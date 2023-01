Eddie Nketiah vs Gabriel Jesus: Comment les attaquants d’Arsenal se comparent-ils dans les domaines clés? | Nouvelles du football

Eddie Nketiah envisageait son avenir à Arsenal la saison dernière et avait quelques options différentes sur la table.

Crystal Palace avait suivi Nketiah pendant un certain temps et l’équipe allemande du Borussia Mönchengladbach reniflait également autour du joueur de 23 ans. Les deux voulaient le signer pour un transfert gratuit cet été.

À la mi-avril, Nketiah n’avait commencé que cinq fois et ses perspectives aux Emirats semblaient sombres avec seulement deux mois et demi restants sur son contrat. L’écriture semblait être sur le mur avec Nketiah désireux de partir à la recherche d’opportunités en équipe première.

Mais quand Alexandre Lacazette a perdu sa place dans l’équipe, Nketiah en a profité pleinement et a marqué cinq buts lors des huit derniers matchs de la saison. Le manager Mikel Arteta a convaincu l’attaquant qu’il avait un avenir à Arsenal et Nketiah a accepté de rester dans le nord de Londres à long terme.

L’arrivée de 45 millions de livres sterling de Gabriel Jesus de Man City, cependant, l’a relégué à plus de temps sur le banc. Jusqu’à ce que Jesus se blesse au genou lors de la Coupe du monde avec le Brésil, Nketiah avait été limité à des apparitions de remplacement en Premier League et devait se contenter d’être l’attaquant de la coupe d’Arsenal.

Mais depuis qu’il a été appelé par Arteta à suppléer, Nketiah a de nouveau relevé le défi. Ses six buts en six matchs toutes compétitions confondues depuis la reprise de la saison ne sont surpassés que par Marcus Rashford et Erling Haaland en Premier League.

Surtout, deux de ces buts sont survenus lors du match crucial de dimanche contre Manchester United. Son dernier film a assuré une victoire à la 90e minute à Arsenal pour étendre son avance en tête du classement à cinq points avec un match en moins.

Nev : Nketiah mérite l’appel de l’Angleterre Le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, sur le podcast de Gary Neville : “Une convocation en Angleterre est prévue pour Eddie Nketiah. Gareth Southgate est très doué pour permettre aux joueurs de mener à bien leur carrière U21 et de ne pas les faire entrer trop tôt dans la première équipe. “Mais la forme de Dominic Calvert-Lewin n’est pas là pour le moment, Callum Wilson est bon mais va-t-il être là pour les quatre ou cinq prochaines années? Nous savons que Harry Kane est fantastique mais il y a une pénurie d’avant-centres. Marcus Rashford joue large et je pense que c’est là qu’il va rester. “Erik ten Hag veut qu’il reste là-bas, donc il a une réelle opportunité, mais pour le moment, la meilleure chose que Nketiah puisse faire est de contribuer à cette équipe d’Arsenal et à cette course très spéciale qu’ils mènent et à la saison spéciale qu’ils ont. “

Maintenant que Nketiah s’est imposé comme une option crédible pour Arteta depuis le début, cela soulève la question : Jésus devrait-il garder sa place à son retour de blessure ?

Ici, Sports du ciel examine les deux options frappantes d’Arsenal et comment elles se comparent…

Qui est plus une menace de but?

Image:

Nketiah a tiré cette saison et est le meilleur buteur d’Arsenal





Nketiah a une longueur d’avance sur Jésus en termes de buts marqués. Il est le meilleur buteur d’Arsenal cette saison avec neuf buts toutes compétitions confondues. Jesus, quant à lui, est sur une série de 11 matchs sans but qui remonte à la victoire 3-1 à domicile contre Tottenham le 1er octobre.

Jesus marque en moyenne un but toutes les 290,4 minutes tandis que Nketiah marque toutes les 143,2 minutes en championnat. Alors pourquoi marque-t-il tellement plus souvent ?

Nketiah passe plus de temps entre les poteaux de but dans une zone concentrée, alors que Jésus opère dans un espace plus large. Le Brésilien a tendance à tomber au milieu de terrain et sur les ailes.

Ce sont les qualités de « renard dans la boîte » de Nketiah qui le séparent de Jésus. Il flaire les buts et sait exactement où être au bon moment.

Sports du ciel l’expert Paul Merson pense que Nketiah apporte quelque chose de différent à Jésus. “J’ai joué avec et contre Gary Lineker”, a-t-il déclaré Sports du ciel.

“Quand le ballon touchait le poteau, il le tapait et les gens disaient:” Oh, c’était facile “. Mais personne d’autre n’était là, le poussant hors du chemin pour marquer.

“C’est le problème avec Nketiah. Il a marqué à Brighton la semaine dernière, et il n’y avait aucun moyen que Jésus marque cela. Il a encore marqué dimanche alors qu’il n’y avait aucun moyen que Jésus marque cela.”

