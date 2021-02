CLEVELAND: Le voltigeur agent libre Eddie Rosario a rejoint les Indians de Cleveland, ajoutant un joueur de qualité qui a hanté leurs lanceurs ces dernières années.

Rosario a passé son examen physique jeudi et a finalisé le contrat d’un an de 8 millions de dollars qu’il avait accepté la semaine dernière. Il donne à la formation de Cleveland une injection de puissance après les départs de l’arrêt-court All-Star Francisco Lindor et du joueur de premier but Carlos Santana cette intersaison.

Rosario, 29 ans, a passé les six dernières saisons avec les Twins du Minnesota, les aidant à remporter deux titres consécutifs de l’AL Central au cours des deux dernières années.

Frappeur gaucher, Rosario a réussi 13 circuits en 57 matchs la saison dernière. Il a atteint un sommet en carrière de 32 circuits et a réalisé 109 points en 2019. Rosario a été particulièrement difficile à lancer à Cleveland, marquant son plus grand nombre de circuits (22 en 93 matchs) contre les Indiens.

Le champ extérieur de Cleveland a manqué de production offensive ces dernières années, le club ayant eu recours à un peloton de joueurs aux trois positions. Rosario peut gérer n’importe lequel des spots, mais il a joué principalement à gauche.

La signature de Rosario intervient dans la foulée des Indiens qui ramènent le joueur de deuxième but Csar Hernndez pour une deuxième saison après qu’il semble qu’il signerait ailleurs en tant qu’agent libre.

Les Indiens tiennent la promesse du président de l’équipe des opérations de baseball, Chris Antonetti, de réinvestir une partie des 32 millions de dollars de masse salariale que le club a coupés en échangeant Lindor et le démarreur Carlos Carrasco aux Mets de New York le mois dernier.

