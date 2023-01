Eddie Nketiah Nets Brace alors qu’Arsena bat Manchester United pour faire une déclaration de titre

Arsenal a fait une énorme déclaration de son intention en Premier League dimanche, venant de l’arrière pour battre Manchester United en forme 3-2 devant une foule bruyante des Emirats.

L’attaquant de United Marcus Rashford a fait taire les supporters locaux avec le premier but, mais un égaliseur d’Eddie Nketiah et une merveilleuse frappe en seconde période de Bukayo Saka ont bouleversé le match.

Mais les visiteurs, dangereux à la pause tout au long du match, ont égalisé la rencontre palpitante lorsque le défenseur argentin Lisandro Martinez s’est dirigé après qu’Arsenal n’ait pas réussi à dégager un corner.

Les Gunners se sont précipités à la recherche d’un vainqueur et ont finalement obtenu le but qu’ils méritaient lorsque Nketiah a retourné le ballon à la 90e minute.

Plus tôt, les champions en titre Manchester City avaient réduit l’écart à seulement deux points avec leur victoire 3-0 contre les Wolves, grâce au quatrième triplé d’Erling Haaland de la saison.

Scott McTominay a remplacé le milieu de terrain brésilien Casemiro, qui n’était pas éligible après avoir décroché une cinquième réservation de la saison lors du match nul de United en milieu de semaine avec Crystal Palace, avec la signature du prêt Wout Weghorst à nouveau en tête.

La nouvelle arrivée d’Arsenal, Leandro Trossard, qui a rejoint la semaine dernière en provenance de Brighton, a dû se contenter d’une place sur le banc alors que Mikel Arteta nommait une équipe inchangée.

– La croyance d’Arsenal –

On croit de plus en plus aux Emirats que les Gunners peuvent enfin mettre fin à leur longue attente pour le titre de Premier League, qu’ils n’ont pas remporté depuis 2004.

Arsenal a volé hors des blocs, avec Thomas Partey clignotant juste à côté alors qu’ils avançaient.

Mais c’est United qui a sorti l’impasse à la 17e minute avec un style époustouflant, lorsque Bruno Fernandes a trouvé Rashford, qui a facilement dépassé Partey et a propulsé un entraînement bas dans le coin du filet à 25 mètres.

Arsenal était à égalité sept minutes plus tard lorsque Nketiah, en forme, a perdu Aaron Wan-Bissaka au deuxième poteau pour faire signe à Granit Xhaka.

Maintenant, le vent était dans les voiles de l’équipe locale alors qu’ils se déversaient vers l’avant, mais United était sur le point de reprendre la tête, McTominay forçant un plongeon d’Aaron Ramsdale.

Arteta a été réservé par l’arbitre Anthony Taylor juste après la demi-heure alors que les émotions l’emportaient, mais la première mi-temps s’est terminée après quelques occasions nettes.

Arsenal a de nouveau été le premier à menacer après la pause, se précipitant à la recherche d’un autre but et prenant l’avantage à la 53e minute.

Christian Eriksen a résisté à l’Anglais Saka, qui a déplacé le ballon sur son pied gauche et a tiré sans faute devant David de Gea dans le filet de United depuis l’extérieur de la surface.

Mais un match palpitant a pris une autre tournure lorsque United a égalisé six minutes plus tard.

Ramsdale a renversé le ballon depuis un corner de United et Lisandro Martinez s’est jeté dessus, envoyant une tête dans le filet.

Arsenal s’est regroupé et Saka a frappé le poteau dans une quasi-répétition de son but sous le regard nerveux de De Gea.

De Gea a effectué un bel arrêt lorsque Nketiah l’a frappé à bout portant alors que le temps s’écoulait, United étant incapable de contrôler le ballon pendant des périodes prolongées.

United était sur le point de tenir le match nul, mais Arsenal a pris les trois points lorsque Nketiah a marqué son deuxième de l’après-midi alors qu’un long contrôle VAR l’a jugé bon.

