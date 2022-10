Eddie Redmayne a fréquenté une école d’infirmières pour se former au nouveau film de tueur en série “The Good Nurse”

L’acteur Eddie Redmayne a parlé franchement de son expérience à l’école d’infirmières pour se préparer à son rôle dans le prochain film de tueur en série “The Good Nurse”.

L’acteur, qui incarne le tueur en série réel Charles Cullen – une infirmière des soins intensifs qui a admis avoir tué 29 de ses patients – a passé deux semaines dans une école d’infirmières pour apprendre ce que font les infirmières.

“J’étais totalement s — à ça, vous ne voulez jamais que je sois en crise”, a plaisanté Redmayne à GQ britannique. “Je n’ai pas de grand plan, je suis juste en train de le piloter.”

Basé sur le livre de Charles Graeber de 2013, “The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness and Murder”, le film tourne autour de la collègue infirmière et amie de Cullen, Amy Loughren – jouée par Jessica Chastain – qui expose ses crimes.

En plus de fréquenter l’école d’infirmières, Redmayne a également regardé des images de la vie réelle de Cullen lors de ses comparutions devant le tribunal et de son interview “60 minutes” en 2013.

“Il y avait quelque chose dans son physique qui m’intéressait”, a déclaré Redmayne à l’Associated Press. “C’est un homme très calme. Mais si vous regardez de près, vous verrez qu’il s’apaise toujours. Je ne sais pas si apaiser est le bon mot, mais toucher les tissus. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Le gars était horriblement endommagé. être humain et cette idée de chercher du confort m’intéressait.”

Cullen a utilisé son poste d’infirmier pour tuer ses patients en injectant dans leurs sacs intraveineux des doses mortelles de médicaments. Il a pu échapper à la détection en transférant d’un hôpital à l’autre dans le New Jersey et en Pennsylvanie. Le livre et le film suggèrent que les hôpitaux à but lucratif ont couvert Cullen afin d’éviter toute responsabilité potentielle.

Cullen a été condamné à 11 condamnations à perpétuité consécutives en 2006.

“The Good Nurse” sera diffusé sur Netflix à partir du 26 octobre.