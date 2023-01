Eddie Jones s’ouvre sur le limogeage de l’Angleterre: “Fierté et déception” à temps en tant qu’entraîneur-chef | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Jones revient sur son temps en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre dans sa première interview télévisée depuis son limogeage, et dit qu’affronter son ancienne équipe avec l’Australie à la Coupe du monde de rugby serait “amusant”

Eddie Jones dit qu’il ressent à la fois “de la fierté et de la déception” en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre, révélant que la Coupe du monde de rugby 2023 est un travail “inachevé”.

Jones a été limogé par England Rugby en décembre après sept ans dans le rôle avec Steve Borthwick, son ancien assistant avec le Japon et l’Angleterre, le remplaçant à la barre.

La décision de la Rugby Football Union (RFU) de limoger Jones a été controversée à neuf mois de la Coupe du monde de rugby et, s’adressant exclusivement à Sky Sports Nouvelles dans sa première interview télévisée au Royaume-Uni depuis qu’il a quitté le poste, l’entraîneur-chef désormais australien a admis que s’il est fier de ses réalisations, en particulier en travaillant avec Borthwick, il sera toujours déçu de ne jamais avoir pu voir comment son équipe anglaise s’en sortirait. au tournoi de cette année en France.

“Il y a évidemment encore une pointe de déception que vous ne puissiez pas terminer un projet. Nous avions prévu après la Coupe du monde en 2019 d’avoir une équipe qui pourrait gagner la Coupe du monde en 2023”, a déclaré Jones. Sky Sports Nouvelles ‘ Eléonore Roper.

“Il y avait une divergence d’opinion. Je sentais que nous étions là où nous devions être, mais la RFU ne l’a pas fait, ce qui est sa prérogative, donc je n’ai aucune récrimination à son encontre.

“Mais je regarde en arrière avec un élément de fierté et de déception. Déception de ne pas avoir terminé le travail, mais je pense que j’ai laissé England Rugby dans un meilleur endroit que celui où je l’ai ramassé et c’était toujours l’occasion.

“La deuxième chose dont je suis vraiment fier, c’est qu’une partie de mon travail consistait à trouver le prochain entraîneur anglais et Steve Borthwick, nous avons travaillé ensemble pendant une bonne période et il est un excellent choix et fera un excellent travail.

“Je pense qu’il fera un excellent travail et il a potentiellement une bonne équipe là-bas.

“Il y a toujours des blessures et des problèmes pour l’équipe d’Angleterre, mais je suis sûr qu’il va faire du bon travail.”

‘Je ne voulais pas m’accrocher’ | Le soutien d’Angleterre Rugby avait disparu

La pression montait sur le rôle de Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre depuis un certain nombre d’années, leurs performances lamentables aux Six Nations en 2021 et 2022 ayant suscité des examens internes.

Cependant, pour Jones, l’examen minutieux s’était accru depuis la défaite finale de la Coupe du monde de rugby de l’Angleterre en 2019 et bien qu’il ait toujours voulu emmener l’Angleterre à la Coupe du monde cette année, il ne voulait pas “s’accrocher” à son rôle sans soutien.

“Cela a probablement commencé après la Coupe du monde 2019. Le premier match des Six Nations, nous sommes battus et il y a des gros titres disant” Jones devrait être limogé “”, a-t-il ajouté.

“Vous pensez” ça va être une période difficile “, alors j’ai toujours su que c’était assis là.

“Plus vous restez longtemps en poste, plus vous êtes exposé à être licencié, en particulier à ce niveau.

“Lorsque vous ne répondez pas aux attentes, d’abord de vous-même et de l’équipe, puis que vous ne répondez pas aux attentes des fans et de l’Union, vous savez qu’il va y avoir des problèmes.

“Le vent change un peu la façon dont les gens vous regardent. Quand vous êtes dans le jeu depuis un certain temps, vous commencez à réaliser que nous nous rapprochons probablement plus d’être (limogés) que nous ne le souhaiterions.

“Je ne voulais pas m’accrocher. Je voulais soit faire le travail avec leur soutien, soit ne pas faire le travail.

“De toute évidence, le soutien avait disparu, donc au final, c’était une bonne décision pour les deux.”

Pas d’ « affection » pour les administrateurs | Affronter l’Angleterre en RWC serait “amusant”

Après avoir été nommé entraîneur-chef de l’Australie, Jones a déclaré au Héraut du matin de Sydney qu’il viderait les administrateurs anglais si les équipes se rencontraient lors de la Coupe du monde de rugby de cette année en France.

Cependant, parler à Sky Sports Nouvellesil a insisté sur le fait qu’il ne tenait pas rancune et que faire face à son ancien côté serait une perspective “amusante”.

“Je n’ai aucune rancune, mais je n’ai aucune affection non plus”, a déclaré Jones.

“J’ai une grande affection pour les joueurs, mais vous passez à autre chose et il n’y aurait pas trop d’administrateurs dans le monde pour lesquels j’ai une grande affection.

“Ce sera un peu comme entraîner l’Angleterre contre l’Australie. J’ai beaucoup de respect pour le rugby anglais et j’ai beaucoup de respect pour les joueurs.

“Le plus triste d’être limogé, c’est que cela signifie, à bien des égards, la fin de votre relation avec les joueurs.

“C’est la partie la plus difficile, mais dans un quart ou une demi-finale de Coupe du monde ou quoi que ce soit, ça va être amusant.”

Souvenirs à chérir: la fierté de Jones en tournée australienne

Bien que le temps de Jones avec l’Angleterre soit terminé, il se souvient encore de nombreux moments avec tendresse, en particulier la victoire en série contre l’Australie en 2016.

L’Angleterre a rebondi après une mauvaise Coupe du monde pour remporter le Grand Chelem suivi d’une victoire en série en Australie

Jones avait pris le contrôle de l’Angleterre après une Coupe du monde à domicile lamentable, au cours de laquelle ils n’avaient pas réussi à quitter la phase de groupes, pour les mener à une victoire en Grand Chelem suivie d’une victoire en série en Australie.

“Le jeu qui me reste le plus en tête est le troisième test de la première tournée en Australie”, a ajouté Jones.

“Nous avions déjà gagné la série 2-0 et c’était une bonne équipe d’Australie, ils viennent de faire la finale de la Coupe du monde en 2015.

“Nous avons vraiment joué avec beaucoup de ténacité et beaucoup de fierté et gagner cette série 3-0 était incroyable, surtout après le Grand Chelem.

“Les joueurs peuvent être satisfaits parce qu’un Grand Chelem n’arrive que pour l’Angleterre, je pense, tous les 13 ans, donc sortir de la Coupe du monde sans faire les barrages puis gagner le Grand Chelem et aller en Australie et gagner 3-0 est un effort assez incroyable.”