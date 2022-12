Eddie Jones: l’entraîneur-chef de l’Angleterre limogé à peine neuf mois avant la Coupe du monde de rugby 2023 | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste de Sky Sports, James Cole, revient sur les sept années d’Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre après avoir été limogé par la RFU à la suite d’une décevante série internationale d’automne.

Eddie Jones a été limogé de son poste d’entraîneur-chef de l’Angleterre après sept ans à la tête de l’équipe.

Le départ de Jones, confirmé mardi par la Rugby Football Union, survient après une sombre série automnale et laisse l’Angleterre à la recherche d’un successeur pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France, dans neuf mois à peine.

La RFU a déclaré qu’elle « conclurait la planification de la succession dans un avenir proche », l’ancien capitaine anglais et actuel entraîneur-chef des Leicester Tigers Steve Borthwick étant le favori. Richard Cockerill prend les commandes par intérim.

L’Angleterre ne disputera que cinq matches de compétition avant son premier match de groupe de la Coupe du monde contre l’Argentine le 9 septembre, à commencer par l’Écosse dans les Six Nations en février.

La campagne anglaise de novembre a confirmé qu’ils avaient enduré leur pire année civile depuis 2008, puisqu’ils affichaient un record de défaites en test pour la première fois depuis cette année-là également : six défaites, un match nul, cinq victoires.

Cet automne, l’Angleterre a terminé sur une défaite 27-13 face à l’Afrique du Sud. Cela est venu après avoir subi une première défaite contre l’Argentine à Twickenham pendant 16 ans (et n’importe où pendant 13 ans), battant le Japon et évoquant un match nul 25-25 avec la Nouvelle-Zélande à partir d’une position de 25-6 derrière avant les 10 dernières minutes. .

La campagne 2022 de l’Angleterre sous Eddie Jones Ecosse 20-17 Angleterre Italie 0-33 Angleterre Angleterre 23-19 Pays de Galles Angleterre 15-32 Irlande France 25-13 Angleterre Angleterre 21-52 Barbares Australie 30-28 Angleterre Australie 17-25 Angleterre Australie 17-21 Angleterre Angleterre 29-30 Argentine Angleterre 52-13 Japon Angleterre 25-25 Nouvelle-Zélande Angleterre 13-27 Afrique du Sud

Aussi sensationnel que soit ce retour, cependant, l’examen du test complet révèle que la performance de l’Angleterre était aussi médiocre que dans le match contre l’Afrique du Sud, avec leur incroyable salve de trois essais en retard sur toutes sortes de fissures.

Les deux dernières campagnes des Six Nations en 2021 et 2022, lorsque l’Angleterre a terminé respectivement cinquième et troisième après avoir perdu trois tests dans chacune, ont suscité des examens officiels de la RFU, auxquels Jones a survécu.

Mais le dernier bilan de deux semaines des performances de l’Angleterre a conduit à sa chute.

Dans un communiqué publié mardi, la RFU a déclaré: “Suite à un examen de l’automne, Eddie Jones a été démis de ses fonctions d’entraîneur-chef de l’équipe masculine d’Angleterre.

“La Rugby Football Union (RFU) va maintenant conclure le travail à long terme qu’elle a entrepris sur la planification de la succession des entraîneurs avec des changements qui devraient être annoncés dans un proche avenir.

“Dans l’intérim, Richard Cockerill prendra en charge la gestion quotidienne de l’équipe masculine de performance.”

Sweeney : Nous sommes reconnaissants à Eddie | Jones : Je suis satisfait de mes réalisations

Le PDG de RFU, Bill Sweeney, a exprimé sa gratitude pour le travail de Jones au cours de son mandat de sept ans, au cours duquel il s’est vanté du “ratio de victoires” le plus élevé de tous les entraîneurs anglais.

“Il est important de reconnaître l’énorme contribution qu’Eddie a apportée au rugby anglais, remportant trois championnats des Six Nations, un Grand Chelem et nous emmenant à une finale de Coupe du monde de rugby”, a déclaré Sweeney.