La propension de Nketiah à marquer des buts «faciles», comme le décrit Merson, et à le faire de manière cohérente, est ce qui le sépare de Jésus et, en fait, du reste de la division. Il fait partie des trois meilleurs joueurs de Premier League en ce qui concerne sa fréquence de grandes occasions marquées, avec une toutes les 147,25 minutes. Jésus, quant à lui, a un taux relativement maigre d’un toutes les 306,25 minutes.

Les quatre buts de Nketiah ont été marqués sur de grandes occasions. Ce n’est pas par hasard qu’il continue d’occuper ces postes.

Image:

Nketiah rugit de joie après avoir égalisé pour Arsenal contre Manchester United





La seule question qui subsiste est de savoir s’il peut le maintenir sur une plus longue période. Sans délai précis pour le retour de Jésus, cette période sera décisive. Mais si les buts attendus de Nketiah – 0,8 pour 90, le troisième meilleur de la ligue – sont quelque chose à voir, il devrait avoir une saison fructueuse.

Qui crée plus ?

Image:

Jesus est l’un des meilleurs créateurs d’Arsenal – un domaine dans lequel Nketiah a lutté





Jesus est peut-être en train de rattraper son retard lorsqu’il s’agit de marquer des buts, mais il est un élément clé de la construction d’Arsenal et offre bien plus que de simples buts.

Bien qu’il ait passé autant de temps dans d’autres domaines, Jesus touche en moyenne plus de touches dans la surface adverse par 90 que n’importe qui d’autre dans la ligue (10,36). Il a la force de tenir le coup dos au but et la vision d’amener les autres dans le jeu, souvent dans des zones dangereuses.

Ce n’est pas un hasard si Bukayo Saka (8), Gabriel Martinelli (7) et Martin Odegaard (7) connaissent tous leurs meilleures saisons de buts après son arrivée. Avant sa blessure, Jésus était le point central de l’attaque.

Nketiah se comporte bien dans cette métrique – enregistrant 7,79 touches dans la surface adverse par 90, le cinquième plus élevé de la ligue – mais est incapable d’égaler la production créative de Jesus.

Jésus crée une chance toutes les 55 minutes et une grande chance toutes les 245 minutes. Nketiah, quant à lui, n’a pas encore trouvé une grande chance pour un coéquipier cette saison.

Jesus a six passes décisives cette saison, le deuxième plus grand nombre de joueurs d’Arsenal, derrière seulement Saka. Nketiah, quant à lui, n’a pas manqué de se fixer un but. Seuls deux attaquants peuvent améliorer le retour du Brésilien d’une passe décisive en jeu ouvert toutes les 245 minutes.

Nketiah et Bukayo Saka donnent leur avis après qu'Arsenal ait battu Manchester United de manière dramatique



Il est également habile à créer de l’espace en battant les défenseurs, ce qui est utile pour briser un bloc bas. Jesus complète une prise toutes les 45,37 minutes, se classant neuvième de la ligue, par rapport à Nketiah, qui le fait toutes les 73,63 minutes.

Jésus compense largement ses défauts devant le but avec son jeu complet, aidant à élever les autres autour de lui grâce à sa créativité.

Qui est le plus efficace hors de possession?

Image:

Jesus et Nketiah doivent partager les responsabilités frappantes à Arsenal





Le manque d’objectifs de Jésus n’est pas une nouveauté. C’était un thème commun à Man City, mais ses capacités hors du ballon ont aidé Pep Guardiola à établir son système de pressing haut. Arteta a apporté un style de football similaire aux Emirats et l’attaquant en est la clé.

S’exprimant en février de l’année dernière, Guardiola a expliqué pourquoi Jésus était si important pour cette philosophie.

Image:

Pep Guardiola était un grand fan du jeu pressant de Gabriel Jesus





“Quand nous avons besoin de coureurs et de joueurs qui nous aident beaucoup avec notre haute intensité et notre pressing haut, il est le meilleur au monde”, a déclaré le patron de City. “Grâce à lui, nous pouvons rester hauts et être si agressifs.

“[It helps] nous obtenons un rythme supplémentaire pour nos joueurs de milieu de terrain et nos quatre arrières peuvent rester élevés pendant longtemps.”

La capacité de Jésus à couvrir autant de terrain sur la ligne de front lui permet de faire pression sur le ballon dès le début et de donner le ton au reste de l’équipe. L’attaquant dicte la hauteur du terrain de toute l’équipe.

Nketiah surpasse Jésus en pressions par 90 dans la ligue, mais le Brésilien est supérieur en ce qui concerne la possession gagnée dans le tiers offensif, les interceptions et les tacles. Jésus a affiné l’art du pressage sous Guardiola et est plus efficace pour reprendre possession.

Nketiah donne à Arteta le bon genre de mal de tête de sélection avec son but, mais devra améliorer ces autres domaines pour pousser Jésus pour une place de départ quand cela compte vraiment.