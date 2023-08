Eddie Izzard lance une offre pour devenir député travailliste à Brighton

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le comédien Eddie Izzard a lancé une offre pour devenir député travailliste à Brighton lors des prochaines élections générales.

La femme de 61 ans a annoncé qu’elle se joignait à la course pour devenir la candidate du Brighton Pavillion, affirmant qu’elle souhaitait aider la ville à continuer d’être à la « avant-garde du changement ».

Caroline Lucas, la seule députée du Parti vert du Royaume-Uni, occupe le siège depuis 2010, mais a annoncé en juin qu’elle se retirerait aux prochaines élections.

Cela survient après que Mme Izzard a tenté en vain de devenir la candidate du Labour à Sheffield Central l’année dernière.

Faisant l’annonce via son site Web, Mme Izzard a déclaré qu’elle se tenait pour « soutenir cette ville brillante et sa communauté diversifiée et dynamique ».

Elle a déclaré: «Brighton est une ville à la pointe du changement et je veux l’aider à continuer à faire ce changement.

« Alors que les conservateurs attisent la peur et encouragent les guerres culturelles, Brighton a montré au pays une autre voie ; Ouvert d’esprit et accueillant pour tous, avec une scène artistique, créative et culturelle florissante. Imaginatif, énergique et plein d’esprit d’entreprise.

«Pendant 13 ans, les conservateurs ont essayé de nous entraîner vers le bas. Numéros de police, coupés. Moins de dentistes, de médecins et d’infirmières. Un réseau ferroviaire à l’arrêt et des eaux usées qui se déversent dans la mer. Augmenter le coût de tout et retenir Brighton. Et nous avons tous vu ce qui s’est passé sous le Green Council – la construction de maisons est bloquée alors que les ordures s’entassent dans les rues.

Eddie Izzard arrivant pour la première londonienne de Moonage Daydream au BFI Imax Waterloo à Londres, septembre 2022 (PENNSYLVANIE)

Mme Izzard s’est engagée à prendre des « actions pratiques » plutôt que de « protester » pour « réparer ce qui est cassé », s’engageant à lutter pour une « planète plus juste, plus verte et plus propre ».

« Tendre la main et élever les gens est au cœur de ma politique. Je crois qu’il faut établir des liens, pas les briser. Alors s’il vous plaît, rejoignez-moi – contactez-moi, impliquez-vous et faisons à nouveau Brighton Pavillion Labor », a-t-elle ajouté.

Lors des dernières élections générales de 2019, Mme Lucas a obtenu 57,2% des voix, soit 33 151. Pendant ce temps, le candidat travailliste Adam Imampour a obtenu 22,8%, représentant respectivement 13 211 voix.

Suite à l’annonce par Mme Lucas qu’elle se retirerait aux prochaines élections, le Parti vert a choisi l’ancienne co-dirigeante Sian Berry pour se présenter après avoir remporté 71% des votes de première préférence.

Mme Berry a été co-dirigeante du parti aux côtés de Jonathan Bartley entre 2018 et 2021, qualifiant sa tâche de se faire réélire au Brighton Pavilion de « responsabilité énorme ».

« Brighton Pavilion a besoin d’un député vert au Parlement représentant tous les habitants de cette merveilleuse circonscription, et je peux promettre à chaque électeur de Brighton Pavilion que je travaillerai à chaque instant d’ici les élections générales pour gagner leur confiance et leur soutien », a-t-elle déclaré après sa candidature a été annoncée le mois dernier.

Ailleurs, les libéraux démocrates ont déclaré qu’ils entameraient le processus de sélection de leur candidat en septembre, tandis que le parti conservateur n’a pas encore annoncé les détails de son processus de sélection pour le siège.