Une collection des interviews les plus mémorables d'Eddie Jones alors qu'il était entraîneur-chef de l'équipe de rugby d'Angleterre. Une collection des interviews les plus mémorables d'Eddie Jones alors qu'il était entraîneur-chef de l'équipe de rugby d'Angleterre.

“Il a le taux de victoire le plus élevé de tous les anciens entraîneurs-chefs d’Angleterre et a aidé à développer les compétences en leadership de nombreux joueurs et entraîneurs.

“Je suis reconnaissant à Eddie pour tout ce qu’il a fait pour l’Angleterre dans de nombreux domaines du jeu et pour la manière professionnelle dont il a abordé l’examen des performances de l’équipe. Il a fourni au panel un aperçu astucieux et des leçons significatives qui soutiendront le les performances de l’équipe à l’avenir.”

Lors de son limogeage, Jones a souhaité bonne chance à l’Angleterre pour l’avenir.

“Je suis satisfait de tout ce que nous avons accompli en tant qu’équipe d’Angleterre et j’ai hâte de voir les performances de l’équipe à l’avenir”, a déclaré Jones.

“Beaucoup de joueurs et moi resterons sans aucun doute en contact et je leur souhaite à tous bonne chance dans leur future carrière.”

Parlant de la décision, le président de la RFU, Tom Ilube, a déclaré : “Le comité d’examen indépendant informe régulièrement le conseil d’administration de ses discussions et de ses conclusions. Nous soutenons pleinement son processus et ses recommandations.”

Le voyage de Jones en Angleterre se termine après la pire année depuis 2008

Jones est devenu un entraîneur-chef très apprécié après la catastrophe qui a été la sortie de la phase de poule de la Coupe du monde 2015 à domicile en Angleterre, et les a menés à un Grand Chelem des Six Nations en 2016 et à une victoire 3-0 en Australie cet été-là.

Mis à part leur course à la finale de la Coupe du monde en 2019, cependant, ils n’ont plus jamais atteint de tels sommets sous l’Australie.

2017 a vu des performances collantes et une défaite contre l’Irlande en route vers une victoire au titre, tandis que 2018 s’est avérée un désastre total, terminant cinquième des Six Nations après des défaites contre l’Écosse, la France et l’Irlande à domicile, avant de perdre une série en Afrique du Sud 2- 1.

Après avoir apporté une étincelle extrêmement positive en 2016, l’Angleterre de Jones n’a plus jamais atteint les mêmes sommets, en dehors de la Coupe du monde 2019

Ils ont laissé passer une chance de remporter les Six Nations 2019 après leur défaite à Cardiff, et l’ont complétée par un match nul farfelu 38-38 à domicile contre l’Écosse après avoir été devant 31-0, tandis que 2020 les a vus complètement dominés par la France – bien que cette campagne s’est terminé par un troisième titre des Six Nations sous le règne de Jones.

L’avenir de Jones fait depuis l’objet d’un examen minutieux. Au lendemain de la défaite de l’Angleterre face à l’Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, la RFU a mis en place un comité d’examen anonyme, qui a déjà été appelé à deux reprises pour organiser une série de réunions après les fenêtres de test.

Le premier est survenu après le match des Six Nations d’Angleterre en 2021, lorsqu’ils ont terminé cinquième après des défaites contre l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande, et le second après leur performance des Six Nations en 2022, lorsque trois autres défaites contre l’Écosse, l’Irlande et la France les ont laissés loin de prétendre au titre. .

Jones a survécu pour rester en poste à ces deux occasions.

Le directeur général de la RFU, Bill Sweeney et co, a choisi de partir avec Jones mardi

La défaite contre l’Afrique du Sud, cependant, lors de leur dernier test d’automne, a confirmé que l’Angleterre avait enduré sa pire année civile depuis 14 ans. Une autre défaite peut également être ajoutée à ce record pourri sous la forme de la défaite embarrassante de l’Angleterre 52-21 face à une équipe de 14 joueurs des Barbarians à Twickenham en juin.

Cela a laissé Jones et co pour revenir sur une série d’automne avec très peu de points positifs, et une qui a suscité un autre examen RFU.

