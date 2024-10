Eddie Redmayne se souvient d’un test d’écran « intime » maladroit avec Taylor Swift

Eddie Redmayne a admis avoir « gardé ses distances » avec Taylor Swift lors de leurs tests conjoints

Eddie Redmayne n’a pas vraiment réfléchi lorsqu’il a mangé de grandes quantités de pain à l’ail avant son test d’écran « intime » avec Taylor Swift pour Les Misérables en 2011.

« Je n’avais pas réalisé que ça allait être aussi intime », a admis Redmayne, 42 ans, lors de son apparition sur La vue le vendredi 18 octobre.

Au moment du test d’écran, le Les bêtes fantastiques L’ancien élève était déjà choisi pour incarner Marius, tandis que Swift auditionnait pour le rôle d’Eponine, un gamin des rues.

« Je ne l’oublierai jamais », se souvient-il, expliquant que la sensation pop internationale est arrivée entièrement maquillée et costumée, l’air échevelée avec « de la boue entre les dents ».

La star de Theory of Everything a plaisanté en essayant de créer une « chimie » avec la pop star pendant le duo, tout en évitant de trop s’approcher à cause de sa respiration.

« Je me souviens donc qu’ils voulaient de l’alchimie et j’essayais de jouer l’alchimie avec Taylor tout en gardant une distance », a admis Redmayne.

Bien que Swift n’ait pas décroché le rôle puisqu’il a finalement été attribué à Samantha Barks, Redmayne a tout de même qualifié son bref passage avec le chanteur lauréat d’un Grammy d' »expérience incroyable ».

Swift, quant à elle, a ses propres souvenirs peu glamour de l’audition.

Dans une interview de 2022 sur Le spectacle Graham Nortonelle a rappelé comment son audition à Londres s’est transformée en un « cauchemar » lorsqu’ils l’ont couverte d’un maquillage peu flatteur, complété par de la peinture brune sur les dents et de faux cernes.

Pourtant, elle a apprécié à quel point Redmayne était « gentil » lors de leur première rencontre maladroite.