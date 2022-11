Eddie Jones provocateur après la perte « décisive » de l’Afrique du Sud : « Je me fiche de ce que les autres pensent » | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones dit qu’il “ne se soucie pas de ce que les gens pensent” et pense que l’Angleterre “construit une bonne base”

Eddie Jones a déclaré qu’il “ne se soucie pas de ce que les gens pensent” après que l’Angleterre a affiché un septième test sans victoire cette année civile, affirmant qu’ils construisent une base pour défier la Coupe du monde 2023.

Une Angleterre terne a terminé son automne de manière décevante samedi, car elle n’a pas réussi à faire un retour crédible contre l’Afrique du Sud à 14 lors d’une défaite 27-13 à Twickenham suite au carton rouge de l’accessoire Thomas du Toit.

La défaite fait suite à une fenêtre de test au cours de laquelle l’Angleterre a perdu contre l’Argentine à Twickenham pour la première fois en 16 ans, a battu le Japon et a fait match nul 25-25, la Nouvelle-Zélande ayant été largement dominée jusqu’aux 10 dernières minutes.

Les défaites des Six Nations sont également survenues cette année contre l’Écosse, l’Irlande et la France, alors qu’ils ont perdu l’un des trois tests contre les Wallabies en Australie au cours de l’été. Ils ont également perdu 52-21 face à une équipe de 14 Barbarians à Twickenham en juin.

Sur la suggestion que l’Angleterre participera désormais à la Coupe du monde de rugby 2023 en France en tant qu’outsider après une mauvaise série de résultats, Jones a déclaré qu’il “ne se soucie pas de ce que les gens pensent”.

“Eh bien, je n’en ai pas vraiment envie. La seule chose qui me préoccupe, c’est de préparer l’équipe du mieux que je peux, et je me fiche de ce que les autres pensent”, a déclaré Jones lors de sa conférence de presse d’après-match. conférence.

“Je sais que tu le fais [journalist]donc s’il y a une meilleure façon d’y répondre, faites le moi savoir.

“Évidemment sur les résultats [of the autumn], nous ne sommes pas contents. Mais j’ai l’impression que nous construisons une très bonne base pour réussir la Coupe du monde.

Les Springboks ont été des vainqueurs confortables à Twickenham samedi

“C’est toujours un problème [to lose]. Nous voulons gagner, et nous ne voulons pas être battus par l’Afrique du Sud sur un gros score, et nous ne voulons pas avoir le pire bilan depuis 2008, donc c’est un problème dont j’assume l’entière responsabilité.

“Il y a un certain nombre de jeunes joueurs qui ont acquis une grande expérience aujourd’hui, ils en reviendront de meilleurs joueurs. Nous avons d’autres joueurs, certains de nos joueurs plus âgés, qui reviennent en forme, et nous ne sommes pas loin .

“Nous avions cinq gars de moins de 20 tests qui jouaient aujourd’hui. C’est un tiers de l’équipe. Je pense qu’en termes de sélection, nous allons dans la bonne direction.

“C’était un de ces jours où rien ne semble aller bien.”

Thomas du Toit a reçu un carton rouge à la 61e minute pour les Boks, mais l’Angleterre n’a pas réussi à capitaliser

La performance de l’Angleterre contre les Springboks à Twickenham a été gravement entravée lors de la mêlée et de l’alignement, les hôtes concédant plusieurs pénalités au premier. Ils ont également eu du mal à gérer adéquatement les ballons en l’air.

Jones a décrit ces deux domaines pour une grande amélioration et a qualifié la défaite de samedi de “moment décisif” pour son équipe.

“Nous sommes évidemment déçus. Nous avons perdu l’air, nous avons perdu la mêlée”, a-t-il ajouté.

“Lorsque vous jouez contre une équipe aussi intransigeante que l’Afrique du Sud et que vous perdez ces deux matchs clés, il est difficile d’entrer dans le match.

“Je ne peux rien reprocher aux efforts de notre équipe. Nous y sommes allés avec un bon désir de savoir comment nous voulions jouer. Mais lorsque vous perdez ces compétitions, il est difficile de renverser la vapeur.

“Nous devons développer la cohérence. Le test match rugby est une question de cohérence. Il s’agit d’être cohérent dans vos bases : gagner le concours aérien contre l’Afrique du Sud et gagner le concours de ruck contre la Nouvelle-Zélande.

“Nous n’avons tout simplement pas été assez constants dans le concours de sauts et le concours de mêlée aujourd’hui.

Jones a qualifié la défaite contre l’Afrique du Sud de “moment décisif” pour son équipe

“Vous savez, je pense que c’est un peu un match décisif pour nous. Nous sommes entrés dans ce match avec de grandes attentes quant à la façon dont nous voulions jouer sur le dos de la Nouvelle-Zélande et du Japon, et dans ce match, l’Afrique du Sud était un peu trop dur pour nous.

“Je sais exactement où nous devons nous améliorer. Nous devons mieux scruter, ce qui est une combinaison de force physique, de technique et de mentalité. Il n’y a pas un domaine clé, et nous devons travailler sur les trois.

“Parce que c’est difficile quand tu joues contre de bonnes équipes [why England weren’t consistent]. Parfois, ils vous enlèvent les choses que vous vouliez faire, et l’Afrique du Sud était douée pour nous enlever les choses que nous voulions faire.

“Nous avons été vraiment fantastiques dans les airs, jusqu’à aujourd’hui, et pour une raison quelconque, nous ne l’avons pas été. Nous devons partir et trouver une meilleure façon de surmonter le fait d’être à terre dans les zones.

“En termes de stratégie, la stratégie est un mot intéressant dans le rugby. Nous devons jouer sur nos points forts et être plus adaptables dans ce domaine.”