Eddie Jones «pas content» de la mutilation de l’Angleterre par les barbares mais insiste sur le «contexte» pour vaincre à Twickenham | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones a regardé à Twickenham alors que son équipe anglaise était détruite par une équipe de 14 Barbarians

Eddie Jones a admis qu’il n’était pas « satisfait » de la performance de l’Angleterre lors d’une défaite record de 52-21 face à une équipe de 14 Barbarians, mais a souligné que le « contexte » devait être appliqué.

Une équipe des Barbarians d’inspiration française a ignoré la perte de Will Skelton contre un carton rouge en première mi-temps pour battre l’Angleterre 52-21 à Twickenham lors de la plus lourde défaite du temps de Jones à ce jour.

Le limogeage de Skelton était la première fois de l’histoire qu’un joueur des Barbarians recevait un carton rouge, mais une équipe dominée par la France et entraînée par l’entraîneur-chef de la France Fabien Galthie a enregistré six autres essais alors qu’il battait un homme au domicile du rugby anglais.

L’Angleterre partira ensuite pour une série de trois tests contre les Wallabies en Australie, exclusivement en direct sur Sports du ciel.

« Nous avons abordé le jeu d’une manière particulièrement stratégique. Nous voulions essayer de jouer un peu différemment, nous étendre et donner aux jeunes l’occasion de montrer leurs capacités, en particulier avec le ballon », a déclaré Jones.

« Mais nous avons été battus assez durement à la panne, donc c’est un bon rappel de tout le travail que nous avons à faire avant l’Australie. De ce point de vue, je suis vraiment content de ce que nous avons fait.

« Je ne suis pas satisfait de la façon dont nous avons joué. Je suis satisfait de l’intention de ce que nous avons essayé de faire et c’est une excellente préparation pour l’Australie. Mais évidemment pas satisfait du résultat.

Marcus Smith a raté quatre coups de pied du tee, l’attaque de l’Angleterre vacillant souvent aussi

« Personne n’est content du résultat mais, encore une fois, nous le regardons à la lumière de ce que nous essayons de faire.

« Il y a une situation contextuelle ici. Je sais que vous avez du mal à comprendre, mais nous essayons de construire une nouvelle équipe, de jouer d’une manière différente, un style qui convient à ces joueurs et il va y avoir des hauts et des bas.

« Je ne sais pas, si nous aurions joué un match normal en Angleterre, quel aurait été le score, mais ce n’est pas ce que nous voulions du match.

« Maintenant, nous voulions gagner le match contre les Barbarians, ne vous méprenez pas, mais c’était une préparation pour l’Australie, nous avons donc essayé de jouer différemment et d’étendre les joueurs. À certains endroits, nous ne nous en sommes pas bien sortis. »

Will Skelton a reçu un carton rouge à la 37e minute, mais les Barbarians ont marqué six autres essais contre un homme

Jones nomme son équipe pour l’Australie lundi avec un gros point d’interrogation au-dessus d’Alex Dombrandt, qui s’est retiré tardivement contre les Barbarians en raison d’une blessure au genou contractée à l’entraînement.

Jones a ajouté que Dombrandt devait voir un spécialiste mais ses perspectives semblent sombres et avec Billy Vunipola (commotion cérébrale) et Sam Simmonds (hanche) définitivement exclus, l’Angleterre semble légère au n ° 8.

Jones a suggéré que Jonny May, Joe Cokanasiga et Jonny Hill se sont frayé un chemin dans la tournée après de longues absences pour blessure, et a laissé entendre que Jack Walker et Tommy Freeman en avaient fait assez pour être sélectionnés.

« Nous avons encore un ou deux points à examiner et nous avons un certain nombre de problèmes de blessures qui nécessiteront tous les meilleurs conseils médicaux pour trier et voir qui est disponible et qui ne l’est pas », a déclaré Jones.

L’ancien deuxième ligne anglais George Kruis a aggravé un après-midi misérable pour les hôtes en effectuant trois conversions, dont une via une talonnade.

Jones n’avait aucun problème avec Kruis prenant les coups de pied lors de son dernier match avant sa retraite.

« Il s’agit de l’esprit du rugby et c’est formidable pour l’esprit du rugby. George Kruis est un gars qui n’a pas beaucoup porté le ballon et il a fait de grands adieux. Tellement fantastique, j’adore ça », a déclaré Jones.

L’ancien deuxième ligne anglais George Kruis a lancé trois conversions dans la victoire, dont une avec une talonnade

Les joueurs des Barbarians ont formé le numéro 10 avant le match en hommage à la légende galloise Phil Bennett, décédé il y a une semaine.

« Nous avons regardé des clips de lui toute la semaine et évidemment, le célèbre essai de 1973 à Cardiff a été joué à plusieurs reprises », a déclaré l’entraîneur adjoint Shaun Edwards à propos d’un homme qui a joué 20 fois pour les Barbarians.

« J’ai eu la chance de le rencontrer à de nombreuses reprises au Pays de Galles et une chose qui a toujours brillé a été son humilité pour un si grand joueur. Le plus grand respect pour sa famille en cette période très difficile. »