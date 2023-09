Eddie Osefo du #RHOP lance une ligne de cannabis

Il est temps de souffler, souffler, passer, Potomac, car le mari d’une vraie femme au foyer lance une gamme de produits à base de cannabis.

BOSSIP peut confirmer en exclusivité que Curiosité Bien-être s’associe à Eddie Osefo de Le Les vraies femmes au foyer du Potomacpour lancer sa nouvelle gamme de cannabis « Happy Eddie » dans le Maryland.

La gamme comprendra des fleurs de cannabis et des pré-rouleaux, disponibles dans les dispensaires Far & Dotter et Pharmkent, propriété de Curio Wellness. D’autres dispensaires à travers l’État proposeront également la ligne « Happy Eddie ».

Fondée par le Les vraies femmes au foyer du Potomac mari, avocat et entrepreneur aux côtés de Brian Albanese et Eric Brady, le nom de marque « Happy Eddie » a été inspiré par celui d’Osefo. De vraies femmes au foyer moment viral dans l’émission l’année dernière.

Comme indiqué précédemment lors de la saison 7 de #RHOP, une femme l’a surnommé « Eddie heureux » après avoir allégué que lui et le mari de Candiace Dillard, Chris Bassett, flirtaient avec elle.

Après avoir ri de ce commentaire ridicule aux côtés de sa femme Wendy Osefo, Eddie a annoncé en janvier qu’il lancerait une gamme de produits sous le même nom.

Avec le lancement de « Happy Eddie », Curio et Osefo déclarent être fiers d’apporter de la visibilité aux marques appartenant à des Noirs, de réduire les stigmates sociaux autour du cannabis et de normaliser la consommation des adultes.

« Lancer cette marque de cannabis est l’une des choses les plus excitantes que j’ai faites depuis que j’ai rejoint ma femme, Wendy, sur Les vraies femmes au foyer du Potomac. Cela semble capital, surtout après la légalisation de la consommation par les adultes dans le Maryland et l’attitude du public à l’égard du cannabis qui continue de changer. », a déclaré Osefo, PDG de Happy Eddie dans un communiqué. « Un bref instant, mentionnant ‘Happy Eddie’ sur Real Housewives, m’a aidé à concevoir l’idée de ma marque et m’a inspiré à me lancer dans l’industrie et je suis heureux de m’associer exclusivement avec une entreprise comme Curio qui partage mes valeurs. «

« Nous sommes ravis de lancer la gamme de produits Happy Eddie dans tout le Maryland », a ajouté Rebecca Raphael Bronfein, directrice des revenus chez Curio Wellness. «En tant que leader du cannabis dans le Maryland, nous nous sommes donné pour mission de fournir des produits sûrs et de haute qualité aux consommateurs récréatifs et aux patients médicaux de toute la région. Personnellement, j’adore les Real Housewives of Potomac, alors quand Eddie nous a approchés, nous avons sauté sur l’occasion de lancer une nouvelle marque venant du cœur du Maryland.

Curio Wellness est une société de cannabis intégrée verticalement, certifiée cGMP et innovatrice leader sur le marché des produits de santé et de bien-être. Il propose une grande variété de produits spécialement développés pour soulager des affections telles que la douleur, les problèmes gastro-intestinaux et l’insomnie.

Curio Wellness exploite actuellement deux dispensaires dans le Maryland ; Far & Dotter à Timonium et PharmKent à Elkton, qui ont tous deux ouvert leurs portes aux consommateurs de cannabis récréatif plus tôt cette année.

Maryland, allez-VOUS essayer le cannabis « Happy Eddie » d’Eddie Osefo ?