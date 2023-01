Eddie Murphy, Nia Long et d’autres assistent à la première de “You People” à LA

Tout le monde et leur maman étaient là !

Les stars étaient de sortie à la star de Netflix Vous les gens première à Los Angeles qui a fait sortir TOUT LE MONDE, y compris Visage de bébé, Omarion, Tyler le créateur, Cédric l’animateur, Corbeau-Symoné, Ty Dolla$ign, Coco Jones, Tisha Campbell, Holly Robinson Peete, Jay Pharoah, Nazanin Mandi, Nafessa Williams, Murs Sinqua, Amanda Seales, Skaï Jackson, Malika Haqq, Bre-Zet beaucoup plus.

L’écrivain, réalisateur et producteur Kenya Barris était tout sourire aux côtés Vous les gens étoiles Eddie Murphy, Nia Long, Laurent Londres, Julia Louis Dreyfus, David Duchovnyet les acteurs Sam Jay, Travis Bennet, Elliott Gould, Molly Gordon, Andréa Sauvage, Emilie Arlook, YungMiami, Jordan premier homme, Khadija Haaq, Matt Walch, DJ Drame, Felipe Esparçaet Antoine Anderson.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Dans Vous les gensune confusion de covoiturage à Los Angeles amène Ezra Cohen (Jonas Colline) et Amira Mohammed (Lauren London) ensemble, les deux se retrouvent liés par un amour partagé du streetwear et de la musique.

Alors qu’ils tombent amoureux, leur relation est mise à l’épreuve par leurs familles respectives : les parents progressistes et semi-éveillés d’Ezra (Julia Louis-Dreyfus et David Duchovny) et les parents inflexibles mais inquiets d’Amira (Eddie Murphy et Nia Long) qui s’injectent dans leur vie. sans pitié.

Le premier long métrage de Kenya Barris en tant que réalisateur est une histoire d’amour moderne qui se déroule au milieu de cultures conflictuelles et de relations interreligieuses.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Co-écrite par Kenya Barris et Jonah Hill et produite par les deux aux côtés de Kevin Misher, la comédie présente une distribution d’ensemble comprenant Sam Jay, Elliott Gould, Travis Bennett, Molly Gordon, Rhea Perlman, Deon Cole, Andrea Savage et Mike Epps.

Vous les gens premières exclusivement sur Netflix le 27 janvier.