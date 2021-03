Eddie Izzard parle ouvertement de sa fluidité de genre depuis des années, mais le dernier rôle de la comédienne et de l’acteur a fait comprendre à quel point elle a de la chance de vivre dans les temps modernes.

Le comédien et acteurde le dernier projet – thriller d’époque Six Minutes To Midnight – qui se déroule à l’été 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, appartient à une époque de libertés plus restreintes.

Image:

Le rôle d’action comporte beaucoup de course. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



Elle dit à Sky News: « Je considère être trans comme un truc de super-héros – je voulais le mettre sous un jour très positif avec les super-héros parce que certaines personnes sont si négatives à propos des trucs LGBT.

«Je suis ouvert à ce sujet depuis 1985, cela fait longtemps… Et si nous remontons aux années 1930, si j’avais été en Allemagne nazie, j’aurais été assassiné pour avoir dit que j’étais trans.

Image:

Eddie Izzard dit qu’elle utilise le «mode garçon» pour jouer, le «mode fille» pour l’activisme. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



«Les homosexuels ont été placés dans des camps de concentration. C’est ce que fera cette pensée d’extrême droite.

Et bien que le film puisse s’inscrire dans l’histoire, elle espère que des parallèles avec la société toujours polarisée d’aujourd’hui contribueront à inciter à «l’avènement de l’humanité du XXIe siècle».

Izzard, qui a annoncé son intention de utiliser les pronoms «elle» et «elle» lors d’une apparition sur Sky Arts ‘ Artiste portraitiste de l’année à la fin de l’année dernière, dit que le simple fait de se manifester comme trans l’a aidée à trouver «un meilleur endroit pour la santé mentale».

Elle a depuis précisé qu’elle utilisera le «mode fille» pour la comédie et l’activisme politique, mais reviendra au «mode garçon» pour des rôles dramatiques – comme son dernier professeur suppléant Thomas Wheatley.

Image:

Izzard avec la co-star Judi Dench. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



Cependant, il y a plus dans le rôle de Wheatley qu’il n’y paraît, qui, loin de chanter des chansons et d’enseigner le latin, est aussi un espion britannique infiltré.

Avec de nombreuses scènes de course, de saut et de combat, Izzard admet que le rôle principal de l’action n’est normalement pas son casting préféré (malgré son talent fou pour les marathons d’endurance qui l’a récemment aidée à lever plus de 300 000 £ pour une œuvre caritative)

Izzard explique: « En tant que personne ayant mon histoire et sortant en tant que trans en 1985, les gens disent: ‘Oh, eh bien, vous n’êtes pas quelqu’un qui fait des trucs d’action’, mais je suis vraiment une personne d’action, comme les gens le savent maintenant. … Je joue beaucoup dans ce film. «

La jeune femme de 59 ans – qui s’est précédemment identifiée comme un travesti – admet que c’est un risque pour un artiste de s’exprimer de cette manière, mais le fait qu’elle soit établie dans sa carrière l’a encouragée à mettre la tête au-dessus du parapet sans être trop prudent de ne pas être exclu des futurs castings.

Image:

Les filles du comportement nazi pratiquent la conduite. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



Et pour Izzard, son dernier film dans lequel elle joue non seulement, mais aussi co-écrit et produit, a une résonance très personnelle.

Installé dans une école de finition pour filles de l’élite nazie à Bexhill-on-Sea sur la côte sud de l’Angleterre, Izzard – qui a passé beaucoup de temps dans la région lorsqu’il était enfant – a été initié à l’histoire réelle dans un local. musée.

Après avoir reçu une photo d’un insigne d’école avec une croix gammée d’un côté et le drapeau de l’Union de l’autre, elle savait que c’était une tranche cachée de l’histoire nazie qu’elle devait révéler.

Izzard a ensuite visité le bâtiment qui était l’Augusta Victoria College pour les filles avec sa co-star Dame Judi Dench.

Image:

Izzard a passé une partie de son enfance à Bexhill-on-Sea. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



Désormais un foyer pour les personnes atteintes de démence, ses murs abritaient auparavant des étudiants, dont la filleule de Heinrich Himmler et la fille de Joachim von Ribbentrop dans les années 1930.

Dans le but d’enseigner l’anglais aux filles et de leur permettre de réseauter avec les influenceurs de droite de l’époque, Izzard dit: «Ils écoutaient des discours à la radio et se levaient et saluaient la radio comme s’ils étaient là à la réunion. avec Hitler. «

Et l’école n’était pas unique – il y avait 26 écoles de finition pour filles à Bexhill avant la Seconde Guerre mondiale, un fait peu connu qu’Izzard qualifie de «assez bizarre».

Appelant cela « une leçon de l’histoire », Izzard dit que le film a une résonance particulière pour notre époque.

Image:

L’Augusta Victoria College pour filles était l’une des 26 écoles de la région. Pic: Six minutes à minuit / Sky Cinema / Lionsgate



Abordant la question des fausses nouvelles, qui pour certains semble être une invention très moderne, elle dit que l’utilisation par Hitler du «mensonge comme outil politique» est quelque chose que nous ferions bien de prendre note.

« [Hitler] ne faisait qu’agiter les gens et faire appel aux instincts de base des gens, mais malheureusement, nous allons à nouveau cette fois où les gens disent: « Oh, allez, détestez ces gens, détestez ces gens, croyez aux conspirations ».

« Il ne reste que des ordures – certaines personnes disent: » Essayons à nouveau les années 1930, faisons une autre fête là-dessus « . Mais ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter. »

Et Izzard est clair, ce n’est pas seulement un film dépeignant l’Allemagne comme mauvaise et la Grande-Bretagne comme bonne. Elle dit que c’est une question beaucoup plus complexe que cela.

«Je me demande toujours si j’avais grandi en Allemagne dans les années 1930, aurais-je rejoint la jeunesse hitlérienne? Aurais-je signé pour ce truc? Aurais-je essayé l’un de ces uniformes?

«J’espère que j’aurais dit: » Non, ce sont des ordures. Cette personne ment. » Et certains Allemands l’ont fait, mais vous n’entendez pas beaucoup parler de ces histoires. «

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Résumant son approche du film, Izzard conclut: « C’est une histoire de lutte contre les cœurs et les esprits avec un thriller tout autour. »

Les acteurs Jim Broadbent, Carla Juri, David Schofield, James D’Arcy et Celyn Jones sont également à l’affiche.

Six Minutes To Midnight est disponible sur Sky Cinema et NOW TV à partir du vendredi 26 mars.