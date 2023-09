Eddie Jones : « Je suis responsable à 100 % » de la défaite choc de l’Australie en Coupe du Monde de Rugby face aux Fidji | Actualités du rugby à XV

L’entraîneur-chef de l’Australie, Eddie Jones, a assumé la responsabilité de la défaite contre les Fidji.

Eddie Jones a porté la responsabilité de la défaite choc 22-15 de l’Australie contre les Fidji lors de la Coupe du monde de rugby, ce qui a laissé la course à la qualification pour les quarts de finale de la poule C grande ouverte.

L’essai de Josea Tuisova et les 14 points du buteur Simione Kuruvoli ont permis aux insulaires du Pacifique d’enregistrer leur toute première victoire contre les Wallabies lors d’une Coupe du monde, et la première contre eux dans un match depuis 1954.

L’entraîneur-chef de l’Australie, Jones, n’a pas caché à quel point la défaite avait fait mal et a assumé l’entière responsabilité du résultat, qui marquait la sixième défaite de l’équipe en sept tests cette année.

« Ça fait mal personnellement, à 100 pour cent », a déclaré Jones. « J’en suis responsable à 100 pour cent. J’ai choisi une jeune équipe et je veux que cette jeune équipe soit une bonne équipe.

« Pour le moment, nous avons eu une mauvaise journée aujourd’hui, ce qui peut arriver, et nous devons être meilleurs la semaine prochaine, c’est donc ma responsabilité.

« Nous avons commencé le match de manière très inhabituelle, pas comme nous. Nous avons été très précis au début des matchs. Nous avons joué avec pas mal de rythme et de précision, et ils ont été bâclés.

« À partir de là, nous avons eu des moments dans le match où nous avons pris l’avant-pied, mais nous avons eu du mal à prendre l’avant-pied et donc, félicitations aux Fidji. Ils ont très bien joué et c’est une victoire méritée pour eux et je suis vraiment Je suis content pour eux en tant qu’équipe, et nous avons du travail à faire.

L’Australie a reçu un coup dur avant le coup d’envoi lorsque le capitaine Will Skelton a été contraint de se retirer de l’alignement en raison d’une blessure, le vice-capitaine Tate McDermott et le pilier Taniela Tupou étant également mis à l’écart en raison d’une blessure.

Les Wallabies se sont également constamment retrouvés du mauvais côté de l’arbitre Andrew Brace, concédant 18 pénalités, dont 11 à la suite d’une panne. Jones n’a cependant pas utilisé ces absences comme excuse.

« Nous ne pouvons pas imputer la perte à Tupou ou à Skelton qui ne sont pas là », a déclaré Jones. « Nous devons être suffisamment bons pour pouvoir y faire face.

« Pour les pénalités, quand vous n’êtes pas sur le devant de la scène, c’est assez facile d’infliger des pénalités, donc je ne m’inquiète pas pour notre discipline. Je crains de ne pas être sur le devant de la scène.

Les joueurs australiens sont déprimés après leur défaite contre les Fidji

« Dans n’importe quel match de rugby, vous devez vous mettre sur le devant de la scène. Si vous ne parvenez pas à vous mettre sur le devant de la scène, alors vous vous battez.

« Cela allait toujours être une journée difficile en termes d’arbitrage du match. Nous le savions, je m’y attendais, mais nous n’étions pas assez bons pour y faire face. »

L’Australie fait désormais face à un énorme affrontement avec le Pays de Galles dans la poule C le dimanche 24 septembre, alors qu’elle vise à éviter une élimination en phase de groupes de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Jones a cependant réussi à tirer un bilan positif de la défaite pour l’avenir, l’équipe australienne présente sur le terrain à la fin du match étant la plus jeune en termes d’âge moyen qu’elle ait alignée depuis 1995.

« Écoutez, nous avons opté pour une jeune équipe », a déclaré Jones. « Je n’ai aucun regret. Nous construisons une équipe pour l’avenir ; nous allons traverser des moments douloureux.

« Nous faisons de notre mieux et je m’en excuse. C’est de ma faute. J’en assume l’entière responsabilité.

« J’étais vraiment satisfait du caractère dont a fait preuve la jeune équipe. Lorsque les Fidji sont aux avant-postes dans un environnement assez hostile, il aurait été facile pour notre équipe de s’en aller, mais ils ne l’ont pas fait.

« Donc, dans la morosité, il y a des choses vraiment prometteuses, en particulier de la part des jeunes joueurs. »