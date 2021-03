Eddie Murphy s’est dit « très ému » d’avoir été intronisé au Temple de la renommée des NAACP Image Awards, lors de l’exposition de l’organisation en l’honneur des œuvres d’artistes et d’athlètes de couleur.

Le acteur et comédien, 59 ans, a reçu le prix par son ami de longue date et Coming 2 Amérique co-vedette Arsenio Hall.

Murphy a déclaré: « Je fais des films depuis 40 ans maintenant … 40 ans. C’est la chose parfaite pour commémorer cela et entrer dans le temple de la renommée.

« Merci beaucoup. Je suis très ému. »

L’intronisation au Temple de la renommée est décernée à une personne considérée comme un pionnier dans son domaine respectif et dont l’influence a façonné la «profession pour les générations à venir».

Parmi les anciens intronisés figurent Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Spike Lee, Ray Charles et Sidney Poitier.

Murphy (à droite) avec Arsenio Hall dans Coming 2 America. Photo: Amazon Studios



Le comédien Anthony Anderson, vedette de la sitcom Black-ish, a animé l’émission pour la huitième année consécutive.

Les NAACP Image Awards ont officiellement débuté lundi, décernant une série de récompenses chaque soir, avant d’être diffusés sur plusieurs chaînes de télévision aux États-Unis samedi soir.

Parmi les honorés, il y avait le regretté Chadwick Boseman, qui a remporté le prix du meilleur acteur dans un film pour son rôle dans Black Bottom de Ma Rainey.

L’interprète, qui a également joué dans le film à succès Marvel Black Panther, est décédé l’année dernière à l’âge de 43 ans à la suite d’une bataille privée contre le cancer du côlon.

Simone Ledward Boseman, l’épouse de l’acteur, a accepté le prix en son nom.

Elle a dit: «Comme toujours, il donnerait tout honneur et gloire au Dieu le plus élevé.

«Il remercierait sa mère et son père. Et il rendrait hommage à ses ancêtres, comme nous l’honorons maintenant.

« Merci NAACP de toujours lui avoir offert ses fleurs. C’était un artiste hors du commun et une personne encore plus rare. »

La veuve de Chadwick Boseman, Simone (à gauche), a accepté une récompense en son nom. Image de fichier



La veuve de Boseman a également exhorté les Noirs de plus de 45 ans à se faire dépister, en disant: « Ne la remettez plus. Cette maladie peut être vaincue si vous l’attrapez à ses débuts. »

L’acteur britannique Regé-Jean Page a également remporté un prix pour acteur exceptionnel dans une série dramatique pour sa performance en tant que duc de Hastings dans le drame Netflix Bridgerton.

Et Viola Davis a remporté la meilleure actrice pour ses rôles au cinéma et à la télévision dans Black Bottom de Ma Rainey et How To Get Away With Murder.

LeBron James a reçu le prix du président pour ses réalisations de service public et a remercié la NAACP, qui représente l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, pour avoir reconnu ses efforts au-delà du terrain de basket.

La superstar des Los Angeles Lakers a été reconnue pour ses efforts par le biais de sa LeBron James Family Foundation et de son école I PROMISE – une initiative éducative.

L’année dernière, il a lancé More Than A Vote – une coalition d’athlètes et d’artistes noirs – qui se consacre à l’éducation et à la protection des électeurs noirs.

« Ce prix est bien plus que moi », a déclaré James. « Je le reçois ici, mais cela plonge dans tout ce dont je fais partie. »

L’ancienne première dame Michelle Obama a remis à la politicienne démocrate Stacey Abrams le premier prix d’impact sur la justice sociale.

Mme Abrams a été honorée d’être une force politique et de son travail sur le droit de vote qui a contribué à faire de la Géorgie un État pivotant.

Dans son discours de remerciement, elle a rendu hommage à ses parents pour son éducation.

«Ils m’ont appris, à moi et à mes cinq frères et sœurs, que n’avoir rien n’était pas une excuse pour ne rien faire», a-t-elle déclaré.

«Au lieu de cela, ils nous ont montré par des paroles et des actes que nous devons utiliser notre foi comme un bouclier pour protéger les sans défense, utiliser nos voix pour dénoncer les injustices et utiliser notre éducation et notre temps pour résoudre les problèmes dont les autres se détournent.