sauté hors-jeu et a écrasé Hekker alors que Pineiro manquait le coup de pied large à droite. Thomas a été cité pour hors-jeu, qui a été refusé, et pour rugosité inutile, une pénalité de 10 mètres qui a déplacé le ballon vers le 10.

À 28 mètres, Pineiro a effectué le coup de pied, mais les officiels l’ont fait exploser après que Thomas ait de nouveau été hors-jeu. Les officiels ont pénalisé Thomas pour conduite antisportive, ce qui l’a rapproché de 5 mètres.

Le coup de pied de 23 mètres de Pineiro était bon et la diffusion du réseau indiquait qu’il y avait un drapeau, mais aucune pénalité n’a été annoncée et le match a pris fin.

“Mon entraîneur m’a dit de vendre et de ne pas laisser passer les montants”, a déclaré Thomas. «Je n’ai pas essayé de frapper le mec la première fois. Il était juste là et je suis tombé sur lui. Nous essayions d’épuiser un peu le botteur ou quoi que ce soit pour qu’il rate le coup de pied.

Comme l’a souligné Football Zebras, l’arbitre John Hussey aurait pu émettre un avertissement aux Texans si les fautes de hors-jeu intentionnelles incessantes s’étaient poursuivies. La règle 12-3-2 permet aux arbitres d’attribuer le score à l’équipe attaquante pour un acte manifestement injuste si les fautes intentionnelles se poursuivent après un avertissement.

Aucun acte manifestement injuste n’a été qualifié dans la NFL, selon Football Zebras.

Les fautes répétées de Thomas n’ont pas ébranlé Pineiro, qui a reçu un ballon de jeu dans les vestiaires.

“Dès que ça a commencé à se dérouler comme ça, il faut garder son sang-froid”, a déclaré l’entraîneur des Panthers Frank Reich. “Eddy a fait du bon travail en gardant son sang-froid et il a juste été embrayage comme nous le savions qu’il le serait.”

Pineiro a raté un point supplémentaire plus tôt dans le match, ce qui le rend heureux d’avoir une chance de « se racheter ». Il l’a fait malgré les pénalités de Thomas et les railleries des Texans.

“Ces gars disaient : ‘Oh, tu vas le manquer !'”, a déclaré Pineiro. “Ils essaient juste d’entrer dans votre tête et je suis resté concentré, j’ai suivi ma technique et j’ai fait ma prière normale que je fais habituellement avant de donner un coup de pied, et c’est tout.”