S’il n’y avait pas eu la dernière Coupe du monde, il est fort probable que Jones serait sorti depuis longtemps. C’est là que réside la raison pour laquelle Jones a continué à mentionner le suivant peut-être.

Vers qui l’Angleterre se tourne-t-elle ensuite ?

Quant à savoir vers qui l’Angleterre se tournera ensuite, trois noms ont régulièrement fait le tour ces derniers mois : Borthwick, l’entraîneur-chef des Leicester Tigers, le Néo-Zélandais Scott Robertson et l’Irlandais Ronan O’Gara.

Warren Gatland a également été mentionné, mais l’ancien patron des Lions britanniques et irlandais a choisi de rejoindre le Pays de Galles lundi après le limogeage de Wayne Pivac.

Le calendrier 2023 de l’Angleterre Angleterre contre Ecosse samedi 4 février Six Nations 2023 Angleterre contre Italie dimanche 12 février Six Nations 2023 Pays de Galles contre Angleterre samedi 25 février Six Nations 2023 Angleterre contre France samedi 11 mars Six Nations 2023 L’Irlande contre l’Angleterre samedi 18 mars Six Nations 2023 Pays de Galles contre Angleterre samedi 5 août Échauffement Coupe du monde Angleterre vs Pays de Galles samedi 12 août Échauffement Coupe du monde L’Irlande contre l’Angleterre samedi 19 août Échauffement Coupe du monde Angleterre vs Fidji samedi 26 août Échauffement Coupe du monde Angleterre contre Argentine samedi 9 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D L’Angleterre contre le Japon dimanche 17 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D Angleterre vs Chili samedi 23 septembre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D Angleterre vs Samoa samedi 7 octobre Coupe du Monde de Rugby 2023, Poule D

De trois, cette liste initiale peut maintenant se lire deux, comme O’Gara l’a récemment confirmé dans sa chronique pour le Examinateur irlandais il avait demandé à ne plus être pris en considération : “[I’ve] a informé la RFU de m’éliminer de leur considération pour être le prochain entraîneur-chef anglais.

“J’ai eu un contact de la RFU. C’est l’Angleterre. Si on vous propose un concert comme celui-là – et je ne l’étais pas, pour être précis – alors vous devez y réfléchir jusqu’à ce que quelqu’un d’autre obtienne le poste ou que vous soyez officiellement vous éliminer de la course. Cela a été fait lors d’une conversation très amicale cette semaine ; “Je ne sais pas si je rends votre travail plus facile ou plus difficile, mais… etc etc”.

“Sans rancune, on se reverra peut-être.”

Les dernières nouvelles sur O’Gara sont qu’il est susceptible de signer un nouveau contrat en tant qu’entraîneur-chef avec La Rochelle – qu’il a mené à la victoire en Coupe d’Europe la saison dernière – jusqu’en 2027, le mettant également hors de combat après la prochaine Coupe du monde.

Borthwick est l’option d’entraîneur à domicile la plus probable, et celle que la RFU pourrait atteindre de Leicester si elle le souhaitait.

Il est avec les Tigers depuis qu’il a quitté la scène internationale en 2020 et les a transformés en champions de Premiership et il apparaît comme le favori à ce stade.

L’entraîneur-chef des Leicester Tigers, Steve Borthwick – entraîneur des attaquants de Jones avec l’Angleterre pendant cinq ans – est le favori pour prendre le relais

Mais, en tant que personne qui a travaillé sous Jones dans la formation anglaise entre 2015 et 2020 en tant qu’entraîneur des attaquants, changerait-il beaucoup leur style de jeu ? Insufflerait-il une nouvelle vie à une installation qui avait grandement besoin d’un rafraîchissement?

Le patron des Crusaders, Robertson, est bien considéré, avec ses exploits chargés de trophées au niveau des clubs en Nouvelle-Zélande et sa marque de rugby attaquante qui semble être la solution idéale pour toute nation du test de rugby à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Cependant, Robertson a si souvent été considéré comme quelqu’un pour prendre le relais quelque part après la Coupe du monde de rugby 2023, et en tant que fier Kiwi, il a sans aucun doute les yeux rivés sur le travail des All Blacks.