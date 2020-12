Eddie Izzard a gagné les éloges et le soutien des fans après être apparu à la télévision et avoir été abordé avec les pronoms «elle» et «elle».

La comédienne et actrice de 58 ans était invitée à l’émission Portrait Artist of the Year de Sky Arts, dans laquelle les espoirs d’art avaient quatre heures pour créer un portrait de la star.

Les téléspectateurs ont été impressionnés de voir Eddie abordé comme «elle» et «elle» par les candidats – beaucoup louant la star pour être un «pionnier» de la communauté LGBT.

Alors que l'émission a été diffusée jeudi sur Sky Arts, ce n'est que le week-end que beaucoup ont noté comment Eddie avait été abordée, les fans la soutenant en ligne.







Un fan s’est rendu sur Twitter pour écrire: « Je viens de regarder le portraitiste de l’année avec Eddie Izzard … première sortie publique car elle / elle (le genre fluide) est rafraîchissante. »

Et un autre a jailli: « Je viens de découvrir qu’Eddie Izzard utilise maintenant ses pronoms t’aime Eddie, merci d’être un pionnier. »

D'autres se sont mis à défendre Eddie après que certains utilisateurs de médias sociaux se soient violemment agressés contre la star.









Un fan a écrit pour sa défense: «Je vois beaucoup de cruauté envers Eddie Izzard pour avoir demandé poliment aux gens d’utiliser ses pronoms.

«Eddie est trans depuis le milieu des années 80. Eddie est satisfaite de ses pronoms depuis des années.

«Elle demande maintenant aux gens de supprimer les pronoms he / him qu’elle utilisait auparavant.»

Pendant des décennies, Eddie était connu pour être un travesti, apparaissant sur scène et à la télévision habillé de vêtements pour femmes – ce à quoi il notait: «Ce ne sont pas des vêtements pour femmes. Ce sont mes vêtements. Je les ai achetés. »

Lorsqu’on lui a demandé précédemment quels pronoms préférés elle préférerait, Eddie a été citée en déclarant: «Je vais avec« il »ou« elle ».

« Dans les deux cas, c’est bien. Si je suis en mode garçon, alors » il « ou en mode fille » elle « . Les gens sont confus, mais merci de demander. «

Eddie avait déjà parlé en 2017 de devenir transgenre en disant au journaliste hollywoodien: « Je suis essentiellement transgenre. J’ai le mode garçon et le mode fille. Je sens que j’ai la génétique garçon et la génétique fille. »