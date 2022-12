Eddie Jones apprendra le destin la semaine prochaine : l’Angleterre devrait-elle s’en tenir ou se tordre ? | Actualités du rugby à XV

Eddie Jones n’est qu’à quelques jours de découvrir son avenir auprès de la RFU

L’avenir d’Eddie Jones en tant qu’entraîneur de l’Angleterre sera décidé la semaine prochaine avec l’examen de la Rugby Football Union dans un automne lugubre qui se terminera.

Le comité d’examen de la RFU rencontrera Jones lundi, avant une réunion du conseil d’administration mardi et une annonce officielle de la RFU est attendue en milieu de semaine.

Le panel est composé de membres du conseil d’administration et de la direction ainsi que d’anciens joueurs et entraîneurs indépendants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien capitaine de l’Angleterre, Chris Robshaw, a soutenu Eddie Jones pour qu’il reste à la tête de l’équipe nationale malgré une mauvaise série de formes et de résultats récents. L’ancien capitaine de l’Angleterre, Chris Robshaw, a soutenu Eddie Jones pour qu’il reste à la tête de l’équipe nationale malgré une mauvaise série de formes et de résultats récents.

Jones a supervisé la pire année de l’Angleterre depuis 2008, composée de six défaites, un match nul et cinq victoires et se terminant par la défaite humiliante de samedi face à l’Afrique du Sud.

La position de Jones n’a jamais été aussi précaire, l’ancien patron du Pays de Galles et des Lions Warren Gatland étant considéré comme le favori pour le remplacer si la RFU décide d’agir.

Gatland est cependant en demande, alors que le Pays de Galles réfléchit à l’avenir de son propre entraîneur-chef Wayne Pivac.

Steve Borthwick et Scott Robertson sont considérés comme des remplaçants crédibles, Ronan O’Gara s’étant exclu de la course, mais parachuter un nouvel entraîneur dans la crise qui a englouti l’Angleterre serait risqué.

Une dernière bifurcation sur la route : Une dernière balade avec Jones ?

James Savundra de Sky Sports News

C’est maintenant ou jamais quand il s’agit de la RFU et d’Eddie Jones. L’instance dirigeante doit décider de soutenir ou de renvoyer son entraîneur-chef avec seulement cinq matches de compétition à jouer jusqu’à la Coupe du monde de l’année prochaine. C’est sûrement la dernière bifurcation sur la route avant France 2023.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien capitaine anglais Lewis Moody a suggéré que le moment était venu de remplacer Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe après de mauvais résultats aux internationaux d’automne. L’ancien capitaine anglais Lewis Moody a suggéré que le moment était venu de remplacer Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe après de mauvais résultats aux internationaux d’automne.

Les spectateurs – payant beaucoup au nord de 100 £ – ont quitté Twickenham samedi dernier et sont restés perplexes quant à la stratégie et à l’identité d’une équipe anglaise qui a été maîtrisée par les Springboks dans l’un des affichages les plus insipides au Home of Rugby de mémoire récente.

Les partisans de Jones souligneront son record de tournoi, ce qui suggère que ses équipes ont tendance à bien se comporter sur les plus grandes scènes. Deux finales de Coupe du monde (2003 avec l’Australie et 2019 avec l’Angleterre) et une scintillante campagne 2015 avec le Japon en témoignent.

De plus, l’Angleterre n’était pas dans une position trop différente en 2018 après avoir perdu cinq tests d’affilée avec quelques appels pour que Jones parte. Pourtant, il a galvanisé l’équipe au point d’approcher à moins de 80 minutes de la gloire de la Coupe du monde après avoir livré l’une des plus grandes performances lors de leur victoire en demi-finale contre les All Blacks.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, revient sur la défaite face à l’Afrique du Sud lors de leur international d’automne, mais a le sentiment que son équipe progresse alors qu’elle se dirige vers une année de Coupe du monde en 2023. L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, revient sur la défaite face à l’Afrique du Sud lors de leur international d’automne, mais a le sentiment que son équipe progresse alors qu’elle se dirige vers une année de Coupe du monde en 2023.

Les énormes dépenses liées à la séparation de Jones et de sa configuration d’entraîneur peuvent s’avérer prohibitives, mais il est clair que l’Angleterre a beaucoup dérivé des quatre meilleures nations du monde. Il semble difficile de combler cet écart à temps pour le match d’ouverture en septembre 2023 – bien que dans un groupe favorable.

L’argument pour remplacer Jones par un pistolet à louer tel que Warren Gatland semble de plus en plus convaincant à mesure que les jours comptent vers la prochaine Coupe du monde. Le Néo-Zélandais a fait ses preuves dans la constitution d’équipes gagnantes dans de courtes fenêtres, comme en témoignent les Lions britanniques et irlandais. La RFU surveillera avec un œil attentif les événements au Pays de Galles alors que la WRU délibère sur la position de son propre entraîneur-chef Wayne Pivac et un retour potentiel pour Gatland – qui a passé 12 ans à la tête.

Cela a été une montagne russe de sept ans avec Jones à la barre. Des sommets massifs ont été accompagnés de creux écrasants. Le RFU doit décider s’il est prêt à embarquer pour un dernier trajet avec l’Australien combustible au volant.