Eddie Jones s’engage en Australie malgré la sortie de la Coupe du monde de rugby et dément les rumeurs sur le rôle du Japon | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones a engagé son avenir d’entraîneur en Australie

Eddie Jones a déclaré qu’il était déterminé à entraîner l’Australie sur le long terme et qu’il avait maintenu sa politique malheureuse en matière de jeunesse qui a vu les Wallabies s’écraser jusqu’à leur première élimination en Coupe du monde.

L’Australien de 63 ans, dont la mère et l’épouse sont japonaises, est lié au poste d’entraîneur-chef du Japon depuis que les médias australiens ont rapporté qu’il avait interviewé pour ce poste quelques jours avant la préparation finale de la Coupe du monde des Wallabies.

Lors de sa première apparition publique depuis son retour en Australie, Jones a déclaré qu’il n’avait parlé à « personne » du rôle du Japon et qu’il n’avait aucune idée d’où venaient les informations.

L’Australie a été éliminée de la Coupe du Monde de Rugby en phase de poules pour la première fois de son histoire.

« Je reste, mon pote », a-t-il déclaré aux journalistes en Australie. « J’ai toujours été attaché au rugby australien, je veux le laisser dans un meilleur endroit, et c’est toujours mon travail. »

Après avoir été limogé par l’Angleterre en décembre dernier, Jones est rentré chez lui en janvier pour un contrat de cinq ans, son deuxième mandat en tant qu’entraîneur de l’Australie après avoir mené les Wallabies à la finale de la Coupe du monde 2003 lors de la première.

Jones a immédiatement déclaré que l’Australie remporterait un troisième triomphe en Coupe du monde en France, une affirmation qui semblait risible après que les Wallabies aient perdu leurs cinq matchs tests avant le tournoi.

Tom Hooper faisait partie des joueurs des Wallabies impliqués dans leur lourde défaite 40-6 contre le Pays de Galles.

Alors que Rugby Australia devait procéder à un bilan de la Coupe du Monde, l’entraîneur a admis que son avenir n’était pas entièrement entre ses mains.

« Ce n’est pas absolument ma décision, n’est-ce pas ? Nous avons un examen en cours et nous verrons ce qui se passera à la fin de l’examen », a-t-il déclaré.

Son équipe inexpérimentée des Wallabies a quitté la Coupe du monde en France après une campagne qui comprenait des défaites consécutives contre les Fidji et le Pays de Galles. Jones a maintenu sa décision de partir avec les jeunes et de laisser derrière lui des militants chevronnés comme Quade Cooper et Michael Hooper.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Eleanor Roper de Sky Sports News explique pourquoi l’avenir d’Eddie Jones était remis en question après la défaite 40-6 de l’Australie contre le Pays de Galles. Eleanor Roper de Sky Sports News explique pourquoi l’avenir d’Eddie Jones était remis en question après la défaite 40-6 de l’Australie contre le Pays de Galles.

« Je pense que nous avons laissé le rugby australien dans une meilleure position, a-t-il déclaré. « Je suis arrivé chez les Wallabies avec un temps de préparation court, j’ai dû prendre une décision rapide sur ce que nous ferions.

« J’ai pris la décision que nous devions y aller avec les jeunes. C’est la meilleure (décision) pour l’Australie à l’avenir, et je pense toujours que j’ai pris la bonne décision là-bas.

« Même si les résultats de la Coupe du monde n’étaient pas ceux que nous souhaitions, je pense avoir laissé l’équipe australienne dans une excellente position pour se qualifier pour 2027. Ce jugement sera décidé lors de la Coupe du monde 2027. »

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Quel avenir pour l’Australie ?

La nomination à long terme de Jones par Rugby Australia a été faite en pensant à la Coupe du Monde 2027 à domicile, et l’instance dirigeante a lancé un processus de réforme pour mieux aligner les fédérations d’État au service des équipes nationales.

Jones a déclaré que le « système » devait être réparé pour assurer le succès futur des Wallabies.

« (Nous avons besoin) que tout le monde travaille ensemble depuis la base, depuis les petits enfants de Randwick jusqu’aux équipes de Super Rugby et de Wallabies, où nous travaillons tous ensemble pour constituer l’équipe nationale de rugby la plus puissante que nous puissions constituer », a-t-il ajouté. .

Eddie Jones en est actuellement à son deuxième mandat en tant qu’entraîneur-chef de l’Australie.

« Si nous pouvons le faire maintenant, alors nous avons un avenir rose car nous avons un grand soutien ici et nous devons générer plus de soutien pour de meilleurs résultats. »

Coupe du Monde de Rugby – calendrier restant

vendredi 20 octobre

DEMI-FINALE – Argentine – Nouvelle-Zélande (20h, Paris)

samedi 21 octobre

DEMI-FINALE – Angleterre vs Afrique du Sud (20h, Paris)

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Bien qu’il ait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby, l’entraîneur de l’attaque anglaise, Richard Wigglesworth, estime qu’Owen Farrell a reçu des critiques injustes pour ses performances lors du tournoi. Bien qu’il ait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby, l’entraîneur de l’attaque anglaise, Richard Wigglesworth, estime qu’Owen Farrell a reçu des critiques injustes pour ses performances lors du tournoi.

Vendredi 27 octobre

Barrage pour la 3e place – Demi-finale 1 finaliste vs Demi-finale 2 finaliste (20h, Paris)

samedi 28 octobre

FINALE – Vainqueur de la Demi-Finale 1 vs Vainqueur de la Demi-Finale 2 (20h, Paris)