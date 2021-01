Le comédien Eddie Izzard, qui s’identifie désormais comme une femme, veut devenir le premier député transgenre à Westminster.

La star de 58 ans, qui s’était précédemment identifiée comme un travesti, s’est un jour décrite comme une « lesbienne piégée dans le corps d’un homme ».

Elle veut maintenant aider le parti travailliste de Keir Starmer à expulser Boris Johnson du 10 Downing Street et mettre fin à 11 ans de régime dirigé par les conservateurs.

Eddie Izzard, photographié, veut devenir le premier député transgenre de Grande-Bretagne

La comédienne de 58 ans a déclaré qu’elle était désormais « basée en mode fille à partir de maintenant »

Elle a dit qu’elle voulait aider Sir Keir Starmer à devenir le prochain Premier ministre travailliste

Selon le Sunday Mirror, Izzard, 58 ans, est désormais «basé en mode fille» et souhaite siéger au parlement.

Elle a déclaré: « Je souhaite me présenter, je souhaite être considérée comme une circonscription, j’aimerais être élue et j’aimerais me battre pour que Keir Starmer soit le prochain Premier ministre.

«Je ne fais pas confiance à Boris Johnson. Il a menti et ce n’est pas un bon exemple pour nos enfants, dire que si vous mentez suffisamment, vous pouvez devenir Premier ministre.

Eddie avait précédemment exhorté l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn à chasser les antisémites du parti.

L’humoriste primée doit terminer son 31e marathon en 31 jours lors d’une campagne de collecte de fonds pour l’association caritative Make Humanity Great Again.

Jusqu’à présent, sa course épique a recueilli plus de 150000 £.