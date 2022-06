Eddie Nketiah signe un nouveau contrat à long terme avec Arsenal et obtient le maillot n ° 14

Londres: L’attaquant Eddie Nketiah a conclu un nouveau contrat à long terme avec Arsenal, a confirmé samedi le club de football anglais.

Le joueur de 23 ans, qui devait être en fin de contrat à la fin du mois, a fait 92 apparitions en équipe première et marqué 23 buts depuis ses débuts en équipe première pour les Gunners en 2017. Il a terminé la saison dernière en bonne forme, commençant les huit derniers matches de championnat d’Arsenal et marquant cinq buts.

« Je suis ravi qu’Eddie reste avec nous. Il représente ce que nous sommes et toutes les valeurs du club », a déclaré le manager Mikel Arteta dans un communiqué.

« Nous sommes très heureux qu’il ait prolongé son contrat et maintenant nous devons nous mettre au travail et continuer à développer le grand talent et la personne que nous avons en lui », a-t-il ajouté.

Arsenal n’a pas révélé la durée du nouveau contrat de Nketiah, au lieu de le décrire comme « à long terme ». Le Londonien portera également l’emblématique maillot n°14 de Thierry Henry la saison prochaine, après avoir déjà porté le n°30.

Le nouveau maillot n ° 14 de Nketiah a été porté par la légende d’Arsenal Henry entre 1999 et 2007, le Français marquant 228 buts pour les Gunners en deux périodes distinctes. Depuis lors, le nombre a été attribué aux attaquants – avec Theo Walcott et Pierre-Emerick Aubameyang prenant le relais en tant que n ° 14 d’Arsenal. Walcott a marqué plus de 100 buts à Arsenal au cours de sa carrière chez les Gunners, tandis qu’Aubameyang a marqué 92 fois avec ce nombre avant de partir. pour Barcelone en janvier.

Nketiah, qui a marqué ses débuts à domicile avec deux buts contre Norwich City lors de la Coupe Carabao en 2017 et a fait partie des équipes gagnantes de la FA Cup et du Community Shield en 2020, est également le meilleur buteur de tous les temps des moins de 21 ans d’Angleterre avec 16 buts en 17 apparitions et capitaine de l’équipe qui a remporté les Championnats d’Europe des moins de 21 ans 2021.

Arsenal entamera sa campagne de Premier League 2022/23 à Crystal Palace le 5 août. L’équipe d’Arteta, qui a terminé cinquième de la Premier League la saison dernière, accueillera ensuite Leicester City le 13 août avant de se rendre à Bournemouth, nouvellement promu, le 20 août. .

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.