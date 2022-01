Eddie Jones : Roy Keane est l’un des mecs les plus drôles que j’ai jamais rencontrés | Le retrait d’Owen Farrell des Six Nations pour blessure est «un coup dur» | Actualités du rugby à XV

L’Anglais Eddie Jones dit que Roy Keane est « l’un des mecs les plus drôles que j’aie jamais rencontrés »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré que l’ancien grand de Manchester United, Roy Keane, était l’un des « mecs les plus drôles que j’ai jamais rencontrés », et a reconnu que le retrait d’Owen Farrell pour blessure aux Six Nations était un « coup dur ».

S’exprimant lors du lancement des Six Nations 2022 mercredi avant le début du tournoi le 5 février, Jones a été interrogé sur Sky Sports’ Keane, l’Irlandais ayant visité le camp d’Angleterre en 2019 pour parler à l’équipe avant la Coupe du monde de rugby.

« Eh bien, il est [Keane] l’un des types les plus drôles que j’aie jamais rencontrés », a déclaré Jones. « Il est inspirant mais ses histoires sont incroyables, mon pote.

« Je me souviens que notre équipe d’entraîneurs a passé environ une heure avec lui et il nous a fait rire, rire et rire. Ensuite, il a parlé aux joueurs et il était tout aussi drôle.

« Il était certainement l’un des gars les plus mémorables que nous ayons eu, évidemment un très bon joueur et un dur à cuire en ce qui concerne la façon dont il a joué le jeu. Un grand conteur d’histoires de football, nous serions donc heureux de le faire revenir . »

Après une sombre Six Nations 2021 au cours de laquelle l’Angleterre a terminé cinquième – devant seulement l’Italie – Jones insiste sur le fait que la campagne de l’année dernière a été reléguée à l’histoire alors qu’il cherche à poursuivre le renouveau évident l’automne dernier.

Les Tonga, l’Australie et l’Afrique du Sud ont été battues les week-ends successifs de novembre pour donner à l’Angleterre un regain d’optimisme en vue de la Coupe du monde dans deux ans.

« Ce Six Nations est terminé – c’est une nouvelle équipe d’Angleterre. Je suis ravi de ce tournoi », a déclaré l’entraîneur-chef australien.

Jones a bouleversé la sélection de son équipe lors des dernières fenêtres de test après une cinquième place la saison dernière

« Nous sommes passés à autre chose que les Six Nations. Nous serons bien préparés, nous jouerons avec un bon esprit et une bonne appréciation tactique. »

Jones a mené une véritable refonte de son équipe pour l’automne, abandonnant les piliers de son époque tels que les frères Vunipola, Jamie George et George Ford.

Les blessures ont depuis forcé le rappel de George et Ford, mais Jones est déterminé à aller de l’avant avec la constitution d’une équipe capable de se battre pour la couronne mondiale de l’Afrique du Sud.

« Un certain nombre de joueurs seniors commençaient un peu à s’essouffler. Nous avions besoin de plus d’énergie, de plus de dynamisme », a-t-il déclaré.

« J’ai l’impression que nous sommes dans une très bonne position pour utiliser les deux prochaines années pour établir une équipe qui peut défier et gagner la Coupe du monde en 2023.

« Pour moi, il s’agit toujours de s’occuper du présent, mais il faut toujours avoir un œil sur l’avenir.

« Et c’est un jugement, il n’y a aucune science pour vous dire que c’est bien, c’est mal. Mais nous avons le sentiment d’être en bonne position.

Les frères Vunipola sont deux des joueurs autrefois essentiels aux plans de Jones pour l’Angleterre qui ont été abandonnés cette saison

« Nous avons quatre campagnes jusqu’à la Coupe du monde. Chaque campagne est importante. Chaque campagne, nous voulons nous assurer que nous allons dans la bonne direction.

« Nous utilisons chaque campagne pour continuer à nous améliorer et continuer à renforcer la cohésion et l’adaptabilité de l’équipe.

