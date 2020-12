L’entraîneur de rugby anglais Eddie Jones était « gêné » devant les élèves d’Eton après qu’un enseignant l’ait réprimandé pour avoir dit « virilité » lorsqu’on lui a demandé quels attributs les joueurs avaient besoin.

L’entraîneur, 60 ans, répondait à une question d’un élève lors d’un événement dans une école de 42 500 £ par an près de Windsor, dans le Berkshire.

Une membre du personnel a déclaré à M. Jones qu’elle pensait que c’était un « mot inapproprié » avec l’ancien joueur de rugby « laisser tomber », selon un parent.

Les commentaires interviennent après qu’un ancien enseignant d’Eton, Will Knowland, ait été rejeté pour un discours destiné à l’une des classes « Perspectives » de l’école – qui sont dispensées aux élèves plus âgés pour les aider à réfléchir de manière critique aux questions du débat public.

Un parent a déclaré au Times: « Un membre du personnel a embarrassé Eddie devant les garçons, disant qu’elle pensait que c’était un mot inapproprié.

‘Eddie s’est comporté comme un gentleman et a laissé passer le moment, mais la nuit était aigrie.

«Les garçons étaient furieux contre une telle violation ouverte de la tradition d’hospitalité intellectuelle de l’école.

Pendant ce temps, un autre parent a ajouté qu’on lui avait demandé respectueusement de définir la virilité et que de telles questions faisaient nécessairement partie des événements.

Il fait suite à une vidéo d’une conférence de M. Knowland, qui est au centre de la liberté d’expression, en cours de publication sur YouTube.

L’ancien professeur d’anglais à Eton avait voulu donner une conférence discutable aux garçons dans laquelle il citait des statistiques incorrectes sur le viol et citait avec approbation un article disant que les femmes voulaient être « submergées par le pouvoir absolu de la masculinité ».

Dans la conférence, intitulée «Le paradoxe du patriarcat», il a affirmé que le rôle masculin en tant que «protecteur» profite à la société dans son ensemble – y compris les femmes.

Et il a averti que «façonner les hommes et les femmes pour qu’ils soient plus similaires exagère en fait leurs différences» – qu’il a décrit comme le paradoxe du patriarcat.

Il a déclaré qu’un monde sans hommes serait « horrible » pour les femmes et se plaint que la chevalerie et l’honneur – qu’il qualifie de bonnes qualités masculines – sont chassés par des termes tels que « masculinité toxique ».

La conférence virtuelle, qui n’a jamais été montrée aux étudiants de l’école, a entraîné le licenciement de M. Knowland de son travail lorsqu’il a refusé de le retirer de sa chaîne YouTube.

Les anciens Etoniens ont critiqué le « programme de réveil » à l’école d’élite jeudi – avec environ 2500 personnes signant une pétition d’élève appelant à la réintégration de l’enseignant.

M. Knowland a fait appel de la décision et un comité disciplinaire de l’école examine son sort, même si la décision ne devrait pas être annoncée avant plusieurs jours.

De nombreux élèves réclament la réintégration de M. Knowland, y compris un garçon qui a été renvoyé chez lui après avoir écrit au chef de l’école Simon Henderson pour lui demander de démissionner.

Mais d’autres personnalités, dont le psychologue de Harvard Steven Pinker, qui avait initialement soutenu M. Knowland, se sont distancées après avoir pris connaissance du contenu réel de sa conférence.

Dans une lettre aux parents envoyée jeudi, M. Henderson a nié que lui ni l’école ne voulaient « mettre fin au débat ».

MailOnline a contacté Eton College pour un commentaire.