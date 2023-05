Eddie Murphy s’est aligné pour être l’inspecteur Clouseau dans le redémarrage de Pink Panther

Eddie Murphy est en pourparlers pour jouer le rôle de l’inspecteur Clouseau de The Pink Panther, un personnage comique rendu immensément populaire par Peter Sellers dans les années 1960 et 1970.

Selon le Hollywood Reporter, Murphy devrait jouer dans un nouveau film Pink Panther réalisé par Jeff Fowler de Sonic the Hedgehog. Le film est décrit comme un « film hybride d’action en direct / CG … copain de flic », avec Murphy’s Clouseau faisant équipe avec le dessin animé Pink Panther qui est devenu populaire à la suite d’une longue série de courts métrages et d’émissions de télévision, après cela. figurait de façon mémorable dans le générique d’ouverture du premier film Pink Panther.

La panthère rose était à l’origine le nom d’un célèbre diamant qui figurait dans le premier film de la série, sorti en 1963 et réalisé par Blake Edwards avec Sellers dans le rôle de Clouseau face à David Niven. Les vendeurs ont joué dans quatre autres films de Pink Panther, dont un cinquième, The Trail of the Pink Panther , sorti en 1982 après la mort de Sellers en utilisant des extraits de films précédents. Alan Arkin a joué le rôle dans le long métrage de 1968 Inspecteur Clouseau, tandis que Roger Moore a joué le rôle de Clouseau dans le film de 1983 La malédiction de la panthère rose. La série a été relancée en 2006 avec Steve Martin, qui a joué dans deux films mal accueillis, La Panthère rose et La Panthère rose 2, ce dernier sorti en 2009.

Après avoir remporté un énorme succès dans les années 1980 sur Saturday Night Live et dans des comédies telles que Trading Places et Beverly Hills Cop, Murphy est passé aux photos de famille dans les années 90 et 2000, avec des succès tels que Dr Dolittle et The Nutty Professor, ainsi que la voix le rôle clé de Donkey dans Shrek. Après un ralentissement dans les années 2010, Murphy a organisé une sorte de retour avec une performance primée en tant que comique Rudy Ray Moore dans le biopic Dolemite Is My Name en 2019.