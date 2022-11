Eddie Jones se prépare à une critique « inconfortable » après la terrible série d’automne de l’Angleterre | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones a appris que la performance de l’Angleterre cet automne était inférieure aux attentes

Au cours des quinze prochains jours, la Rugby Football Union doit enquêter sur une campagne lamentable qui a atteint son paroxysme avec la défaite décisive de samedi 27-13 contre l’Afrique du Sud, qui a remporté une première victoire à Twickenham depuis 2014.

Une déroute qui a été accueillie par des huées au coup de sifflet final a achevé la pire année de l’Angleterre depuis 2008, comprenant six défaites, cinq victoires et un match nul.

Cela remet en question l’avenir de Jones avec le comité d’examen pour examiner “comment des améliorations peuvent être apportées avant les Six Nations” au milieu d’une reconnaissance de la RFU que l’équipe a sous-performé.

“Nous voudrions remercier les supporters anglais pour leur patience et leur soutien, ce qui compte pour nous, c’est ce qu’ils ressentent”, a déclaré le directeur général Bill Sweeney.

“Comme eux, nous sommes vraiment déçus des résultats de l’Autumn Nations Series.

“Malgré de bonnes performances individuelles et l’arrivée de nouveaux talents dans l’équipe, les résultats globaux ne sont pas à la hauteur de nos attentes.”

En plus d’expliquer pourquoi l’Angleterre a à peine tiré un coup contre les Springboks, Jones doit également expliquer une première défaite contre l’Argentine depuis 2008 et un match nul 25-25 avec la Nouvelle-Zélande rendu possible par un retour tardif spectaculaire.

Le seul succès ce mois-ci a été face à un Japon décevant, passé à l’épée 52-13.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre 13-27 Afrique du Sud 17h30

“Les critiques sont toujours inconfortables lorsque vous ne gagnez pas. Je n’ai pas trouvé la critique confortable lorsque vous ne gagnez pas”, a déclaré Jones.

“Je suis sûr que les fans ont des doutes et sentent que je ne sais pas comment entraîner, mais c’est une progression vers la Coupe du monde et nous avons des hauts et des bas.

“Nous voulons être plus forts dans les Six Nations et nous mettre dans la position où nous sommes quatrième ou cinquième avant la Coupe du monde, prêts à partir.

“J’ai un plan pour que l’Angleterre puisse gagner la Coupe du monde, mais ça ne va pas dans une ligne parfaite.

“Parfois, vous avez besoin de ces jeux pour vous faire comprendre les domaines qui doivent être renforcés.

Le capitaine anglais Owen Farrell a déclaré que l'équipe souffrait après sa défaite face à l'Afrique du Sud à Twickenham, mais a déclaré que les joueurs mettront à profit le bon travail qu'ils ont fait pour se préparer aux Six Nations en février.

“Nous ne sommes pas sur la bonne voie. Vous avez des jours comme contre l’Afrique du Sud. J’ai eu des jours pires que ça.

“Nous étions vraiment confiants au début du match. Nous savions où l’Afrique du Sud allait venir, mais ce jour-là, nous n’étions pas assez bons pour gagner ces zones.”

Jones a imputé la défaite des Springboks aux problèmes de mêlée de son équipe, ajoutant qu’il avait “de graves inquiétudes quant à la manière dont la mêlée a été arbitrée”, sans s’étendre sur ce que c’était.

La défaite de l’Angleterre a été accueillie par des huées au coup de sifflet final

Depuis 2019, la RFU a mené un examen après chaque bloc de matches, mais a refusé de révéler qui siège au panel au-delà de cela, il comprend “les membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que les anciens joueurs et entraîneurs indépendants”.

Cependant, contrairement au soutien sans équivoque offert à Jones lorsque les Six Nations 2022 se sont soldés par trois défaites pour la troisième fois en cinq ans, il n’y a eu aucune mention de soutien à l’entraîneur-chef de l’Angleterre cette fois.

Bien qu’il fasse l’objet d’un examen minutieux renouvelé, Jones a été bien soutenu par Sweeney dans le passé et ne devrait pas être limogé.

Son règne de huit ans se termine après la Coupe du monde 2023, la RFU espérant nommer son successeur en mai après avoir établi une liste restreinte de trois personnes composée de Steve Borthwick, Ronan O’Gara et Scott Robertson.

Sir Clive Woodward a mené la critique suite à la défaite écrasante face à l’Afrique du Sud, déclarant que le résultat a clôturé la “pire semaine de l’histoire du rugby anglais” et que le jeu dans ce pays est une “pagaille totale”.