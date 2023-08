Eddie Izzard debout pour être député travailliste à Brighton dans une vidéo promotionnelle fastueuse

EEDDIE Izzard a révélé qu’elle était candidate pour être députée travailliste à Brighton dans une vidéo promotionnelle fastueuse.

Le comédien se présentera dans le siège de Caroline Lucas, Brighton Pavillion, où le député vert se retirera lors des prochaines élections.

Eddie Izzard se présente à nouveau pour être candidat travailliste – après avoir perdu à Sheffield l’année dernière

Eddie Izzard s’appelle aussi Suzy

Eddie – également connu sous le nom de Suzy – espère leur voler leur seul siège au Parlement.

Elle a précédemment déclaré qu’elle ne voulait pas figurer sur une liste restreinte de femmes car elle s’identifie comme « fluide de genre ».

Cela vient après qu’elle ait échoué dans sa tentative de devenir candidate du Labour à Sheffield à la fin de l’année dernière.

Izzard, 61 ans, serait la première députée transgenre du Labour si elle était élue.

Izzard a précédemment déclaré que cela ne la dérangeait pas d’être appelée « il / lui » et a déclaré: « Je ne dis à personne d’autre de faire quoi que ce soit. »

Et l’humoriste a promis d’injecter un peu de fun dans la politique – qui « peut être un peu sèche ».

Eddie a déclaré au Brighton Argus: «Je veux vraiment faire de la politique. Mon héritage est ici et j’apporterai toute l’énergie de tout ce que j’ai fait auparavant.

« Je veux promouvoir les succès de Brighton afin que les gens de ce pays et du monde entier puissent en savoir de plus en plus. »

Elle a rendu hommage à la députée sortante – et a salué son « travail acharné ».

Mais elle a prévenu : « Le Parti vert est le parti de la contestation, le Parti conservateur est le parti du chaos et le Parti travailliste est le parti de la gouvernance.

«Nous avons de très bonnes chances d’être au gouvernement lors des prochaines élections et si vous voulez des politiques vertes et si vous voulez une bonne gouvernance, alors votez pour moi.

« Ma mère est morte quand j’avais six ans et je me bats depuis.

« Si vous voulez cette énergie, je suis là et prêt à partir. »

Elle a promis de lutter contre le sans-abrisme, la location et le NHS.