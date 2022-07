Eddie Jones: décideur de la série England Test contre l’Australie, en direct sur Sky Sports, tout sur l’état d’esprit des joueurs | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eddie Jones a expliqué sa décision de lancer Danny Care plutôt que Jack van Poortvliet et a parlé de l’importance de l’état d’esprit de ses joueurs.

Eddie Jones a déclaré que le décideur de la série Test de l’Angleterre contre les Wallabies dépendrait de l’état d’esprit de ses joueurs, tout en expliquant les raisons tactiques pour lesquelles Danny Care a remplacé Jack van Poortvliet.

Care, Ollie Chessum et Lewis Ludlam débuteront pour l’Angleterre contre les Wallabies, en direct sur Sports du cielalors que Jones a apporté trois changements au XV de départ.

Chessum et Ludlam remplacent Maro Itoje et Sam Underhill, qui ont tous deux été exclus en raison d’une commotion cérébrale après le deuxième test. Au verrouillage, Chessum fera son premier départ pour l’Angleterre.

Le soin est le seul changement dans les arrières, car il remplace Van Poortvliet au demi de mêlée, bien que ce dernier ait été l’un des interprètes les plus impressionnants lors de la deuxième victoire du test.

Jones dit que la décision est tactique et en partie basée sur la nomination de l’arbitre Paul Williams.

“Nous avons passé une très bonne semaine”, a déclaré Jones Sports du ciel sortie en Australie. “Nous avons été assez battus après le test de Brisbane, donc nous ne nous sommes pas entraînés avant mardi.

“Mais nous avons eu une bonne séance mardi, et une séance encore meilleure mercredi.

Danny Care débutera dans la série décisive contre l'Australie et a été surpris par l'entraîneur anglais Eddie Jones.

“Nous avons à nouveau une équipe plus jeune, mais ils sont tous prêts à relever le défi, et certains de nos anciens joueurs sont revenus, comme les Vunipolas, Luke Cowan-Dickie et Jonny Hill reviennent à leur meilleur niveau, alors c’est une bonne équipe que nous avons en place et nous sommes impatients de relever le défi de gagner la série.

“C’est une décision tactique [Care for Van Poortvliet]. Nous pensons que JVP gérera très bien la dernière partie du jeu, et c’est là que le jeu va être gagné et perdu.

“Et la première partie du match avec l’arbitre néo-zélandais Paul Williams va probablement être beaucoup de ruck ball rapide, et c’est là que Danny (Care) est à son meilleur.

“Nous essayons donc simplement de maximiser les forces de chacun de ces deux joueurs.

“JVP a été magnifique la semaine dernière.”

L’Anglais Jack van Poortlviet a énormément impressionné lors de sa deuxième victoire au test contre l’Australie

Lors de l’introduction de Ludlam et Chessum à la place du duo d’expérience Itoje et Underhill, Jones a déclaré qu’il n’avait aucune inquiétude.

Et plus largement ajouté, c’était l’état d’esprit de ses joueurs qui serait essentiel à leurs chances de décrocher la série de samedi.

“Nous devons être encore meilleurs. Et tout dépend de l’état d’esprit des joueurs”, a déclaré Jones.

“Physiquement, nous sommes vraiment bons, mais les joueurs doivent s’adapter à l’importance du départ.

“Nous visons à bien faire les choses avec nos garçons.

Avant les quatre décideurs de la série samedi, nous revenons sur les meilleurs essais des tournées internationales estivales jusqu'à présent.

“Il [Ludlam] a de l’énergie. Il travaille très dur sur et en dehors du ballon, et il est aussi un très bon communicateur sur le terrain, donc même si Sam (Underhill) et Tom Curry nous manqueront, nous ne perdrons rien avec Lewis (Ludlam).

“Maro fait partie de ces gars qui ont fait partie de presque toutes les équipes de test que j’ai choisies depuis que je suis ici.

“Donc il va nous manquer mais Chessum est un bon jeune joueur, il s’est très bien entraîné, il faisait partie de l’équipe très performante de Leicester [2021/22 Premiership champions]et il profitera de l’occasion.”

Les séries Summer Tour d'Irlande, d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse seront toutes décidées lors des derniers matchs – et vous pouvez regarder tout le drame se dérouler en direct sur Sky Sports.

