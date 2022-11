Eddie Jones: L’Angleterre n’a pas de vrais problèmes malgré la défaite de l’Argentine | ‘Trop de pénalités au rugby’ | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, affirme qu’il ne voit pas de “vrais gros problèmes” avec son équipe malgré sa défaite choc 30-29 face à l’Argentine dimanche, ajoutant “il y a trop de pénalités au rugby”.

L’ailier argentin Emiliano Boffelli a inscrit 25 points alors que les Pumas ont remporté une première victoire contre l’Angleterre à Twickenham pendant 16 ans, l’équipe de Jones n’ayant pas réussi.

Malgré une prestation médiocre, truffée d’erreurs, d’indiscipline et d’un manque d’avantage offensif, Jones a déclaré qu’il n’était pas inquiet.

“Ouais, un match frustrant. J’ai pensé que nous avions parfois très bien joué, mais ensuite nous avons commis des erreurs élémentaires, des erreurs individuelles et nous les avons réinvités à revenir dans le match”, a-t-il déclaré après le match.

“C’est difficile de mettre le doigt dessus. C’est une excellente opportunité pour nous maintenant, car nous sommes sous la pompe, ce qui est bien car je pense que nous allons très bien réagir. J’ai hâte d’y être.

“Pas [concerned] du tout. Pas du tout. Je pense que nous jouons à ce jeu 100 fois, et le résultat ne sera pas le même.

“Nous n’avons pas à nous soucier de la confiance. Je veux juste bien répéter les choses.

“J’ai vu assez de bonnes choses d’eux [England squad], et quelques bêtises, qui arrivent parfois quand on essaie trop fort. Comme je l’ai dit avant le match, je pense que notre attitude d’être la meilleure équipe possible est vraiment bonne.

Jones a vu son équipe perdre à domicile contre l’Argentine pour la première fois depuis 2006, et mettre fin à une série de 10 victoires successives contre les Pumas

“Nous observons une tendance dans le rugby en ce moment, en regardant tous les matchs d’hier et d’aujourd’hui, où presque chaque possession se termine par un penalty. Maintenant, nous sommes jusqu’à 30 pénalités par match. C’est la réalité de la plupart des matchs de test.

“Nous avons donc ce jeu vraiment stop-start sur lequel l’arbitre a une énorme influence.

“Et quand le ballon est en jeu, vous devez jouer avec une intensité et une exécution aussi massives pour en tirer le meilleur parti, car le prochain jeu va décider d’un penalty.

“Quand vous arrivez à la position pour marquer des points, vous devez marquer des points.

“Nous voulons être meilleurs dans ce domaine. Quand je le regarde, est-ce un problème structurel dans le système ? Ou des erreurs de prise de décision individuelles ? Et si c’est [the latter], nous reconstruirons une bonne habitude avec l’individu. Nous obtiendrons ce changement de comportement, mais cela prendra juste du temps.

“Écoutez, je ne suis pas assis ici à penser que nous avons de très gros problèmes au sein de l’équipe.

Les joueurs anglais sont découragés après leur défaite face à l’Argentine à Twickenham

“Si nous n’étions pas allés là-bas aujourd’hui et n’avions pas dominé le jeu – et je pense que nous avons dominé le jeu pour la plupart – alors je serais peut-être assis ici à penser : ‘ces gars ici ont le droit de s’en prendre à nous’. ‘

“Mais je n’ai pas besoin de me battre aujourd’hui, car j’ai l’impression que l’équipe est sortie et a joué comme elle voulait jouer. Mais nous avons fait des erreurs stupides.

“La Coupe du monde est dans 11 mois. Beaucoup de choses peuvent se passer en 11 mois.”

L’ailier argentin Emiliano Boffelli a inscrit 25 points lors de la victoire, écopant de six pénalités

Le deuxième essai de victoire de l’Argentine est venu de l’ouvreur Santiago Carreras, qui a intercepté un ballon perdu après qu’une passe du skipper anglais Owen Farrell soit allée sur le pont.

Farrell a réclamé un coup par l’accessoire Thomas Gallo à l’époque, et bien que le TMO Marius Jonker ait vérifié s’il y avait eu un contact, les rediffusions suggéraient qu’il n’y en avait pas eu.

Jones ne s’est pas attardé sur la décision lorsqu’on lui a demandé, mais a admis ses soupçons.

“Écoutez, je ne m’implique pas là-dedans”, a déclaré Jones.

“Il [referee Andrew Brace] pris la décision, mais quand lancez-vous une passe et qu’elle va aussi loin derrière ? Les meilleurs joueurs du monde ne font pas ça. Donc probablement quelque chose d’autre s’est produit.”

Notes des joueurs anglais

15 Freddie Steward: A lancé quelques bons runs et était bien rangé à l’arrière, mais finalement silencieux en attaque. 6/10

14 Jack Nowell : J’ai essayé de m’impliquer mais le match l’a largement dépassé. 5/10

13 Manu Tuilagi : A couru dur et a eu un impact avant de boitiller dans le dernier quart. Je n’ai pas assez vu le ballon. 6/10

12Owen Farrell: Restauré en tant que capitaine mais voudra oublier cela au plus vite. 5/10

11Joe Cokanasiga : Une lumière brillante avec sa puissance et son physique pour l’Angleterre par un après-midi autrement terne. 7/10

10Marcus Smith : Lutté pour faire bouger la ligne arrière mais loin d’être responsable du malaise qui l’entourait. 5/10

9 Ben Young : Jack van Poortvliet a fourni plus de fizz donc Youngs aura du mal à garder sa place. 5/10

1 Ellis Gengé : L’accessoire connu sous le nom de «Baby Rhino» a eu un après-midi tranquille, n’a pas réussi à en transporter assez et a été pénalisé à la mêlée. 5/10

2 Luke Cowan-Dickie : Le talonneur d’Exeter a lutté contre une blessure au genou et a regardé le rythme. 5/10

3Kyle Sinckler : Une figure périphérique alors que l’Argentine a mis fin à sa série de 10 défaites contre l’Angleterre. 5/10

4 Alex Cole : Le débutant de Northampton a pris un départ erroné et n’a pas réussi à récupérer. 5/10

5 Jonny Colline : Le doyen de la deuxième ligne anglaise n’a guère fait forte impression. 5/10

6 Maro Itoje : Il excelle rarement lorsqu’il est déplacé vers la rangée arrière et ce n’était pas différent. 5/10

7Tom Curry : L’Angleterre manquait d’intensité et Curry était autant à blâmer que n’importe qui. 5/10

8 Billy Vunipola : Une star de la victoire 2-1 contre l’Australie en juillet, mais anonyme ici, qui a frappé à plusieurs reprises. 5/10

Remplaçants – Van Poortvliet a marqué 29 secondes après son entrée et doit commencer, mais sinon le banc anglais manquait de punch. 5/10