Eddie Jones: L’ancien entraîneur-chef de l’Angleterre dirigera les Barbarians à Twickenham en mai 2023 | Actualités du rugby à XV

Une collection des interviews les plus mémorables d’Eddie Jones alors qu’il était entraîneur-chef de l’équipe d’Angleterre



L’ancien sélectionneur anglais Eddie Jones reviendra à Twickenham l’été prochain pour mener les Barbarians face à un XV mondial.

Jones a été limogé par l’Angleterre au début du mois après avoir présidé la pire année de résultats de l’équipe depuis 2008, avec seulement cinq victoires obtenues sur 12 tests en 2022.

Le joueur de 62 ans – qui a guidé l’Angleterre vers trois titres des Six Nations et la finale de la Coupe du monde 2019 au cours de son mandat de sept ans à la tête – entraînera désormais les Barbarians pour la deuxième fois lorsque l’équipe affrontera un XV mondial entraîné par Steve Hansen. dans la Coupe Killik le dimanche 28 mai.

Jones a été limogé de son poste d’entraîneur-chef de l’Angleterre au début du mois après une mauvaise série de résultats en 2022

Jones avait précédemment dirigé les Barbarians en novembre 2019, avec ses hommes battus 33-31 par les Fidji.

Sous la direction de Jones, l’Angleterre a perdu 52-21 face aux Barbarians en juin de cette année.

Les Baa-Baas ont disputé quatre matchs en novembre, battant un All Blacks XV et Bath et perdant contre les Northampton Saints et les Harlequins.

Jones entraînera les Barbarians contre un XV mondial à Twickenham en mai 2023

Jones a déclaré à propos de sa nomination: “C’est un honneur incroyable d’être invité à entraîner les Barbarians pour la deuxième fois. Le club a montré au cours de l’automne que les valeurs et les traditions qui rendent les Barbarians si spéciaux sont toujours bien vivantes.

“Les fans peuvent s’attendre à voir deux équipes de grande qualité, remplies de joueurs internationaux, tout mettre en œuvre pour attirer l’attention avant la Coupe du monde de rugby.

“J’ai hâte de retourner au stade de Twickenham – un lieu dont j’ai tant de bons souvenirs – en tant qu’entraîneur-chef des Barbarians, et je suis plus motivé que jamais pour faire un spectacle.”

Steve Hansen entraînera le XV mondial face aux Barbarians de Jones

Jones affrontera l’ancien entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande Hansen et a déclaré: “Affronter Steve ravive une grande rivalité qui a commencé à nos jours en compétition en Super Rugby et a progressé sur la scène internationale. Ce sera un grand défi et un que je Je suis sûr que nous savourons tous les deux.”

Hansen a ajouté: “2023 s’annonce comme une année incroyable pour le rugby et je suis vraiment ravi de retourner à Twickenham.

“J’ai entraîné à la fois pour et contre les Barbarians au cours de ma carrière, et même s’il faut toujours s’attendre à l’inattendu en ce qui les concerne, vous pouvez être certain que le dimanche 28 mai, nous aurons un match extrêmement divertissant joué dans un festival atmosphère.

“La Coupe du monde de rugby sera fermement à l’horizon lorsque ce match aura lieu, et nous espérons que nous pourrons présenter de nombreux joueurs qui deviendront les stars du tournoi en France.”

L’Angleterre n’a pas encore nommé de successeur à Jones, mais le patron des Leicester Tigers, Steve Borthwick, qui a précédemment été l’entraîneur des attaquants de Jones, reste le favori pour assumer ce rôle.

L’ailier anglais et Leicester Anthony Watson a déclaré: “Je ne veux pas vraiment être pris dans le si ou quand de lui [Borthwick] aller, mais ce que je dirai, c’est que Steve est un entraîneur ridiculement bon.

“Steve est vraiment un gars honnête. Il vous dira exactement comment c’est – il n’y a pas de sucrerie. Que vous le vouliez ou non, il va vous le dire, et deuxièmement, tout ce qu’il dit est étayé par des preuves.

“Il est sur toute la ligne mais une légende absolue.”