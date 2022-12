Eddie Jones: l’ancien entraîneur des All Blacks, Steve Hansen, remet en question le moment du limogeage de Jones par l’Angleterre | Actualités du rugby à XV

Steve Hansen (à gauche) a été surpris par le limogeage d’Eddie Jones

L’ancien entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, s’est dit surpris par le limogeage d’Eddie Jones en tant qu’entraîneur de l’Angleterre et a remis en question le calendrier de la Rugby Football Union.

Les espoirs de Hansen de mener les All Blacks à des finales successives de la Coupe du monde de rugby ont été anéantis par Jones en 2019, où l’Angleterre a manqué de convaincre les vainqueurs 19-7 en demi-finale.

Jones a atteint deux décideurs de la Coupe du monde en tant qu’entraîneur-chef et faisait partie du personnel de l’Afrique du Sud lorsqu’ils ont soulevé le trophée en 2007.

L’Australien a été limogé par la RFU après avoir supervisé la pire année de résultats de l’Angleterre depuis 2008, avec Steve Borthwick le remplaçant en tant qu’entraîneur-chef, mais Hansen a demandé s’il était judicieux de se passer des services de l’homme de 62 ans à seulement 10 mois de la coupe du monde en France.

“C’était assez surprenant qu’ils le remplacent maintenant, alors qu’Eddie a toujours dit:” Regardez, c’est pour cela que nous construisons “”, a déclaré Hansen, qui parlait à Ticketmaster.

“Il a été leur entraîneur le plus titré de l’histoire. Certains pourraient dire que Clive [Woodward] c’est parce qu’il a remporté une Coupe du monde – mais le record parle de lui-même, n’est-ce pas ?

“Je sais qu’Eddie était très concentré sur la Coupe du monde et c’est probablement ce qui lui a finalement coûté, car il n’a pas eu un si bon automne et les gens étaient frustrés par cela.

“Mais évidemment, c’est leur affaire et ils doivent faire ce qu’ils pensent être juste. Eddie est passé à autre chose, donc nous le pouvons aussi.”

L'entraîneur-chef de l'Angleterre, Steve Borthwick, a rendu hommage à Eddie Jones, affirmant qu'il avait beaucoup appris de lui

Jones reviendra à Twickenham l’été prochain pour mener les Barbarians face à un XV mondial coaché ​​par Hansen. Ils se battront pour la Coupe Killik le dimanche 28 mai.

“Avec Eddie, il faut s’attendre à l’inattendu, car l’un de ses grands attributs est sa capacité à analyser l’adversaire et à lui tendre des pièges”, a déclaré Hansen, qui a entraîné la Nouvelle-Zélande à la gloire de la Coupe du monde en 2015.

“C’est un excellent planificateur, c’est pourquoi il a eu autant de succès avec tant d’équipes dans différentes Coupes du monde, en ayant remporté une avec l’Afrique du Sud.

“De toute évidence, il se dirigeait vers celui de 2023, et il ne sera plus là, ce qui est malheureux pour lui, mais étant l’homme qu’il est, il avancera rapidement et il voudra toujours que l’Angleterre réussisse. .

“Il voudra venir à Twickenham [with the Barbarians] venez fin mai et jouez une bonne marque de foot, et il voudra aussi gagner, parce que c’est un type assez compétitif.”

Borthwick explique l'importance de faire en sorte que chaque minute compte dans son nouveau rôle et comment il peut améliorer l'équipe avant les Six Nations 2023

Depuis qu’il a quitté son poste d’entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, Hansen a travaillé comme consultant avec l’équipe japonaise de la Top League Toyota Verblitz.

Le joueur de 63 ans n’a pas l’intention de retourner à l’entraînement de première ligne sur la scène internationale pour le moment.

“Ça ne me manque pas”, a-t-il dit. “J’adore ce que je fais chez Toyota Verblitz. C’est un grand club et aider les jeunes entraîneurs à travers ce système, et essayer de rendre toute l’organisation encore plus professionnelle qu’elle ne l’est, est un grand défi.

“La camaraderie de diriger une équipe vous manque, et les grandes occasions comme jouer dans des endroits comme Twickenham, donc vous ne dites jamais jamais, mais ce devrait être une opportunité assez incroyable.

“Je dois beaucoup de temps à ma famille. Ils ont beaucoup sacrifié sur une longue période. Donc, on ne dit jamais jamais, mais nous attendrons de voir ce qui se passera.”