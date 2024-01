Eddie Martinez représentera Saint-Marin à la Biennale de Venise 2024 – ARTnews.com

PhotoJason Schmidt

L’artiste américain Eddie Martinez représentera la République de Saint-Marin, le petit pays enclavé de la péninsule italienne, à la Biennale de Venise 2024. L’exposition sera organisée par Alison M. Gingeras et réalisée par le FR Istituto d’Arte Contemporanea, avec Paolo Rondelli, ancien chef de l’État, comme commissaire.

Sous le titre « Nomader », l’exposition rassemblera une suite de nouvelles peintures, dessins et sculptures. Martinez est surtout connu en tant que peintre ; ses dessins et sculptures n’ont pas été exposés aussi fréquemment.

Dans une interview avec ARTactualitésGingeras a déclaré que Martinez a souvent utilisé le terme « nomade » pour décrire sa pratique, et que cela est lié au thème de l’exposition principale de la Biennale, « Stranieri Ovunque – Les étrangers partout », organisée par Adriano Pedrosa, directeur artistique du Museu de Arte de São Paulo et premier commissaire de la Biennale basé en Amérique latine.

“C’est tellement lui, c’est tellement pince-sans-rire”, a-t-elle déclaré. « Littéralement, cela signifie un nomade, transformant le nom en verbe. Mais familièrement, cela ressemble aussi à « peu importe ». Le dessin a toujours été le moteur générateur de son travail et la manière dont naissent les peintures et même les sculptures. Il dessine toujours. Si vous prenez un café avec lui ou si vous êtes assis en studio avec lui, il dessine. Ces fragments sont souvent ce qu’il utilise pour construire les peintures finies.

Gingeras a travaillé pour la première fois avec Martinez avant son exposition en deux parties de 2015 « L’Avant-Garde Won’t Give Up : Cobra and Its Legacy » chez Blum & Poe (maintenant Blum), qui cherchait à réévaluer le mouvement artistique d’après-guerre qui a pris son nom. dès les premières lettres des trois villes où étaient basés ses artistes, Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. L’exposition associait le travail de membres de Cobra comme Asger Jorn, Constant, Karel Appel, Christian Dotremont et Ernest Mancoba à celui d’artistes contemporains comme Mark Grotjahn, Jacqueline de Jong, Julian Schnabel, Walasse Ting, Bjarne Melgaard et Martinez.

“Eddie jouait un rôle important dans cette émission”, a déclaré Gingeras. “Il a commencé sa pratique du dessin dans l’esprit de Cobra, à la fois en termes d’adoption du dessin automatique, mais aussi d’iconographie et de ce qu’il regardait – son propre canon d’histoire de l’art était très proche de l’esprit de Cobra. artistes. Ce genre de mobilité conceptuelle dans sa pratique m’intéressait et était vraiment unique, surtout dans le paysage américain.

Cette année, le pavillon sera installé à La Fucina del Futuro (5063B Calle San Lorenzo, Castello), où Saint-Marin a également tenu son pavillon pour la Biennale d’architecture 2023. Le site est une ancienne usine métallurgique ; Gingeras a déclaré que son intérieur était encore très brut.

“Lorsque vous entrez, le premier espace ressemble vraiment à un atelier, donc dans cet espace, nous voulions que le spectateur soit presque immédiatement confronté à une sorte d’îlot de dessin qui ressemble presque à une carte mentale”, a déclaré Gingeras. « C’est une façon d’essayer de transporter l’énergie de la manière dont il travaille en studio jusqu’à l’exposition. Parce que si vous regardez un tableau dans un espace neutre et blanc, vous ne voyez pas nécessairement ce qui entre dans sa réalisation.

Elle a poursuivi : « Encore une fois, cela résonne avec le thème des « Étrangers partout », de cette idée de migration à la fois au sens politique mais aussi au sens sociologique et même au sens conceptuel. Eddie se permet, se force presque, de migrer constamment à travers différents modes de création et différents langages visuels – qu’il s’agisse d’abstraction ou de figuration, ou d’une sorte d’hybride – et cela est vraiment lisible dans les dessins.

Cette année, plusieurs pavillons nationaux s’inspirent du thème de l’exposition principale, qui, selon Gingeras, est probablement lié à l’importance du problème de la migration, en particulier en Italie.

“Le mandat est également d’établir un dialogue plus large avec la Biennale”, a déclaré Gingeras à propos de son pavillon. « Ce n’est que ma propre spéculation, car je ne peux pas parler au nom des autres artistes ou conservateurs de ces pavillons, mais si vous pensez à l’histoire de la Biennale de Venise, c’est ce type de nationalisme qui est inhérent à la façon dont elle est structurée. Ces petits bâtiments sont, à bien des égards, des reliques d’une pensée coloniale et d’une certaine forme de fierté nationaliste.

Elle a poursuivi : « Je suis très curieuse de voir comment tous les différents pays ont abordé ce thème car, évidemment, la question de la migration est une question déterminante de notre époque. En tant qu’espèce, nous sommes toujours en mouvement. Ce besoin de bouger – le droit de bouger, le droit de migrer physiquement au-delà des frontières artificielles, des frontières nationales, mais aussi des frontières mentales, sont essentiels à l’être humain. Je vois l’ensemble du travail d’Eddie à travers une lentille allégorique, le fait qu’il essaie constamment de rendre son propre travail étranger à lui-même à travers ce changement constant de son propre langage et de ses iconographies.