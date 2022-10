Eddie Izzard attend depuis 37 ans que les gens se «calment» à propos de son sexe

Comme ça arrive6h30Eddie Izzard attend depuis 37 ans que les gens se «calment» à propos de son sexe

Lorsque le comédien Eddie Izzard a annoncé pour la première fois qu’elle se présentait aux élections au Royaume-Uni, elle a conclu sa vidéo de lancement de campagne avec une réflexion après coup : “Oh oui, et il se trouve que je suis trans.”

C’est toujours ce qu’elle ressent à ce sujet, alors qu’elle est critiquée par des politiciens à l’intérieur et à l’extérieur de son propre parti pour son identité de genre.

“Je joue aussi du piano. Les gens ne parlent pas de ça. Je ne me fais pas autant d’abus pour jouer du piano”, a déclaré Izzard. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

“J’ai les yeux bleus. Ces choses n’ont pas d’importance. J’espère qu’avec le temps, tout le monde se calmera.”

Izzard – un comédien, acteur et activiste britannique chevronné – est en lice pour devenir le candidat du Parti travailliste pour Sheffield Central aux prochaines élections générales du Royaume-Uni. Elle est l’une des six candidates de longue liste en lice pour le poste.

De retour à Sheffield

Izzard admet que pendant la majeure partie de sa carrière, elle n’a pas élu domicile à Sheffield. Elle attribue aux militants locaux le mérite d’avoir travaillé pour améliorer la communauté pendant qu’elle parcourait le monde en faisant du stand-up dans plusieurs langues, en apparaissant dans des films hollywoodiens et courir des centaines de marathons pour la charité .

Mais la ville du South Yorkshire est l’endroit où Izzard a fait ses débuts dans les arts créatifs. Elle y a déménagé pour la première fois il y a des décennies pour étudier la comptabilité et la gestion financière, mais l’a rapidement abandonnée pour se consacrer au drame et à la comédie.

“Sheffield m’a soutenu quand j’ai commencé ma carrière créative, alors je voulais revenir et soutenir Sheffield”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont toujours été bons avec moi, pour moi, et j’ai toujours essayé de leur rendre la pareille. Et j’ai trouvé que les gens dans la rue sont très encourageants. Les gens de Sheffield de tous les horizons ont juste dit : ‘Allez, allez. pour ça, Eddie.'”

Izzard s’installe au studio Q de CBC à Toronto en 2021. (Christy Kim/CBC)

Izzard envisage une carrière politique depuis plus d’une décennie. Elle a essayé de se présenter pour le Parti travailliste en 2019, a-t-elle dit, mais aucun siège n’était disponible. Alors, quand une opportunité s’est présentée dans son ancien terrain de jeu cette année, elle a sauté sur l’occasion.

Selon son site Web de campagne, ses priorités pour la circonscription comprennent la création de bonnes opportunités d’emploi, l’amélioration de l’éducation, le financement des soins de santé publics et la poursuite de la justice climatique.

Elle a déclaré à CBC qu’elle souhaitait utiliser son profil international pour rendre Sheffield “plus brillante, plus audacieuse [and] plus forte sur la carte », et se décrit à la fois comme « radicale et modérée ».

“Je fais des choses radicales avec un message modéré”, a-t-elle déclaré. “Et je pense juste que les modérés n’entrent pas souvent dans [to politics] parce que c’est tellement brutal, et j’ai pensé que je devrais y aller.”

Commentaires négatifs des députés

Mais sa candidature intervient à un moment de débat très médiatisé au Royaume-Uni sur les droits des transgenres, y compris l’inclusion dans interdictions de thérapie de conversion, le processus de changement légal de genre et l’accès à soins de santé confirmant le genre pour les jeunes .

Les crimes haineux contre les personnes transgenres ont plus que doublé au cours de la dernière année, selon le Home Office du Royaume-Uni un fait que les défenseurs des droits des trans ont attribué à une augmentation de la rhétorique anti-trans.

Depuis qu’Izzard a annoncé sa candidature travailliste, elle a été victime de cette rhétorique plus d’une fois.

Rosie Duffield, la députée travailliste de Canterbury, a récemment déclaré que si le fait de maltraiter quelqu’un était un crime, elle préfère être arrêtée que d’appeler Izzard une femme . Et Lee Anderson, député conservateur d’Ashfield dans le Nottinghamshire, a fait référence à Izzard en utilisant des pronoms masculins lors d’une récente interview, et a suggéré qu’il ne voudrait pas “suivre” le comédien “dans les toilettes”.

Ni Duffield ni Anderson n’ont répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Izzard court un marathon à Riga, en Lettonie, en 2020 – l’un des centaines que le comédien et militant politique a terminé tout en collectant des millions pour des œuvres caritatives. (Gints Ivuskans/AFP/Getty Images)

Izzard dit qu’elle trouve déconcertant que les gens lui tirent encore dessus. Elle a porté du maquillage et des vêtements pour femmes tout au long de sa carrière. Elle a commencé à utiliser publiquement ses pronoms en 2020 mais s’est révélée diversifiée en termes de genre depuis 1985, se référant d’abord à elle-même comme une “travestie”, puis mettant à jour son langage en fluide de genre et transgenre.

“Donc, tout le monde a eu un préavis de 37 ans, mais certaines personnes sont transphobes et ne veulent pas que les personnes trans existent”, a déclaré Izzard.

« Je ne sais pas trop ce que je peux faire, mais je leur dis : rejoignez le 21e siècle. Vous savez, nous sommes en 2022, il est donc temps de monter à bord. Les personnes trans existent. faire avec, je pense.”

Izzard dit qu’elle pense que les points de vue transphobes ne sont pas aussi répandus que la couverture médiatique le laisse croire, et soupçonne fortement que la très grande majorité des gens n’ont aucun problème avec son identité de genre.

Elle a repoussé une affirmation du député Anderson selon laquelle “les anciens électeurs travaillistes traditionnels de la classe ouvrière” ne sauraient pas quoi penser d’elle.

“Il doit venir à Sheffield et voir les gens de la classe ouvrière réagir face à moi. Ils semblent penser que je vais bien”, a déclaré Izzard.

“Il y aura un petit élément qui sera contre moi, mais vous savez, cela se produit à chaque élection. Je veux dire, vous avez vos élections. L’Amérique a les leurs. Nous avons les nôtres. Et souvent ça devient assez chaud. Mais je vais de rester calme. Je continuerai à me battre.