Eddie Nketiah sur son rôle à Arsenal : “Je ne suis pas là pour remplacer Gabriel Jesus”

Eddie Nketiah pense qu’il est à Arsenal pour “être son propre joueur” et non comme remplaçant de Gabriel Jesus.

Nketiah, 23 ans, a marqué le troisième but d’Arsenal lors d’une impressionnante victoire 3-1 contre West Ham United aux Emirats le lendemain de Noël après être entré dans la formation de départ pour Gabriel Jesus, blessé.

S’exprimant après le match, l’international anglais des moins de 21 ans a déclaré aux journalistes : “Il y a de la pression chaque fois que vous jouez pour l’Arsenal Football Club.

“Je ne suis pas là pour le remplacer (Jésus), je veux être mon propre joueur, mais nous lui souhaitons tous bonne chance.”

Arsenal a présenté ses titres de champion avec un retour en deuxième mi-temps, qui comprenait également des buts de Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, qui les ont aidés à progresser de sept points en tête du classement de la Premier League après la pause de la Coupe du monde.

Et Nketiah a ajouté qu’il pensait que c’était un “grand redémarrage” pour le club du nord de Londres.

“Je pense que tous les garçons y étaient aujourd’hui, en train de tirer, et c’était bien pour moi de venir et de contribuer”, a-t-il déclaré. “C’était bien de reprendre là où nous nous étions arrêtés et nous voulons continuer sur cette lancée.

“Nous étions très dominants aujourd’hui, il nous manquait juste cette dernière passe. Mais nous avons continué et une fois que nous en avons eu un, nous savions que nous en aurions plus parce que nous pouvions sentir l’atmosphère derrière nous. Il y a une vraie unité et une vraie connexion avec les fans et nous voulons en tirer parti.

“Nous voulons continuer à attaquer et terminer le plus haut possible, et nous sommes en grande forme en ce moment.”

Jesus a été blessé alors qu’il jouait pour le Brésil lors d’un match de phase de groupes contre le Cameroun à la Coupe du monde et a depuis subi une intervention chirurgicale.

Le joueur de 25 ans avait commencé chaque match de Premier League avant la pause du tournoi d’hiver et ses cinq buts avaient aidé Arsenal à se hisser en tête du classement.

Nketiah, cependant, a récompensé la confiance du manager Mikel Arteta dans l’attaquant en marquant son premier but de la saison en Premier League lors de son premier départ dans la compétition cette campagne.