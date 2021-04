L’entraîneur-chef de l’Angleterre Eddie Jones travaille au Japon dans un rôle de consultant avec Suntory Sungoliath

Eddie Jones a travaillé avec la star néo-zélandaise Beauden Barrett dans le cadre du rôle de consultant de l’entraîneur-chef de l’Angleterre avec l’équipe japonaise Suntory Sungoliath.

Jones a une association avec l’équipe basée à Tokyo qui s’étend sur plus de deux décennies et continue d’offrir des conseils à leurs entraîneurs et joueurs, y compris le double joueur mondial de l’année Barrett.

Il s’agit de la première saison de Barrett en Top League et bien qu’il ait salué la contribution de Jones, la présence de l’Australien au Japon est controversée car elle intervient à la suite de la cinquième place de l’Angleterre aux Six Nations.

Un examen du championnat par la Rugby Football Union a offert à Jones son plein soutien et a refusé de critiquer l’entraîneur-chef, qui est engagé jusqu’à la prochaine Coupe du monde en janvier 2023.

Le Néo-Zélandais Beauden Barrett dit avoir reçu de précieux conseils de Jones

« Eddie a un peu à voir avec le rugby Suntory et il a été si bon pour moi avec mes relations avec lui », a déclaré Barrett, l’une des plus grandes stars du jeu qui a remporté 88 sélections pour les All Blacks.

«Quand il a quelque chose à me dire, c’est comme de petites pièces d’or. Sa compréhension du jeu est exceptionnelle. Il a été assez impliqué, certainement en début de saison.

« Il est ici en ce moment, en fait. Il est plus à l’arrière-plan et traite beaucoup avec les entraîneurs, mais quand il donne des conseils aux joueurs, c’est certainement un bon conseil.

« C’est bien de recevoir ça de quelqu’un qui n’est pas là tous les jours. Il regarde de l’extérieur et donne de bonnes informations. »

La RFU affirme que le rôle de Jones n’a pas de « conflit » avec ses fonctions en Angleterre

Jones utilise des congés annuels pour son voyage au Japon et la RFU a sanctionné son travail pour Suntory.

« Eddie a un accord de conseil avec Suntory depuis plus de 20 ans. Nous en sommes conscients et à l’aise avec cela depuis qu’il a rejoint la RFU », lit-on dans un communiqué de la RFU.

« Il fournit des conseils pendant ses vacances et ce rôle n’est en aucun cas un conflit avec les priorités de son équipe d’Angleterre. »