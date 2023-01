Eddie Jones devient entraîneur de l’Australie : je viderai la hiérarchie anglaise si nous nous rencontrons à la Coupe du monde | Actualités du rugby à XV

L’ancien entraîneur anglais Eddie Jones a été nommé chef de l’Australie jusqu’en 2027

L’entraîneur-chef de la Nouvelle-Australie, Eddie Jones, a déclaré qu’il viderait les administrateurs de l’Angleterre si les équipes se rencontraient lors de la Coupe du monde de rugby de cette année en France.

Jones, 62 ans, a été annoncé comme patron de l’Australie lundi, un mois après avoir été abandonné par l’Angleterre après une série de seulement cinq victoires en 12 tests.

Une rencontre en quart de finale entre l’Australie et l’Angleterre lors de la Coupe du monde à l’automne est une forte possibilité avec les équipes dans la même moitié du tirage au sort.

Jones a dit au Héraut du matin de Sydney qu’il pouvait converser avec les joueurs anglais dans ce scénario – mais pas avec la hiérarchie.

James Cole de Sky Sports News analyse les décisions de sélection de Steve Borthwick pour sa première équipe des Six Nations en tant qu'entraîneur-chef de l'Angleterre, et une décision surprise pour son prédécesseur Jones

Il a déclaré: “Je ne pense pas à l’Angleterre … parce que le plus important est de faire en sorte que l’Australie joue vraiment bien et toujours bien.

“Si nous rencontrons l’Angleterre sur le chemin, tant mieux. Je pourrais avoir une conversation avec certains joueurs et non avec l’administration.

“Alors nous continuerons la bataille. Peut-être que l’âge aide mais une fois que le chapitre se ferme, il se ferme.”

Jones : Le rugby féminin est un tel secteur de croissance

Jones a succédé à Dave Rennie en tant qu’entraîneur-chef de l’Australie, rejoignant les Wallabies sur un contrat jusqu’en 2027 qui comprend deux Coupes du monde et la tournée des Lions britanniques et irlandais en 2025.

Dans le cadre de son travail, Jones supervisera également l’équipe féminine d’Australie et a expliqué ce que cela pourrait impliquer.

Une collection des interviews les plus mémorables de Jones alors qu'il était entraîneur-chef de l'équipe d'Angleterre

Il a ajouté: “J’ai accumulé pas mal d’expérience au cours de la dernière période et je veux aider le rugby australien à devenir vraiment fort.

“Je me vois encadrer l’entraîneur-chef des Wallaroos [Jay Tregonning]en essayant de l’aider à préparer l’équipe de la meilleure façon possible.

“Le rugby féminin est un domaine en pleine croissance en ce moment. Pouvoir aider dans ce domaine sera fantastique.”

Les Wallaroos ont été battus 41-5 par l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde de l’an dernier en Nouvelle-Zélande, avec leur meilleur résultat dans le tournoi à ce jour une troisième place en 2010.

La prochaine Coupe du monde féminine aura lieu en Angleterre en 2025.

Jones a été limogé par l’Angleterre en décembre après une mauvaise série de résultats en 2022

Mitchell: Jones réussit les Coupes du monde

L’ancien ailier australien Drew Mitchell, s’adressant à Sky Sports News :

“Je pense qu’Eddie Jones est un excellent entraîneur, il m’a donné ma première opportunité et je ne pense pas que Dave aurait perdu son emploi si Eddie n’avait pas perdu le sien il y a un mois. Si Eddie n’était pas disponible, Dave serait toujours à la tête des Wallabies. entraîneur.

“C’est arrivé maintenant et s’il y a quelqu’un qui peut faire des changements rapides, c’est Eddie, comme nous l’avons vu avec l’équipe d’Angleterre. Eddie est méticuleux et attend beaucoup des joueurs – mais n’attend pas plus que ce qu’il peut se donner.

“Je pense que nos garçons vont subir un choc brutal, du moins d’après mes expériences avec lui il y a plusieurs lunes en 2004, 2005. Je suis sûr que son entraînement a évolué, mais ses valeurs fondamentales de combien vous devez sacrifier pour porter le maillot [probably remain].

“Nous sommes dans un monde de haute performance et Eddie, plus que la plupart, veille à ce que vous soyez à la hauteur de cela, sinon votre mandat sous le maillot est de courte durée.

“Une chose qu’Eddie réussit, ce sont les Coupes du monde, c’est pourquoi j’ai été surpris que l’Angleterre le laisse partir. Le plus souvent, il sait comment amener ses équipes à tirer sur le gros