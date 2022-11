Eddie Jones: l’Angleterre est restée dans le combat contre les All Blacks | Je fais confiance aux décisions des joueurs sur le terrain | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones dit qu’il fait confiance aux décisions de ses joueurs anglais sur le terrain, saluant leur esprit

Eddie Jones a salué l’esprit de son équipe anglaise de “rester dans le combat” contre la Nouvelle-Zélande, ajoutant qu’il faisait confiance aux joueurs pour les décisions, y compris leur choix de lancer le ballon à la fin avec le niveau de jeu.

Un carton jaune tardif pour Beauden Barrett s’est avéré crucial alors que l’Angleterre se remettait de 25-6 pour faire match nul 25-25 avec les All Blacks à Twickenham après trois essais tardifs dramatiques.

Le pilier de remplacement Will Stuart (deux) et l’arrière latéral Freddie Steward ont chacun marqué dans les huit dernières minutes – dont la dernière a eu lieu dans la dernière minute – après que Barrett ait reçu un carton jaune pour avoir cyniquement échoué à libérer lorsque Marcus Smith s’était rapproché.

Smith, qui a converti les deux derniers essais, a choisi de lancer le ballon après que l’Angleterre a réclamé le redémarrage, bien qu’il soit toujours face à 14 pour le jeu final, alors que les All Blacks ont été laissés à mijoter en échouant à remporter un test de 14 points d’avance pour le toute première fois.

“Je pense que nous avons joué avec un esprit formidable en première mi-temps. La Nouvelle-Zélande a été superbe en première mi-temps, et je ne me souviens pas que la Nouvelle-Zélande ait joué aussi bien qu’elle l’a fait en première mi-temps”, a déclaré Jones.

Les joueurs anglais célèbrent après avoir renversé la situation de 25-6 derrière pour faire match nul 25-25

“[They were] Agressif, tranchant autour du ruck, coups de pied offensifs. Nous n’avions qu’à nous accrocher.

“Nous nous sommes accrochés et accrochés, puis au début de la seconde mi-temps, nous avons pu leur remettre de la pression. Et les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, je pensais que nous étions l’équipe dominante, mais c’est n’a pas été converti en points.

“Tout d’un coup, quelqu’un souffle de la poussière magique et les passes commencent à cliquer, les lignes sont un peu plus nettes, et j’ai pensé que nos finisseurs sont arrivés et ont vraiment amélioré le jeu auquel nous voulions jouer. Parfois, cela arrive.

“Mako [Vunipola] est venu et a tracé de très bonnes lignes au centre du terrain, ce qui nous a permis d’attaquer un peu plus droit à l’extérieur. Alors le jeu a changé.

“C’est un match très important pour nous que nous avons joué avec un tel esprit.

Freddie Steward a marqué l’un des trois essais dramatiques tardifs de l’Angleterre alors qu’ils sont passés de 25-6 à 25-25

“C’est un bon moment pour l’équipe, il y a beaucoup de gars là-bas qui jouent leurs premiers tests contre la Nouvelle-Zélande, et parfois cela peut être une expérience un peu intimidante, car ils vous poursuivent.

“Vous devez être capable de gérer ce baptême du feu, et parfois vous ne le faites pas. Mais vous devez en tirer des leçons, et le temps qu’ils les jouent, ils iront mieux.

“Pour nous, nous construisons une équipe qui va pouvoir jouer de différentes manières. Être capable de jouer un jeu beaucoup plus agressif et offensif est quelque chose sur lequel nous avons travaillé, comme le dernier peu [of the Test].

“Le rôle de l’équipe de 23 joueurs est si important pour nous. Les 23 gagnent le match.”

Le pilier de remplacement Will Stuart a marqué deux fois dans les huit dernières minutes

Interrogé spécifiquement sur le choix de Smith et de l’Angleterre de lancer le ballon avec l’horloge dans le rouge, Jones a déclaré qu’il soutenait les décisions de ses joueurs.

“C’est toujours aux joueurs de décider. Je fais confiance à leur prise de décision”, a-t-il ajouté.

“Je ne suis pas sur le terrain, je n’ai pas accès à eux. Alors je fais juste confiance à leurs décisions.

L’équipe de Jones a choisi de lancer le ballon hors du terrain lors du jeu final, qu’il dit soutenir

“Je pense que nous avons très bien joué en deuxième mi-temps. Nous sommes déçus de ne pas avoir gagné le match, mais un match nul est un match nul, et avec la domination qu’ils avaient en première mi-temps, nous aurions pu tomber.

“Vous avez vu de meilleures équipes que nous tomber contre les All Blacks et perdre par 40 ou 50 points. Absolument pulvérisé.

“Si vous ne restez pas dans le combat, vous pouvez être époustouflé. Nous sommes restés dans le combat, et je pense que l’équipe de direction était exceptionnelle. Owen [Farrell] à sa 100e sélection a fait un excellent travail, avec [Ellis] Gengé et [Jack] Nowell.

À propos de la décision tardive, le skipper Owen Farrell a ajouté: “Nous voulions juste voir où nous en étions du ruck. Si nous allions de l’avant et prenions le pied avant, et avions une opportunité, alors nous voulions la saisir, et si pas nous voulions prendre une bonne décision, et je pense que c’est ce qui a été fait.”