« Surtout à cette époque où, du jour au lendemain, vous pourriez perdre quatre ou cinq joueurs (à cause de Covid). Nous avons besoin d’une équipe qui s’adapte, qui puisse jouer à plusieurs postes et faire face aux circonstances. »

Jones: la blessure de Farrell est un « coup dur » mais ses meilleures années devant lui

Jones a également admis lors d’une conversation avec les médias que la perte du capitaine Farrell de l’ensemble des Six Nations en raison d’une nouvelle blessure à la cheville est un coup dur pour le joueur et l’équipe.

Farrell fait face à huit à 10 semaines de rééducation après avoir subi une blessure ligamentaire à son autre cheville qui l’a forcé à manquer deux mois de la saison.

Jones a insisté sur le fait que les meilleures années de Farrell pourraient encore être devant lui, après que le capitaine anglais se soit fait opérer de la cheville.

« C’est un coup dur pour lui personnellement, et pour l’équipe, c’est un coup dur », a déclaré Jones.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jones et le vice-capitaine anglais Tom Curry disent que c’est un « coup dur » que le capitaine Owen Farrell manquera l’ensemble des Six Nations Jones et le vice-capitaine anglais Tom Curry disent que c’est un « coup dur » que le capitaine Owen Farrell manquera l’ensemble des Six Nations

« Mais c’est évidemment une opportunité pour d’autres gars d’assumer des rôles de leadership, pour d’autres joueurs de jouer pour ce 12 sauteurs. Nous le voyons plus comme une opportunité.

« Dans le rugby d’aujourd’hui, avoir sa meilleure équipe sur le terrain est un événement rare. Nous y sommes assez habitués.

« La nuit dernière, nous avons dû quitter notre hôtel à cause d’un incendie à l’extérieur, donc les garçons sont adaptables. Ils savent comment s’y prendre et il y a là une opportunité de renforcer un peu plus la profondeur du leadership. »

Jones a ajouté : « Owen est l’un des joueurs les plus résistants et motivés que je connaisse.

« Il doit prendre ses médicaments maintenant, c’est-à-dire subir une opération, une cure de désintoxication et traverser toute cette douleur. Mais il veut être le meilleur joueur possible.

« Il veut à nouveau être capitaine de l’Angleterre, il veut jouer à nouveau pour l’Angleterre. Et donc il s’appliquera très bien à sa rééducation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell n’a aucun doute que son fils Owen – le capitaine de l’Angleterre – voudra revenir plus grand et plus fort de son dernier revers de blessure. L’entraîneur-chef de l’Irlande Andy Farrell n’a aucun doute que son fils Owen – le capitaine de l’Angleterre – voudra revenir plus grand et plus fort de son dernier revers de blessure.

« Il pourrait revenir mieux que jamais et c’est ce que nous prévoyons. Il y a beaucoup de preuves pour les joueurs de plus de 30 ans où ils peuvent jouer leur meilleur rugby de 30 à 35 ans.

« Regardez Dan Carter, quel bel exemple. La seule Coupe du monde à laquelle il a participé à cause d’une blessure était à 35 ans et il était absolument superbe.

« Il n’y a aucune raison pour qu’Owen ne puisse pas aborder une partie très importante de sa carrière.

« Parfois, il faut s’entraîner différemment quand on a plus de 30 ans. C’est la communication qu’il devra avoir avec les entraîneurs S&C de son club et avec nous. Mais il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas s’améliorer. »

Jones a soutenu Farrell pour revenir un joueur encore meilleur après des opérations successives à la cheville

L’Angleterre ouvre ses Six Nations contre l’Ecosse à Murrayfield le 5 février.

« L’Écosse a connu un assez bon automne. Ils auraient été ravis de battre l’Australie, de remporter une bonne victoire contre les Tonga et de terminer par un match de rachat contre le Japon. Mais ils ont probablement été déçus de leur effort contre l’Afrique du Sud », a déclaré Jones.

« Ils ont un certain nombre de bons joueurs dans leur équipe qui fonctionnent près de leur meilleur à Finn Russell et en particulier Stuart Hogg, mais aussi Hamish Watson et Jamie Ritchie dans la rangée arrière.

« Ils ont une mêlée compétitive et nous savons que ce sera un match très, très difficile, mais nous sommes impatients de le leur présenter. »