Eddie Izzard a défendu la position de JK Rowling sur les questions transgenres.

L’auteur de Harry Potter, Rowling, 55 ans, a été critiqué pour ses commentaires sur l’identité de genre mais nie avec véhémence qu’elle est transphobe.

Izzard, 58 ans, a récemment fait la une des journaux lorsqu’on l’appelle « elle / elle » lors d’une émission de télévision.

La star a déclaré au Daily Telegraph: « Je ne pense pas que JK Rowling soit transphobe. Je pense que nous devons regarder les choses sur lesquelles elle a écrit dans son blog.

«Les femmes ont traversé un tel enfer au cours de l’histoire. Les personnes trans ont été invisibles aussi.

«Je déteste l’idée que nous nous battons entre nous, mais ça ne va pas être trié avec le mouvement d’une baguette.

« Je n’ai pas toutes les réponses. Si les gens ne sont pas d’accord avec moi, d’accord – mais pourquoi est-ce que nous traversons l’enfer avec ça? »

Izzard a été appelé « elle / elle » dans la série Portrait Artist Of The Year de Sky Arts.







(Image: Sky Arts)



« Je n’ai pas poussé pour ça [Eddie said of the programme’s use of pronouns]. Ce n’est pas le gros problème. Je suis absent depuis 35 ans.

« Quand on m’a appelé ‘elle’ en obtenant mon diplôme honorifique à Swansea [in 2019], personne n’a donné un singe …

«S’ils m’appellent« elle »et« elle », c’est génial – ou« lui »et« lui », ça ne me dérange pas. Je préfère m’appeler Eddie, cela couvre tout. Je suis fluide.







(Image: Images Zuma Press / PA)



JK Rowling a suscité la controverse lorsqu’elle s’est opposée au terme «personnes qui ont des règles? en juin.

JK a tweeté en réponse: « Je suis sûr qu’il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? »

Elle a poursuivi: «Si le sexe n’est pas réel, il n’y a pas d’attirance envers le même sexe. Si le sexe n’est pas réel, la réalité vécue des femmes dans le monde est effacée.

« Je connais et j’aime les personnes trans, mais effacer le concept de sexe enlève à beaucoup la capacité de discuter de leur vie de manière significative. Ce n’est pas de la haine de dire la vérité. »