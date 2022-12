Eddie Jones limogé: les espoirs et les chagrins du mandat de sept ans de l’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La carrière d’Eddie Jones en Angleterre a duré sept ans et a été remplie de hauts et de bas

Quand Eddie Jones a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre en 2015, il l’a fait sous le poids d’attentes élevées.

Au cours des sept dernières années, il a mené son équipe à des triomphes, mais a également eu sa juste part de tribulations. Au moment de son départ, nous revenons sur les moments qui ont défini la location de Jones en Angleterre…

Renaître de ses cendres : du désastre de la Coupe du monde aux records du monde

Les Six Nations 2016 ont vu l’Angleterre remporter un Grand Chelem pour la première fois en 13 ans

Lorsque Jones a été nommé le 20 novembre 2015, il a hérité d’une équipe qui revenait de la catastrophe d’une sortie de phase de poule de la Coupe du monde à domicile, avec des fans désespérés par la sombre campagne de leur équipe sous Stuart Lancaster.

Cependant, l’arrivée de Jones en tant que premier entraîneur-chef anglais né à l’étranger dans l’union de rugby a marqué un tournant auquel même les supporters anglais les plus optimistes ne s’attendaient pas, avec un premier Grand Chelem en 13 ans à l’horizon.

Quatre pénalités tardives d’Owen Farrell ont scellé une victoire 31-21 sur la France à Paris et ont poursuivi une course incroyable qui a vu l’Angleterre rester invaincue pendant 18 tests entre le 10 octobre 2015 et le 11 mars 2017.

Non seulement l’Angleterre gagnait, mais elle jouait un rugby passionnant, marquant 27 essais et accumulant un total de 265 points lors des neuf premiers matches de Jones en charge.

L’Angleterre a remporté une victoire au Test down under pour la première fois en 2016

La même année a vu une tournée dans l’Australie natale de Jones au cours de laquelle l’Angleterre a remporté sa première victoire dans la série Test, les essais du capitaine Dylan Hartley et Farrell les aidant à une victoire 23-7 et une avance de 2-0 dans la série qui les a déplacés. jusqu’à la deuxième place du classement World Rugby avant de terminer un balayage net lors du troisième test.

L’Angleterre était une fois de plus gagnante, et personne ne savait qui les arrêterait.

2017 : Le signe des choses à venir

Avec une première année en charge à retenir à son actif, Jones est entré en 2017 en tant qu’homme avec le cerveau du rugby dans lequel tout le monde voulait puiser, et l’Angleterre en tant qu’équipe que tout le monde voulait battre.

Une autre victoire des Six Nations a été remportée, mais une défaite 13-9 contre l’Irlande en route vers le titre a mis fin au record du monde de l’Angleterre, brisant l’illusion que l’Angleterre était imparable.

Les performances précédentes manquaient également du genre de conviction et d’enthousiasme que l’année précédente avait apportés – des victoires d’un score sur la France et le Pays de Galles loin d’être complètes.

Avec l’Irlande montrant que l’équipe de Jones avait une faille dans son armure, il ne faudrait pas longtemps avant que d’autres équipes commencent à capitaliser.

Le test de réalité de 2018 : une année à oublier

Owen Farrell a été nommé capitaine par Jones lorsque Dylan Hartley a été blessé en 2018

Une fois que vous atteignez le sommet, le seul moyen est de descendre et, en 2018, l’Angleterre est entrée en chute libre.

Une lamentable cinquième place dans les Six Nations après des défaites contre l’Écosse, la France et l’Irlande, une défaite 2-1 en Afrique du Sud et un affrontement de capitaine entre Farrell et Hartley ont déclenché le premier véritable bavardage de questions sur l’avenir de Jones.

Dans un conte familier, beaucoup pensaient que l’équipe de Jones avait besoin d’être secouée, que l’attaque de l’Angleterre était faible et que seul un changement ferait l’affaire.

Jones a survécu à sa première frayeur et à peine 18 mois plus tard, les fans anglais ont compris pourquoi.

Ce qui aurait pu être : la finale de la Coupe du monde 2019

La finale de la Coupe du monde de 2019 a provoqué le plus grand chagrin pour l’Angleterre alors qu’elle était vaincue par les Springboks

Dans ce qui est devenu un conte commun pour l’équipe anglaise de Jones, le plus bas de 2018 a été suivi de ce qui était presque le plus haut des sommets en 2019 alors que l’Angleterre atteignait la finale de la Coupe du monde.

L’Angleterre avait un air de confiance jamais vu depuis 2016 et ils ont traversé la phase de groupes avant de détruire les All Blacks 19-7 dans une demi-finale inoubliable.

