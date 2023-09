Eddie McKay, fan de Newcastle, poignardé à Milan avant le match de phase de groupes de la Ligue des champions à San Siro | Actualités footballistiques

Un fan de Newcastle est à l’hôpital et à l’écurie après avoir été poignardé à Milan lundi soir.

Eddie McKay, 58 ans, de Newcastle, était avec son fils et un ami lorsqu’ils ont été attaqués par un groupe de sept ou huit personnes qui, selon lui, portaient des cagoules.

Il est dans un état stable à l’hôpital après avoir été poignardé vers minuit hier soir.

Un communiqué de Newcastle a déclaré : « Nous sommes profondément préoccupés par les informations selon lesquelles un supporter a été gravement agressé à Milan lundi soir et nous sommes en contact avec les autorités locales pour comprendre les circonstances.

« Nos pensées vont au supporter et à sa famille et nous espérons un rétablissement complet et rapide. »

McKay a reçu des coups de couteau au dos et aux bras après être tombé au sol alors qu’il tentait de s’enfuir.

La police de Milan a confirmé que M. McKay avait été soigné sur place par des ambulanciers paramédicaux et se trouvait dans un hôpital de la ville.

Sa famille s’envole pour Milan plus tard mardi pour être à ses côtés.

La fille de la victime, Rachel McKay, a déclaré Actualités Sky Sports: « Mon père est stable et un peu sous le choc.

« Il est vidé de rater le match, mais il veut juste que tous les autres fans de Newcastle ici soient conscients et soient en sécurité.

« Il vient de subir deux arthroplasties du genou, donc il est tombé alors qu’il était pourchassé et c’est à ce moment-là qu’il a été attaqué.

« Mon frère va bien mais il est sous le choc après avoir vu cela arriver à notre père. Je m’envole plus tard. Nous n’avons pas dormi de la nuit. »

La police dit ne pas savoir si l’attaque était motivée par le football ou d’autres raisons.

Newcastle disputera mardi soir son premier match de Ligue des champions depuis 20 ans contre l’AC Milan à San Siro.

Le club dispose de 4 000 billets pour le match, mais d’autres supporters sans billet se sont rendus à Milan avant le match.