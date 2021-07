Eddie Jones : l’entraîneur-chef de l’Angleterre met les débutants au défi de s’appuyer sur des arcs internationaux | Nouvelles du rugby à XV

Eddie Jones veut voir les débutants anglais faire pression pour de nouveaux honneurs internationaux

Eddie Jones a défié les 12 nouvelles sélections « historiques » de l’Angleterre pour gagner le droit de s’appuyer sur leurs débuts dans les tests.

L’Angleterre a battu les États-Unis 43-29 à Twickenham dimanche, offrant le plus de débuts en un match depuis 1947.

Joe Cokanasiga a marqué deux essais, avec Marcus Smith, Sam Underhill, Ollie Lawrence, Jamie Blamire et Harry Randall traversant également pour les hôtes.

Jamason Fa’anana-Schultz, Cam Dolan, Hanco Germishuys et Christian Dyer ont forcé le score pour les fougueux États-Unis dans un match qui s’est considérablement interrompu en seconde période.

Jones était ravi de donner du sang à toute une nouvelle génération de stars anglaises, avec une foule d’hommes seniors reposés ou en tournée avec les Lions britanniques et irlandais.

« C’était une occasion historique, avec 12 nouvelles sélections pour l’Angleterre, 10 000 personnes de retour à Twickenham, et quelques joueurs ont pu voir leur famille pendant qu’ils chantaient l’hymne national », a déclaré Jones. « Donc, c’était un grand jour pour le sport.

« La première mi-temps, nous étions très bons, nous nous sommes mis en position de gagner le match, ce qui est d’abord le plus important. Ensuite, en seconde mi-temps, nous nous sommes un peu relâchés, un peu inconsistants et sommes tombés dans un nombre de domaines.

Beaucoup de nouveaux joueurs ont goûté au rugby test maintenant, et maintenant il s’agit de savoir à quel point ils veulent travailler dur pour continuer à s’améliorer. Eddie Jones

« Beaucoup de nouveaux joueurs ont goûté au rugby test maintenant, et maintenant il s’agit de savoir à quel point ils veulent travailler dur pour continuer à s’améliorer. »

La décision de l’Angleterre de ne sélectionner que deux arrières sur le banc a forcé des remaniements majeurs lorsque Max Malins et Lawrence ont succombé à des blessures. Malins a subi une blessure à l’épaule à l’articulation AC, tandis que Lawrence a été contraint à l’arrêt en raison d’une blessure à la tête.

Le patron de l’Angleterre, Jones, a insisté sur le fait que ce n’était que de la malchance, bien que cela ait poussé les demi-arrières Dan Robson et Jacob Umaga à agir hors de position.

« C’est comme ça que le jeu est, vous lancez toujours les dés un peu en allant six-deux sur le banc », a déclaré Jones.

Ollie Lawrence a été expulsé d’une blessure à la tête contre les États-Unis

« Mais Dan Robson a fait un excellent travail pour nous sur l’aile. Il a montré un rythme incroyable et semblait plus rapide que nos autres ailiers, et il s’est bien acquitté.

« De toute évidence, perdre Malins et Lawrence n’était que de la malchance. Malins a une blessure à l’articulation AC, il sera donc probablement absent pendant quelques semaines, mais ce n’est qu’une estimation.

« Lawrence a dû opter pour une HIA, ce qui signifiait qu’il ne pouvait pas revenir au jeu, mais maintenant il revient à plein régime.

« Donc, il va passer par le retour au jeu maintenant et voir s’il peut récupérer à temps pour la semaine prochaine. C’est peu probable, mais nous allons simplement attendre et voir. »