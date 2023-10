Eddie Murphy se fait arnaquer par Elf dans le teaser de « Candy Cane Lane »

Ne sois pas elfique dans les parages

Eddie Murphy se laisse tromper, embobiner, égarer par un elfe escroc dans Ruelle de la canne en bonbon qui marque la toute première comédie de vacances du légendaire comédien en 40 ans de carrière.

D’après le synopsis officiel, Chris (Eddie Murphy) conclut par inadvertance un marché avec un elfe espiègle nommé Pepper (Jillian Bell) qui lance un sortilège qui donne vie aux 12 jours de Noël et fait des ravages dans toute la ville.

» Au risque de gâcher les vacances de sa famille, Chris, sa femme Carol (Tracee Ellis Ross), et leurs trois enfants doivent faire une course contre la montre pour briser le sort de Pepper, affronter des personnages sournoisement magiques et sauver Noël pour tout le monde.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous :

« [Chris] « Il aime tellement Noël qu’il a même donné à tous ses enfants des prénoms sur le thème de Noël (Holly, Joy et Nick) », a déclaré le réalisateur. Réginald Hudlin (qui a fait équipe avec Eddie Murphy pour la première fois depuis Boomerang) dans un interview avec PERSONNES. Lorsque Chris est licencié de manière inattendue, il se lance dans la victoire du concours de décoration de maison de Candy Cane Lane dans son quartier, qui comporte un énorme prix en espèces. Mais quand il trouve les décorations de Noël les plus cool qui lui garantiront de remporter le gros prix, il s’avère qu’elles sont maudites par un elfe capricieux nommé Pepper. [Jillian Bell]. « Maintenant, les personnages des 12 jours de Noël prennent vie et provoquent le chaos pour Chris et sa famille. Maintenant, au lieu de tout gagner, il pourrait tout perdre ! »

La dernière fonctionnalité originale de Prime Video est également en vedette Thaddeus J. Mixson, Ken Marino, Nick Offerman, Robin Thédé, Chris Redd, Genneya Walton, Madison Thomas, Anjelah Johnson-Reyes, Boyard Lombard, DC jeune mouche, Danielle Pinnock, Timothée Simons, Riki Lindhomeet Stephen Tobolowsky.

« J’ai hâte que le monde voie Ruelle de la canne en bonbon« , a déclaré Hudlin dans une déclaration à propos du film. « Toute ma vie, j’ai voulu faire un film de Noël, mais je voulais faire quelque chose de frais et de surprenant. Eddie Murphy et ce casting hilarant apportent vraiment du drôle, c’est super Noël, et cela vous frappera directement.

Ruelle de la canne en bonbon diffusé exclusivement sur Prime Video le 1er décembre 2023.