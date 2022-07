Eddie Jones: l’entraîneur anglais pense que la jeune équipe est en hausse après la victoire de la série australienne | Actualités du rugby à XV

L’Anglais Marcus Smith court sans faute pour marquer un essai crucial

L’entraîneur anglais Eddie Jones pense que sa jeune équipe se dirige dans la bonne direction avant la Coupe du monde de l’année prochaine, avec une victoire en série contre l’Australie un énorme coup de pouce.

Les recrues Freddie Steward, Tommy Freeman et Marcus Smith ont joué le rôle principal alors que l’Angleterre creusait profondément pour remporter une victoire en série contre les Wallabies avec une victoire 21-17 lors du troisième test au Sydney Cricket Ground samedi.

L’Australie a remporté le test d’ouverture 30-28 à Perth, mais l’Angleterre a riposté avec une victoire 25-17 à Brisbane pour amener la série au décideur de samedi avant que Jones n’organise un deuxième succès en série contre son propre pays après leur balayage 3-0 en 2016.

“Nous n’étions pas à notre meilleur niveau dans ce test, mais nous avons continué à nous battre et nous avons gardé le match, en particulier la défense de nos finisseurs à la fin était exceptionnelle et cela nous a donné le résultat”, a déclaré Jones. Sports du ciel. “Nous étions juste un peu en retrait, mais nous avons continué à nous battre et c’était un gros effort de la part des leaders.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du troisième et dernier test entre l’Australie et l’Angleterre, à Sydney. Faits saillants du troisième et dernier test entre l’Australie et l’Angleterre, à Sydney.

“C’est une étape vraiment positive. Nous avons toujours senti que l’équipe allait dans la bonne direction. Parfois, les résultats ne reflètent pas cela. À la fin du match, nous avions six joueurs avec moins de 10 sélections, donc c’est un inexpérimenté équipe, qui bénéficiera vraiment d’une expérience comme celle-ci.

“Ils comprennent à quel point ils doivent se battre pour gagner un match test loin de chez eux. Certains de nos gars ont maintenant remporté deux séries à l’extérieur en Australie. Je suis tellement fier de leurs efforts. Nous sommes en bonne position (avant le match de l’année prochaine Coupe du monde). Nous devons continuer à nous améliorer lentement, lentement. Nous voulons être à notre meilleur d’ici octobre prochain.”

La manière dont l’Angleterre a remporté la série, où elle a dû revenir de l’arrière pour décrocher le succès, a été particulièrement agréable pour le demi d’ouverture Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Marcus Smith a marqué un superbe essai de nulle part alors qu’il capitalisait sur une erreur de Noah Lolesio, récupérait le ballon, filait et courait depuis la ligne médiane. Marcus Smith a marqué un superbe essai de nulle part alors qu’il capitalisait sur une erreur de Noah Lolesio, récupérait le ballon, filait et courait depuis la ligne médiane.

“Nous en rêvions il y a quatre semaines, cela ne s’est pas tout à fait déroulé comme prévu lors du premier match et nous nous sommes longuement et sérieusement regardés en tant que groupe”, a-t-il déclaré.

“Je pense que cela a vraiment testé notre résilience en tant que groupe. C’est un groupe jeune et les garçons seniors l’ont dirigé et ont dit” les gars, nous devons croire “.

“Je pense que nous avons bien construit lors du deuxième match et aujourd’hui, c’était bien aussi.”

L’Australie a eu le meilleur de la première mi-temps, avec une course brillante, mais a quand même réussi à retourner dans le vestiaire 11-10.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le joueur anglais Courtney Lawes revient sur sa victoire au test contre l’Australie et dit qu’il était motivé par le «smack» dont ils parlaient de son équipe. Le joueur anglais Courtney Lawes revient sur sa victoire au test contre l’Australie et dit qu’il était motivé par le «smack» dont ils parlaient de son équipe.

L’Angleterre a creusé après la pause, montrant le même genre de physique qu’elle avait à Brisbane, avec un troisième penalty d’Owen Farrell et un essai opportuniste de Smith leur donnant une avance de 21-10, celle qu’ils ont conservée pour avoir tout donné.

“C’était difficile”, a déclaré la capitaine Courtney Lawes. “Je suis bien dépensé.

“Je pense que cela a vraiment montré ce que cela signifie pour nous de jouer pour cette équipe. Nous avons eu un début difficile pour ce match et cette série, mais nous avons montré de quoi nous sommes faits.

“Nous avons fait ce que nous avions dit que nous voulions, c’est-à-dire nous améliorer semaine après semaine. Ce match a été une bataille difficile, mais vous apprenez beaucoup chaque semaine, même lorsque vous gagnez.”