La Nouvelle-Zélande n’avait pas été battue à la Coupe du monde depuis 12 ans et si l’Angleterre pouvait le faire, elle pourrait sûrement battre les Springboks ?

On croyait qu’après 16 ans, l’Angleterre pourrait revendiquer une fois de plus la gloire de la Coupe du monde, mais dans la plus atroce des défaites, ce ne devait pas être le cas.

L’Afrique du Sud a fait une démonstration impitoyable lors de sa victoire 32-12 alors que l’Angleterre trébuchait et se retrouvait à un pas d’être au sommet du monde.

“Ils étaient trop bons pour nous lors de la panne d’aujourd’hui”, a déclaré Jones.

“C’est ce qu’il y a de bien avec le rugby, un jour tu es la meilleure équipe du monde et le lendemain, une équipe te renverse.”

Qu’est-ce qui ne va pas aux Six Nations ?

Dans les années qui ont suivi la défaite de l’Angleterre en Coupe du monde, les Six Nations sont devenues un tournoi dans lequel l’équipe de Jones s’est retrouvée à patauger.

2021 les a vus terminer cinquième après des défaites contre l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande, tandis qu’en 2022, ils ont perdu contre l’Écosse, l’Irlande et la France, les mettant bien loin de la course au titre.

La défaite contre l’Écosse à Twickenham en 2021 a été la première défaite de l’Angleterre contre les Écossais là-bas depuis 38 ans depuis 1983, alors qu’ils ont perdu contre l’Irlande les deux années avec une marge combinée de 31 points, en concédant 32 à chaque fois.

Des critiques ont de nouveau eu lieu, mais Jones a survécu et s’est dirigé vers une tournée en Australie qui a marqué un autre point culminant de sa location de montagnes russes.

The Smith show : l’Angleterre bat l’Australie en 2022

Bien que 2022 ait eu sa juste part de points bas, une victoire en série en Australie inspirée par la jeune star Marcus Smith a apporté un moment de célébration bien mérité pour l’Angleterre et Jones.

Lors du troisième test décisif de la série à Sydney, Smith a montré son rythme pour parcourir 55 mètres sur le terrain et aider son équipe à prendre l’avantage 21-10, l’Angleterre tenant alors fermement après l’essai converti de Folau Fainga’a pour remporter une victoire 21-17 et le victoire en série.

“C’est une étape vraiment positive. Nous avons toujours senti que l’équipe allait dans la bonne direction et parfois les résultats ne reflètent pas cela”, a déclaré Jones.

“A la fin du match, nous avions six joueurs [on the field] avec moins de 10 sélections, c’est donc une équipe jeune et inexpérimentée et vivre une expérience comme celle-ci est fantastique.

“Ils apprécient, ils comprennent à quel point il faut se battre pour gagner un test match, en particulier à l’extérieur.”

La goutte d’eau qui fait déborder le vase : Autumn Nations Series

Bien que Jones fasse tomber ses jeunes canons, l’automne révélerait que l’Angleterre avait encore des problèmes majeurs à affronter et, avec une Coupe du monde au coin de la rue en 2023, les inquiétudes concernant la forme de l’Angleterre se sont intensifiées.

La campagne 2022 de l’Angleterre sous Eddie Jones Ecosse 20-17 Angleterre Italie 0-33 Angleterre Angleterre 23-19 Pays de Galles Angleterre 15-32 Irlande France 25-13 Angleterre Angleterre 21-52 Barbares Australie 30-28 Angleterre Australie 17-25 Angleterre Australie 17-21 Angleterre Angleterre 29-30 Argentine Angleterre 52-13 Japon Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande Angleterre 13-27 Afrique du Sud

Une défaite contre l’Afrique du Sud lors du dernier test d’automne a fait de 2022 la pire année civile de l’Angleterre depuis 2008 avec un record de six défaites, un match nul et cinq victoires.

Avant cette lourde défaite contre les Springboks, l’Argentine a remporté une première victoire à Twickenham pendant 16 ans, avant que les All Blacks ne prennent une avance de 25-6 avant les 10 dernières minutes, pour ensuite imploser dans le cadre d’un match nul 25-25.

Un examen est venu de la RFU mais, contrairement à avant, aucune déclaration sur la confiance en Jones n’a été publiée avant la confirmation que son temps avec l’Angleterre était arrivé à son terme.

Le voyage de Jones avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2019 a probablement été sa meilleure heure, mais voir s’il pouvait répéter cela lors de la Coupe du monde 2023 n’était pas une chance que la RFU soit prête à ne prendre que neuf mois après le début du tournoi.

Ce n’est que le 28 octobre 2023 que nous saurons si la décision était la bonne.