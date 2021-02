Eddie Izzard a collecté plus d’un quart de million de livres pour des œuvres caritatives après avoir terminé 32 marathons et réalisé 31 concerts de comédie en seulement 31 jours.

L’homme de 58 ans a couru un marathon sur un tapis roulant tous les jours en janvier, suivi d’un concert de comédie «Best Of» dans le cadre d’un «Run For Hope».

En utilisant le hashtag des médias sociaux #MakeHumanityGreatAgain, l’artiste britannique a relevé le défi depuis Riverside Studios à Londres, mais a parcouru virtuellement différentes villes du monde à chaque fois.

Izzard a également discuté avec une foule de célébrités, notamment George Clooney, Davina McCall, Joe Wicks, Stephen Fry, Bill Bailey et Dame Judi Dench, alors qu’il parcourait les kilomètres.

UNE site Crowdfunder dédié a jusqu’à présent recueilli plus de 275 000 £ et a été soutenu par près de 5 000 personnes, avec plus de 12 heures de collecte de fonds à faire.

L’argent ira aux organisations travaillant avec des personnes défavorisées et vulnérables, y compris certaines de celles qui traitent les effets plus larges de la COVID-19 pandémie.

Les cinq premiers organismes de bienfaisance à en bénéficier seront Fareshare, une organisation caritative britannique luttant contre la faim et le gaspillage alimentaire, Walking With the Wounded, Care International, United to Combat Neglected Tropical Diseases et Covenant House New York City – une organisation caritative américaine pour les jeunes sans-abri.

Selon le total final de la collecte de fonds, d’autres organismes de bienfaisance peuvent également être sélectionnés.

S’adressant à l’acteur de Harry Potter Jason Isaacs alors qu’il courait le 13e marathon, Izzard a admis qu’elle « n’aimait pas courir ».

Elle dit qu’elle a relevé le défi de «se battre pour une vie juste pour tous».

La présentatrice de télévision Lorraine Kelly a déclaré qu’elle pouvait entendre le thème de « Wonder Woman » dans sa tête chaque fois qu’elle voyait Izzard travailler vers la tâche apparemment impossible.

Izzard a subi plusieurs blessures au cours des courses incessantes, y compris la perte d’un ongle, qui, selon l’artiste, « ressemblait à la partie avant de mon orteil s’est détachée », et la directrice de la tournée Sarah Johnson a déclaré qu’elle devait également lancer l’orteil d’Izzard.

Le comédien multilingue a de la forme, ayant complété 27 marathons en 27 jours pour Sport Relief en 2016.

Izzard pratique également des concerts dans le monde entier, ayant joué dans 45 pays en quatre langues.

L’année dernière, lors d’une apparition sur Sky Arts Artiste portraitiste de l’année, Izzard a annoncé qu’elle aimerait être référée en utilisant les pronoms «elle» et «elle».

La star de genre fluide a dit que « ça fait du bien » et que c’était la première fois qu’elle demandait à être référée en utilisant les pronoms lors de la réalisation d’un programme de télévision.