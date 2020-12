Eddie Van Halen a été incinéré, selon TMZ, qui a obtenu un enregistrement du certificat de décès.

Les cendres du co-fondateur de Van Halen, décédé à 65 ans à la suite d’une bataille contre un cancer de la gorge le 6 octobre, sont allées à son fils Wolfgang. Selon le point de vente, les souhaits d’Eddie étaient de voir ses cendres dispersées dans l’océan au large de Malibu, la ville côtière du sud de la Californie où il vivait.

Wolfgang, 29 ans, était le plus jeune membre de Van Halen. Le groupe, dont la composition finale était également composée du frère d’Eddie Alex Van Halen et David Lee Roth, a officiellement rompu quand Eddie est mort. Wolfgang joue maintenant avec le groupe Mammoth WVH.

Eddie est mort avec sa femme Janie Liszewski De son coté. Les deux se sont mariés en 2009. Wolfgang, qui est le fils d’Eddie et de sa première femme, actrice Valérie Bertinelli, a confirmé la nouvelle de la mort de son père le Instagram.

« Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin », a déclaré Wolfgang à ses partisans à l’époque. « C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte. J’adore vous tellement, Pop. «