Eddie Jones assume « l’entière responsabilité » après la défaite de l’Australie contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

Quelle suite pour Eddie Jones après que le Pays de Galles ait battu l’Australie à la Coupe du monde de rugby ?

Le sélectionneur australien Eddie Jones a assumé l’entière responsabilité de la défaite 40-6 de son équipe contre le Pays de Galles dimanche, les Wallabies étant sur le point de quitter la Coupe du monde de rugby.

Le Pays de Galles a remporté une victoire 40-6 pour se qualifier pour les quarts de finale, laissant l’Australie bloquée avec la possibilité de quitter la Coupe du monde en phase de poules pour la première fois de son histoire.

« Tout dépend de moi, j’en assume l’entière responsabilité », a déclaré Jones. ITV. Mon coaching n’a pas été assez bon. Je n’ai pas à m’inquiéter pour l’avenir, je dois juste m’inquiéter pour le match contre le Portugal.

« J’ai un contrat mais évidemment à la fin de la Coupe du Monde, ils feront une évaluation de mes performances et les miennes seront revues et pour le moment, ce n’est pas assez bon.

« Je n’ai que le plus grand respect pour nos joueurs. C’est un bon groupe de jeunes enfants qui apprennent leur métier et ce genre d’expériences font parfois la constitution d’une équipe.

« Même si c’est difficile à supporter maintenant, il faut parfois passer par là pour créer l’esprit et la réflexion dont vous avez besoin pour être l’équipe que vous voulez devenir. Nos joueurs ont été fantastiques. »

Jones a ajouté : « L’Australie a toujours été dans une situation de creux et de crêtes et nous traversons une très mauvaise période en ce moment et nous devons simplement nous battre pour nous en sortir. L’opportunité est là pour le faire. »

La semaine dernière, les Fidji ont enregistré une victoire choc 22-15 contre l’Australie, ce qui a amené Jones à admettre qu’il pourrait perdre son emploi après la Coupe du monde.

La défaite des Wallabies contre le Pays de Galles a marqué leur septième défaite en huit tests cette année.

Pendant ce temps, le Pays de Galles a atteint son quatrième quart de finale consécutif de Coupe du monde sous la direction de Warren Gatland en tant qu’entraîneur-chef et a célébré l’une de ses meilleures performances contre l’Australie.

Gatland : La vie dépend de ce que vous méritez, et nous méritons de gagner

L’entraîneur-chef du Pays de Galles, Warren Gatland, a déclaré à ITV Sport…

« C’était une assez bonne performance. Leurs trios doivent s’améliorer un peu mais ce n’est pas grave. La vie dépend de ce que vous méritez et nous méritons de gagner et je suis satisfait de leur performance.

« Nous avons fini par marquer trois essais et le message à la fin était de viser le point bonus, mais il ne faut pas être trop gourmand.

À propos de Gareth Davies, Gatland a déclaré : « C’est un individu fantastique. Il est revenu et a montré comment il peut défendre et ce qu’il peut faire dans le jeu et nous avons la chance d’avoir deux neufs de qualité, l’un plus expérimenté que l’autre. Tomos [Williams] est venu et nous a donné du zip.

« Nous avons vraiment de la chance et avons travaillé très dur. »

North : C’était une performance dominante et les garçons sont ravis

Le centre gallois George North a déclaré à ITV Sport…

« Nous nous rapprochons de la performance que nous savons pouvoir réaliser. Il reste encore un peu de choses à régler mais trois victoires sur trois en phase de groupes, il nous reste encore un gros match à venir, mais les garçons sont ravis.

« Un énorme effort de la part de l’équipe de 23 et 33 joueurs toute la semaine. Après le match contre le Portugal, nous avons repris le dessus et le résultat d’aujourd’hui a été visible. C’était une performance dominante et les garçons en sont ravis.

« C’est un énorme effort dès le début, nous obtenons ce que vous avez mis et les garçons l’ont fait dès la première minute.

« Après les Fidji, j’ai été dur avec nous en disant que nous devions faire beaucoup de ménage, et nous l’avons fait, mais faire cela à une équipe australienne est une bonne performance dans notre livre. »

Et après?

L’Australie affrontera le Portugal dimanche 1er octobre lors de son match de la Poule C au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, en France (coup d’envoi à 16h45 BST).

Le Pays de Galles affrontera ensuite la Géorgie le samedi 7 octobre au Stade de la Beaujoire à Nantes, en France (14h00 BST).