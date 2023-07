Eddie Jones: Un travail de sauvetage immédiat ne se produira pas, l’Australie doit toucher le fond | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Jones n’était pas content après qu’une opportunité australienne se soit échappée alors que des tempéraments se manifestaient sur et en dehors du terrain!

Eddie Jones pense que, malgré la course torride de l’Australie dans le championnat de rugby actuel, son équipe peut jouer dans la Coupe du monde plus tard cette année.

L’Australie a perdu lourdement face à l’Afrique du Sud au début du mois et l’Argentine l’a battue à domicile le week-end dernier. Ensuite, ils affronteront la Nouvelle-Zélande le 29 juillet, en direct sur Sports du ciel.

« Je pense qu’en réalité, nous devons toucher le fond puis rebondir. J’espérais que nous pourrions faire un travail de sauvetage immédiat. Cela n’arrivera pas. Nous devons presque gratter le fond et recommencer dans une large mesure », a déclaré Jones. Sky Sports Nouvelles.

« Il y a eu une baisse assez importante du rugby australien, nous devons donc essayer de trouver un moyen de le relever. »

Il a ajouté: « Il y a maintenant une longue période où ils n’ont pas réussi et cela devient presque la norme, nous devons donc changer l’état d’esprit, nous devons changer les habitudes d’entraînement, nous devons changer la façon dont les joueurs pensent au jeu.

« Il y a un peu à faire, mais tant que nous faisons les choses correctement, tout ira bien. »

Il ne se décourage pas. « J’adore ça », a déclaré Jones. « J’adore le défi de constituer une équipe et de revenir dans son propre pays, il n’y a pas plus de fierté que d’espérer que les Wallabies rejouent bien. »

Il est convaincu que l’Australie peut encore avoir un impact sur la Coupe du monde.

« Nous ne faisons que nous préparer. À bien des égards, le Rugby Championship est pour nous une pré-saison glorifiée. Même si nous voulons gagner, nous devons l’utiliser pour expérimenter un peu parce que j’apprends encore à connaître les joueurs », a-t-il déclaré.

« J’ai travaillé avec les joueurs, je les ai vraiment eus pendant six séances d’entraînement, nous devons juste continuer à découvrir où nous en sommes et comment nous pouvons constituer l’équipe la plus forte.

« L’Australie est une bonne équipe de tournoi. Regardez leur bilan à la Coupe du monde », a ajouté Jones. « Nous réussissons bien dans les tournois et cette histoire vous aide.

« Nous sommes un pays qui est un petit pays, loin de partout et le sport est important pour nous et si nos équipes sportives peuvent bien faire, cela place l’Australie sur la carte. »

Jones pense qu’un tournoi à domicile peut inspirer l’équipe de football australienne en Coupe du monde féminine.

« J’ai de nouveau été fasciné par sa popularité. J’ai vu Sam Kerr à la télévision plus que vous ne voyez les Wallabies. Il y a un réel changement dans l’appétit pour le sport féminin en Australie, qui était autrefois un pays très sexiste », a-t-il déclaré.

Il y a de la pression sur l’équipe locale. « Ils doivent juste atténuer le bruit et ce sera le travail de l’entraîneur-chef et de l’environnement de l’équipe pour s’assurer qu’il n’y a pas trop de bruit, puis individuellement pour Sam Kerr, comment elle le gère. Je pense toujours à Cathy Freeman aux Jeux olympiques de 2000, en 2003 [at the men’s Rugby World Cup] nos garçons ont eu l’honneur de représenter l’Australie devant votre public, donc cela peut être un bonus. Cela peut certainement être un bonus », a-t-il déclaré.

« C’est ce vieil adage, marcher vers la pression, profiter de la pression et quand ils ont un objectif plus élevé qu’eux, non seulement vouloir être une grande équipe sportive mais aussi être ouvertement une inspiration pour les jeunes filles à faire du sport, cela crée un peu plus de sentiment pour elles. «

Pas d’amertume

Jones insiste sur le fait qu’il n’a « aucune » amertume quant à la fin de son mandat d’entraîneur-chef de l’Angleterre.

« Les joueurs me manquent, les joueurs étaient fantastiques. J’adore les joueurs en Angleterre. Et l’intensité des Six Nations. Nous avons le championnat de rugby qui est fantastique mais les Six Nations sont un tournoi spécial », a-t-il déclaré.

« J’ai eu sept ans. J’ai bien essayé. Je suis honoré d’avoir eu ces sept ans et à la fin, les résultats n’étaient tout simplement pas assez bons. Alors vous entrez dans le travail les yeux ouverts et quand les résultats ne sont pas assez bons, c’est assez juste. «

En Angleterre, la structure du rugby professionnel a été ébranlée par la faillite de trois clubs de Premiership.

Jones pense que le sport devrait introduire une nouvelle couche de divertissement.

« Le rugby devrait avoir des 12 », a-t-il déclaré. « Le test de cricket du T20 a en fait amélioré. C’est quelque chose qui s’est produit probablement par le besoin de rendre le cricket plus divertissant, cela a en fait rendu le meilleur cricket plus divertissant.

« Le test de rugby comme le test de cricket est le meilleur et tout le monde veut le regarder. Mais il faut ensuite une forme de divertissement du jeu. Le rugby en club est assez sérieux.

« Vous avez besoin de quelque chose d’un peu amusant, d’un peu plus léger et je pense qu’une compétition 12s ferait l’affaire là-bas. »

