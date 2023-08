Eddie Nketiah continue de briller, la malédiction de l’arrière gauche d’Arsenal se poursuit et Declan Rice justifie le prix – ce que nous avons appris du derby de Londres

Arsenal a surmonté un test délicat pour assurer une victoire 1-0 sur Crystal Palace pour en faire deux victoires sur deux en Premier League.

Une pénalité de Martin Odegaard a suffi pour assurer les trois points à Selhurst Park dans ce qui était une performance granuleuse des Gunners.

8 Ce fut une belle journée au bureau pour Arsenal

8 Mikel Arteta sera ravi de la performance granuleuse des Gunners Crédit : Getty

Palace a peut-être échoué, mais c’était une performance qui indiquait certainement que des jours meilleurs étaient peut-être à venir.

Voici ce que nous avons appris de l’affrontement de lundi soir dans le sud de Londres.

Incohérences d’arbitrage

Alors que nous aimons toujours le football pour parler, l’affrontement à Selhurst Park a malheureusement été décidé par un certain nombre de décisions d’arbitrage.

Alors que le score était de 0-0, un coup franc à l’entrée de la surface a permis à Arsenal de faire une percée alors que Gabriel Martinelli a pris un coup rapide pour trouver Eddie Nketiah qui a été renversé par Sam Johnstone.

VAR a décidé que Thomas Partey n’avait pas commis de faute dans la préparation et le penalty était donc maintenu, donnant à Martin Odegaard l’occasion idéale de mettre son équipe en avant.

Mais si la décision sur le penalty était en leur faveur, Arsenal a dû souffrir grâce au carton rouge de Takehiro Tomiyasu.

Le défenseur a d’abord été averti pour avoir perdu du temps lors d’une remise en jeu – bien qu’il n’ait pris que huit secondes pour effectuer le lancer, alors que Kai Havertz a pris deux fois plus de temps juste avant lui.

Il a ensuite été expulsé pour un prétendu tirage sur Jordan Ayew, mais les rediffusions ont suggéré que le deuxième carton jaune était au mieux doux.

8 Tomiyasu donnait ses ordres de marche pour ajouter plus de tension au dilemme défensif d’Arteta Crédit : Getty

Heureusement pour les Gunners, ils ont réussi à remporter la victoire, mais ils ne seront pas du tout satisfaits de la suspension récupérée par Tomiyasu compte tenu de leur défense déjà usée.

La malédiction de l’arrière gauche d’Arsenal continue

L’expulsion de Tomiyasu était la dernière chose dont Arteta avait besoin, en particulier compte tenu de leurs problèmes défensifs.

Jurrien Timber a subi ce qui devrait être une blessure au genou à long terme lors du match d’ouverture de la Premier League contre Nottingham Forest, tandis que la star japonaise fera désormais face à une interdiction d’un match.

Oleksandr Zinchenko est entré en jeu en deuxième mi-temps, mais il n’est toujours pas apte à commencer un match, tandis que Kieran Tierney a été exclu de l’équipe de la journée pour un deuxième match consécutif.

Le défenseur écossais a été un sujet de conversation clé dans la préparation du choc du palais, Arteta suggérant qu’il n’y avait aucun problème avec l’ancien homme celtique.

Cependant, avec Arsenal sélectionnant les arrières droits Timber et Tomiyasu devant lui cette saison, cela suggère qu’il n’est pas vraiment très apprécié.

Reste à savoir si cela va changer maintenant que les options chutent comme des mouches, mais il ne fait aucun doute que le côté gauche de la défense s’avère déjà être une position problématique.

8 Tierney n’arrive pas à jeter un coup d’œil aux Gunners pour le moment Crédit : Getty

La résilience d’Arsenal

Les Gunners ont la réputation d’être une équipe habile en attaque mais possédant un ventre mou.

Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité sous Mikel Arteta.

Alors que la saison dernière a été une nette amélioration, l’ajout de Declan Rice ressemble déjà à un coup de maître en raison des attributs physiques, mentaux et techniques qu’il apporte à l’équipe.

Certains supporters ont haussé les sourcils face aux frais de 105 millions de livres sterling payés pour signer Rice de West Ham, mais son affichage contre Palace a montré qu’il pouvait valoir chaque centime.

Avec une précision de passe de 90%, 68 touches et sept passes dans le dernier tiers, il a joué un rôle clé dans les efforts d’attaque d’Arsenal, tout en remportant trois duels, en remportant la possession quatre fois et avec un tacle et une interception chacun, il est clair pourquoi les fans délirent sur son impact.

La saison est jeune et les tests deviendront plus importants et beaucoup plus sévères au fur et à mesure que la campagne progresse, mais les premiers signes indiquent que Rice pourrait bien être la pièce manquante du puzzle dans le nord de Londres.

8 Rice devient un vrai leader pour Arsenal Crédit : Getty

8 Ce fut une performance extrêmement impressionnante de Rice qui montre pourquoi Arsenal a payé 105 millions de livres sterling pour lui

Palace est le top 10 des prétendants

Cela a peut-être été une soirée qui s’est terminée par une défaite, mais les Eagles sont plus que capables de voler cette saison.

L’équipe de Roy Hodgson était plus qu’un match pour Arsenal, avec 46% de possession de balle, 14 tirs, dont deux cadrés.

Ces chiffres suggèrent qu’un manque de qualité en attaque peut leur avoir coûté cher, mais même si cela peut être vrai, il y a de nombreuses raisons d’être positif au club.

Des stars offensives telles qu’Eberechi Eze et Michael Olise, qui reviendra bientôt, sont un match pour n’importe qui dans la ligue et avec Odsonne Edouard prouvant ses capacités en tant que buteur prolifique avec le Celtic, cela ne semble être qu’une question de temps jusqu’à ce que les choses commencent à Cliquez sur.

Palace aura de nombreux matchs plus faciles qu’Arsenal à disputer dans les semaines à venir et ce sera une énorme surprise si leur qualité ne transparaît pas au cours de la saison.

8 Hodgson sera ravi de la performance de son équipe malgré la défaite de Palace Crédit : AFP

Eddie Nketiah tente sa chance

L’absence de Gabriel Jesus serait ressentie par n’importe quel club du football mondial, mais ma parole, c’est qu’Eddie Nketiah saisit son opportunité.

Après avoir marqué contre Nottingham Forest la semaine dernière dans un match où il aurait pu en avoir plus, le joueur de 24 ans a montré à Selhurst Park qu’il était plus que capable d’être un joueur fiable.

D’accord, il a raté quelques occasions merveilleuses en première mi-temps et en tant que braconnier clinique, c’est quelque chose qui lui pèsera lourd.

Mais Nketiah offre bien plus que des objectifs.

8 Nketiah a causé toutes sortes de problèmes à Palace Crédit : Getty

Sa réflexion rapide a été ce qui a valu un penalty à Arsenal, permettant à Odegaard de se convertir pour porter le score à 1-0.

Il est peut-être dégoûté de ne pas pouvoir disputer des matchs consécutifs avec un but en Premier League à son nom, mais Nketiah prouve certainement à Arteta qu’il est capable d’être un joueur essentiel dans l’équipe d’Arsenal.