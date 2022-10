Eddie Murphy porte une veste ‘Beverly Hills Cop’ dans de nouvelles photos de plateau – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dsanchez/CPR/BACKGRID

Eddie Murphy61 ans, on dirait qu’il a à peine vieilli depuis qu’il est devenu célèbre en jouant Axel Foley, un flic intelligent de Detroit qui déménage à Los Angeles pour enquêter sur le meurtre de son ami, dans le box-office de 1984 Flic de Beverly Hills. Le gagnant du Golden Globe reprend le rôle emblématique de la prochaine suite de Netflix Flic de Beverly Hills : Axel Foley, et sur les photos d’un tournage nocturne du 3 octobre au centre-ville de Los Angeles, il est clair que sa veste universitaire des Detroit Lions est également de retour en action. Eddie a associé sa veste de style letterman avec un t-shirt jaune, un jean délavé et des baskets Adidas classiques. Il a été rejoint dans la scène par sa co-star Taylor Paige31 ans, qui portait un costume gris ajusté et des talons.

Plus à propos Eddie Murphy

Eddie sera rejoint par ses co-stars originales – le juge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser et Bronson Pinchot – pour le 4e volet de la franchise cinématographique, après 1987 Flic de Beverly Hills II et 1994 Flic de Beverly Hills III. Joseph Gordon-Levitt a également été choisi pour le film tant attendu, qui est en développement depuis plus d’une décennie.

En janvier 2021, Eddie a partagé une mise à jour sur le prochain film, disant à Digital Spy : « En ce moment, ils écrivent un script. Ils préparent un scénario ensemble. Nous n’avons pas de date de début, mais nous avons des réalisateurs et des producteurs – et nous avons des scénaristes qui y travaillent », a-t-il déclaré. « Axel Foley est prêt à partir. Tout ce dont nous avons besoin, c’est d’un script.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie fixée pour la comédie, les fans d’Eddie peuvent compter sur lui cette année dans le prochain film Vous les gens. La comédie, réalisée par Kenya Barrisa un casting de premier plan comprenant Jonas Colline, Julia Louis Dreyfus et David Duchovny.

Eddie a deux autres films en préparation, Triplésune suite du film de 1988 Jumeauxet Candy Cane Lane sont tous deux en pré-production. Mais ce n’est pas que du boulot pour Eddie ! Il a eu la joie de fêter sa fille Bria Muphyle mariage de cet été. Le fier papa a accompagné sa fille de 32 ans dans l’allée quand elle a gâché Michel Xavier le 9 juillet à Beverly Hills. la maman de Bria, Nicole Murphyétait également au mariage.

Lien connexe Lié: L’ex-femme d’Eddie Murphy, Nicole Mitchell Murphy : tout ce qu’il faut savoir sur leurs 13 ans de mariage et leurs enfants

Bria est l’un des 10 enfants d’Eddie. Il est aussi le père de Éric33, Christian31, Milles29, Shayne27, Zola22, Bella20, Ange Iris15. Eddie partage ses deux plus jeunes — Izzy Oona6 et 3 ans Charles Max – avec sa fiancée Paige Boucher43. Eddie met rarement sa famille à l’honneur, mais lors d’une apparition en 2021 sur Marc Maron’s Podcast WTF il s’est extasié sur ses enfants, disant qu’il “aimait la paternité”, lors de l’entretien prolongé. “Je vais avoir 60 ans en avril et j’ai tous ces bébés”, a déclaré l’acteur. “Je suis tellement béni avec mes enfants”, a-t-il ajouté. « Je n’ai pas une seule mauvaise graine. Je n’en ai pas du genre “Oh, c’est toi”. Je n’ai rien de tout ça. Mes enfants sont des gens tellement géniaux et normaux – et personne n’est comme le gamin connard d’Hollywood. Mes enfants sont intelligents et essaient de faire des choses. Je suis béni avec mes enfants. J’ai vraiment, vraiment eu de la chance.